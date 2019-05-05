Италия: Серия B 2018-2019

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Ливорно
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Карпи
0'
14' Желтая карточка
Валиани Франческо
48' Желтая карточка
Поли Фабрицио
51' Желтая карточка
Крешич Антон
1:0
59' Гол
Джаннетти Никколо
60'
38
Зима
Лукаш
4
Matteo
Di
Gennaro
3
Дайнелли
Дарио
42
Бобен
Матия
7
Валиани
Франческо
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
17
Antonio
Porcino
10
Джаннетти
Никколо
23
Диаманти
Алессандро
31
Райчевич
Филип
35
Пискителли
Риккардо
25
Tobias
Pachonik
4
Alessio
Sabbione
13
Поли
Фабрицио
5
Пецци
Энрико
17
Мустаккьо
Маттиа
31
Кулибали
Мамаду
34
Крешич
Антон
11
Марсура
Давиде
30
Крочата
Джованни
9
Karamoko
Cisse
Ливорно
3-4-2-1
Карпи
4-4-1-1

Ход матча

14'
Валиани Франческо
 
48'
 
Поли Фабрицио
51'
 
Крешич Антон
56'
 
Роландо Габриэле
Мустаккьо Маттиа
59'
Джаннетти Никколо
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия
Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона Палермо 1:1 Ливорно
Карпи Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Карпи 1:2 Кремонезе Салернитана 2:5 Карпи Карпи 0:0 Пескара Лечче 4:1 Карпи
Карпи 2:1 Падова Беневенто 3:1 Карпи Карпи 1:2 Кротоне Палермо 4:1 Карпи Карпи 1:1 Асколи Козенца 1:0 Карпи Карпи 3:2 Специя Карпи 0:1 Перуджа Брешия 3:1 Карпи Карпи 1:1 Верона Читтаделла 3:1 Карпи Карпи 0:2 Фоджа Венеция 1:1 Карпи Карпи 1:4 Ливорно Кремонезе 1:2 Карпи Карпи 3:2 Салернитана

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Карпи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Карпи 1:4 Ливорно Серия B Карпи 4:0 Ливорно Кубок Карпи 2:0 Ливорно Кубок Карпи 1:2 Ливорно Серия B
Ливорно 1:1 Карпи Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 35 18 13 4 67 - 39 67
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 35 16 14 5 55 - 36 62
4. Беневенто 1:1 35 16 9 10 56 - 41 57
5. Пескара 35 13 13 9 48 - 46 52
6. Специя 35 14 9 12 52 - 44 51
7. Читтаделла 35 12 14 9 47 - 36 50
8. Кремонезе 35 12 13 10 36 - 30 49
9. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
10. Верона 34 11 13 10 44 - 45 46
11. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
12. Асколи 35 10 13 12 40 - 53 43
13. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Кротоне 35 10 10 15 37 - 42 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 0:0 35 8 12 15 36 - 50 36
17. Венеция 35 7 14 14 32 - 44 35
18. Карпи 0:0 35 7 9 19 37 - 63 30
19. Падова 1:1 35 5 15 15 33 - 46 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    14'
    Валиани Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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