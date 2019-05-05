Италия: Серия B 2018-2019
Беневенто
1:2
Второй тайм: 61'
Стадион: Чиро Вигорито
Падова
0:1
1' ГолПульцетти Нико
1:1
10' ГолКода Массимо
37' Желтая карточкаВольта Массимо
44' Желтая карточкаБонаццоли Федерико
1:2
57' ГолБонаццоли Федерико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dejan VokicНападающий
-
21 Cy Goddard
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кокко АндреаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Luca Moro
Ход матча
1'
10'
1:1
37'
57'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо
Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне
Падова Последние 20 матчей: +3 =9 -8Падова 2:1 Лечче Палермо 1:1 Падова Падова 0:0 Козенца Карпи 2:1 Падова
Падова 1:2 Асколи Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто Лечче 3:2 Падова
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Падова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|35
|18
|13
|4
|67 - 39
|67
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|35
|16
|14
|5
|55 - 36
|62
|4.
|Беневенто
|1:1
|35
|16
|9
|10
|56 - 41
|57
|5.
|Пескара
|35
|13
|13
|9
|48 - 46
|52
|6.
|Специя
|35
|14
|9
|12
|52 - 44
|51
|7.
|Читтаделла
|35
|12
|14
|9
|47 - 36
|50
|8.
|Кремонезе
|35
|12
|13
|10
|36 - 30
|49
|9.
|Перуджа
|34
|13
|8
|13
|46 - 47
|47
|10.
|Верона
|34
|11
|13
|10
|44 - 45
|46
|11.
|Козенца
|34
|10
|13
|11
|32 - 38
|43
|12.
|Асколи
|35
|10
|13
|12
|40 - 53
|43
|13.
|Фоджа
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Кротоне
|35
|10
|10
|15
|37 - 42
|40
|15.
|Салернитана
|34
|10
|8
|16
|40 - 53
|38
|16.
|Ливорно
|0:0
|35
|8
|12
|15
|36 - 50
|36
|17.
|Венеция
|35
|7
|14
|14
|32 - 44
|35
|18.
|Карпи
|0:0
|35
|7
|9
|19
|37 - 63
|30
|19.
|Падова
|1:1
|35
|5
|15
|15
|33 - 46
|30
Загрузка...