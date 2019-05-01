Италия: Серия B 2018-2019

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Кротоне
1:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
31' Желтая карточка
Бенали Ахмед
32' Желтая карточка
Кода Массимо
35' Вторая желтая карточка
Бенали Ахмед
1:0
47' Гол
Сими Нванкво
54' Желтая карточка
Кальдирола Лука
84' Желтая карточка
Виола Николас
84' Желтая карточка
Сими Нванкво
90'+6
1
Кордац
Алекс
2
Marcos
Curado
8
Сполли
Николас
23
Вяйсянен
Саули
31
Сампиризи
Марио
21
Дзанеллато
Никколо
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
20
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
11
Машаш
Зинедин
12
Монтипо
Лоренцо
18
Гьямфи
Брайт
14
Вольта
Массимо
35
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
8
Тельо
Андрес
10
Виола
Николас
25
Бандинелли
Филиппо
9
Кода
Массимо
27
Риччи
Федерико
33
Арментерос
Самуэль
Кротоне
3-5-2
Беневенто
4-3-3

Ход матча

11'
Маркицца Риккардо
Вяйсянен Саули
 
31'
Бенали Ахмед
 
32'
 
Кода Массимо
35'
Бенали Ахмед
 
47'
Сими Нванкво
(Барберис Андреа)
1:0
54'
 
Кальдирола Лука
57'
 
Dejan Vokic
Риччи Федерико
65'
Фиренце Марко
Машаш Зинедин
 
69'
 
Буонаюто Кристиан
Тельо Андрес
78'
 
Инсинье Роберто
Арментерос Самуэль
83'
Милич Хрвое
Сампиризи Марио
 
84'
 
Виола Николас
84'
Сими Нванкво
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 12
  • 5 Угловые 11
  • 0 Офсайды 8
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа
Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне
Беневенто Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто
Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Беневенто 3:0 Кротоне Серия B Беневенто 3:2 Кротоне Серия A Кротоне 2:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:1 Кротоне Серия C1 B
Кротоне 1:1 Беневенто Серия C1 B Беневенто 1:2 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:0 Беневенто Серия C1 B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 34 17 13 4 66 - 39 64
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 34 15 14 5 53 - 35 59
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 34 13 9 12 50 - 44 48
7. Кремонезе 34 12 12 10 36 - 30 48
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Асколи 0:0 34 10 14 10 39 - 50 44
12. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
13. Кротоне 34 10 10 14 37 - 40 40
14. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 34 7 13 14 30 - 42 34
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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