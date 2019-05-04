Италия: Серия B 2018-2019

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  4. Серия B 2018-2019
Венеция
2:2
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
0:1
21' Гол
Бругман Гастон
1:1
30' Пенальти
Домицци Мауриццио
51' Желтая карточка
Копполаро Мауро
1:2
75' Гол
Leonardo Mancuso
90' Желтая карточка
Marco Perrotta
90' Желтая карточка
Бокалон Риккардо
2:2
90' Пенальти
Домицци Мауриццио
90'+7
12
Guglielmo
Vicario
5
Копполаро
Мауро
13
Marco
Modolo
6
Домицци
Мауриццио
17
Мазань
Роберт
11
Harvey
St
Clair
18
Сегре
Джакопо
16
Бесеа
Эммануэль
21
Скьявоне
Андреа
20
Ди
Мариано
Франческо
30
Бокалон
Риккардо
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
23
Marco
Perrotta
6
Сконьямильо
Дженнаро
3
Дель
Гроссо
Кристиано
20
Бруно
Алессандро
16
Бругман
Гастон
25
Крекко
Лука
7
Leonardo
Mancuso
13
Santiago
Bellini
36
Соттил
Рикардо
Венеция
4-5-1
Пескара
4-3-3

Ход матча

21'
0:1
Бругман Гастон
(Соттил Рикардо)
25'
Alexandre Pimenta
Ди Мариано Франческо
 
30'
Домицци Мауриццио
1:1
51'
Копполаро Мауро
 
60'
 
Маррас Мануэль
Santiago Bellini
75'
1:2
Leonardo Mancuso
76'
Росси Алессандро
Harvey St Clair
 
78'
 
Капоне Кристиан
Соттил Рикардо
80'
Бентивольо Симоне
Бесеа Эммануэль
 
85'
 
Моначелло Гаетано
Leonardo Mancuso
90'
 
Marco Perrotta
90'
Бокалон Риккардо
 
90'
Домицци Мауриццио
2:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа
Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция
Пескара Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара
Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Пескара 1:0 Венеция Серия B Венеция 0:0 Пескара Серия B Пескара 1:0 Венеция Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 35 18 13 4 67 - 39 67
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 35 16 14 5 55 - 36 62
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 35 13 13 9 48 - 46 52
6. Специя 35 14 9 12 52 - 44 51
7. Кремонезе 35 12 13 10 36 - 30 49
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
12. Асколи 35 10 13 12 40 - 53 43
13. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Кротоне 35 10 10 15 37 - 42 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 35 7 14 14 32 - 44 35
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Домицци Мауриццио из команды Венеция забивает с точки!
  • 25'
    Венеция делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Alexandre Pimenta выходит на его замену.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бругман Гастон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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