Италия: Серия B 2018-2019
Ливорно
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Армандо Пикки
Карпи
14' Желтая карточкаВалиани Франческо
48' Желтая карточкаПоли Фабрицио
51' Желтая карточкаКрешич Антон
1:0
59' ГолДжаннетти Никколо
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кроста ЛукаВратарь
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Крешич АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Reno WilmotsПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Michele Vano
-
12 Nicola Sambo
-
21 Dario Saric
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
48'
51'
59'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =8 -6Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия
Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно
Карпи Последние 20 матчей: +5 =4 -11Карпи 1:2 Кремонезе Салернитана 2:5 Карпи Карпи 0:0 Пескара Лечче 4:1 Карпи
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Карпи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|35
|18
|13
|4
|67 - 39
|67
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|35
|16
|14
|5
|55 - 36
|62
|4.
|Беневенто
|1:1
|35
|16
|9
|10
|56 - 41
|57
|5.
|Пескара
|35
|13
|13
|9
|48 - 46
|52
|6.
|Специя
|35
|14
|9
|12
|52 - 44
|51
|7.
|Читтаделла
|35
|12
|14
|9
|47 - 36
|50
|8.
|Кремонезе
|35
|12
|13
|10
|36 - 30
|49
|9.
|Перуджа
|34
|13
|8
|13
|46 - 47
|47
|10.
|Верона
|34
|11
|13
|10
|44 - 45
|46
|11.
|Козенца
|34
|10
|13
|11
|32 - 38
|43
|12.
|Асколи
|35
|10
|13
|12
|40 - 53
|43
|13.
|Фоджа
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Кротоне
|35
|10
|10
|15
|37 - 42
|40
|15.
|Салернитана
|34
|10
|8
|16
|40 - 53
|38
|16.
|Ливорно
|0:0
|35
|8
|12
|15
|36 - 50
|36
|17.
|Венеция
|35
|7
|14
|14
|32 - 44
|35
|18.
|Карпи
|0:0
|35
|7
|9
|19
|37 - 63
|30
|19.
|Падова
|1:1
|35
|5
|15
|15
|33 - 46
|30
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