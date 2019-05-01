Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Брешия
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Асколи
0' 19'
1
Альфонсо
Энрико
7
Шпалек
Николас
15
Andrea
Cistana
18
Романьоли
Симоне
3
Матею
Алеш
25
Dimitri
Bisoli
4
Sandro
Tonali
27
Дессена
Даниэле
26
Мартелла
Бруно
9
Доннарумма
Альфредо
11
Торрегросса
Эрнесто
1
Ланни
Иван
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
2
Валентини
Науэль
3
Рубин
Маттео
18
Moutir
Chaija
5
Трояно
Микеле
30
Фраттези
Давиде
11
Нинкович
Никола
32
Ардеманьи
Маттео
19
Аддэ
Брайт
Брешия
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция
Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе Асколи 1:1 Брешия Брешия 2:1 Лечче
Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара
Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла Венеция 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Брешия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Асколи: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Асколи 1:1 Брешия Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B
Брешия 1:0 Асколи Серия B Брешия 2:2 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 3:1 Брешия Серия B Брешия 0:1 Асколи Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Брешия 0:4 Асколи Серия B Асколи 0:1 Брешия Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 34 17 13 4 66 - 39 64
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 34 15 14 5 53 - 35 59
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 34 13 9 12 50 - 44 48
7. Кремонезе 34 12 12 10 36 - 30 48
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Асколи 0:0 34 10 14 10 39 - 50 44
12. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
13. Кротоне 34 10 10 14 37 - 40 40
14. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 34 7 13 14 30 - 42 34
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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