Италия: Серия B 2018-2019

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Беневенто
1:2
Второй тайм: 61'

Стадион:
Падова
0'
0:1
1' Гол
Пульцетти Нико
1:1
10' Гол
Кода Массимо
37' Желтая карточка
Вольта Массимо
44' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
1:2
57' Гол
Бонаццоли Федерико
61'
12
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
14
Вольта
Массимо
35
Кальдирола
Лука
16
Импрота
Риккардо
10
Виола
Николас
34
Кризетиг
Лоренцо
25
Бандинелли
Филиппо
19
Инсинье
Роберто
9
Кода
Массимо
33
Арментерос
Самуэль
1
Минелли
Стефано
23
Daniele
Cappelletti
36
Анджелкович
Синиша
3
Черубин
Николо
32
Лонги
Алессандро
11
Лолло
Лоренцо
4
Riccardo
Serena
18
Davide
Mazzocco
10
Bertrand
Yves
Baraye
27
Бонаццоли
Федерико
7
Пульцетти
Нико
Беневенто
4-3-3
Падова
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Пульцетти Нико
(Bertrand Yves Baraye)
10'
Кода Массимо
(Кризетиг Лоренцо)
1:1
26'
 
Капелло Алессандро
Лолло Лоренцо
37'
Вольта Массимо
 
44'
 
Бонаццоли Федерико
57'
1:2
Бонаццоли Федерико
59'
Буонаюто Кристиан
Кризетиг Лоренцо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо
Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне
Падова Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Падова 2:1 Лечче Палермо 1:1 Падова Падова 0:0 Козенца Карпи 2:1 Падова
Падова 1:2 Асколи Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Падова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Падова 0:1 Беневенто Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 35 18 13 4 67 - 39 67
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 35 16 14 5 55 - 36 62
4. Беневенто 1:1 35 16 9 10 56 - 41 57
5. Пескара 35 13 13 9 48 - 46 52
6. Специя 35 14 9 12 52 - 44 51
7. Читтаделла 35 12 14 9 47 - 36 50
8. Кремонезе 35 12 13 10 36 - 30 49
9. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
10. Верона 34 11 13 10 44 - 45 46
11. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
12. Асколи 35 10 13 12 40 - 53 43
13. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Кротоне 35 10 10 15 37 - 42 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 0:0 35 8 12 15 36 - 50 36
17. Венеция 35 7 14 14 32 - 44 35
18. Карпи 0:0 35 7 9 19 37 - 63 30
19. Падова 1:1 35 5 15 15 33 - 46 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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