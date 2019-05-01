Италия: Серия B 2018-2019
31' Желтая карточкаБенали Ахмед
32' Желтая карточкаКода Массимо
35' Вторая желтая карточкаБенали Ахмед
1:0
47' ГолСими Нванкво
54' Желтая карточкаКальдирола Лука
84' Желтая карточкаВиола Николас
84' Желтая карточкаСими Нванкво
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
18
Гьямфи
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Милич ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нанни НиколаНападающий
-
33 Мраз СамуэлНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dejan VokicНападающий
- Нападающий
-
21 Cy Goddard
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
31'
32'
35'
47'
1:0
54'
84'
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 12
-
5 Угловые 11
-
0 Офсайды 8
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +6 =7 -7Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа
Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция Болонья 3:0 Кротоне
Беневенто Последние 20 матчей: +10 =5 -5Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто
Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0
|34
|17
|13
|4
|66 - 39
|64
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|34
|15
|14
|5
|53 - 35
|59
|4.
|Беневенто
|34
|16
|8
|10
|55 - 40
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|34
|13
|9
|12
|50 - 44
|48
|7.
|Кремонезе
|34
|12
|12
|10
|36 - 30
|48
|8.
|Перуджа
|34
|13
|8
|13
|46 - 47
|47
|9.
|Читтаделла
|34
|11
|14
|9
|44 - 36
|47
|10.
|Верона
|33
|11
|13
|9
|44 - 42
|46
|11.
|Асколи
|0:0
|34
|10
|14
|10
|39 - 50
|44
|12.
|Козенца
|34
|10
|13
|11
|32 - 38
|43
|13.
|Кротоне
|34
|10
|10
|14
|37 - 40
|40
|14.
|Фоджа
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|15.
|Салернитана
|34
|10
|8
|16
|40 - 53
|38
|16.
|Ливорно
|34
|8
|11
|15
|36 - 50
|35
|17.
|Венеция
|34
|7
|13
|14
|30 - 42
|34
|18.
|Карпи
|34
|7
|8
|19
|37 - 63
|29
|19.
|Падова
|34
|5
|14
|15
|32 - 45
|29
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