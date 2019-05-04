Италия: Серия B 2018-2019
Венеция
2:2
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Пескара
0:1
21' ГолБругман Гастон
1:1
30' ПенальтиДомицци Мауриццио
51' Желтая карточкаКопполаро Мауро
1:2
75' ГолLeonardo Mancuso
90' Желтая карточкаMarco Perrotta
90' Желтая карточкаБокалон Риккардо
2:2
90' ПенальтиДомицци Мауриццио
13
Marco
Modolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Ход матча
21'
0:1
30'
51'
75'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +2 =9 -9Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа
Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца Кротоне 1:1 Венеция
Пескара Последние 20 матчей: +7 =7 -6Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара
Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара Пескара 1:5 Брешия Ливорно 0:0 Пескара Пескара 0:0 Кремонезе Салернитана 2:4 Пескара Пескара 1:0 Венеция Верона 3:1 Пескара Пескара 2:0 Карпи
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|35
|18
|13
|4
|67 - 39
|67
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|35
|16
|14
|5
|55 - 36
|62
|4.
|Беневенто
|34
|16
|8
|10
|55 - 40
|56
|5.
|Пескара
|35
|13
|13
|9
|48 - 46
|52
|6.
|Специя
|35
|14
|9
|12
|52 - 44
|51
|7.
|Кремонезе
|35
|12
|13
|10
|36 - 30
|49
|8.
|Перуджа
|34
|13
|8
|13
|46 - 47
|47
|9.
|Читтаделла
|34
|11
|14
|9
|44 - 36
|47
|10.
|Верона
|33
|11
|13
|9
|44 - 42
|46
|11.
|Козенца
|34
|10
|13
|11
|32 - 38
|43
|12.
|Асколи
|35
|10
|13
|12
|40 - 53
|43
|13.
|Фоджа
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Кротоне
|35
|10
|10
|15
|37 - 42
|40
|15.
|Салернитана
|34
|10
|8
|16
|40 - 53
|38
|16.
|Ливорно
|34
|8
|11
|15
|36 - 50
|35
|17.
|Венеция
|35
|7
|14
|14
|32 - 44
|35
|18.
|Карпи
|34
|7
|8
|19
|37 - 63
|29
|19.
|Падова
|34
|5
|14
|15
|32 - 45
|29
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