Италия: Серия B 2018-2019

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Фоджа
0:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Перуджа
0' 60'
16
Леали
Никола
14
Мартинелли
Лука
2
Биллонг
Жан-Клод
3
Раньери
Лука
25
Alberto
Gerbo
30
Бузеллато
Массимилиано
7
Греко
Леандро
10
Francesco
Deli
13
Замбелли
Марко
19
Fabio
Mazzeo
9
Йемелло
Пьетро
22
Габриэл
Васконселлос
2
Рози
Алеандро
4
Эль-Ямик
Джавад
32
Дьомбер
Норберт
7
Pasquale
Mazzochi
10
Видо
Лука
17
Marco
Carraro
24
Драгомир
Влад
5
Верре
Валерио
28
Christian
Kouan
19
Умар
Садик
Фоджа
3-5-2
Перуджа
4-3-1-2

Ход матча

37'
Giuseppe Loiacono
Замбелли Марко
 
46'
 
Nicola Falasco
Pasquale Mazzochi

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Фоджа Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Фоджа 3:1 Салернитана Кремонезе 1:0 Фоджа Фоджа 2:2 Ливорно Венеция 1:0 Фоджа
Фоджа 1:0 Специя Брешия 2:1 Фоджа Фоджа 1:1 Читтаделла Лечче 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Козенца Асколи 2:2 Фоджа Фоджа 1:1 Беневенто Падова 1:1 Фоджа Фоджа 1:1 Пескара Палермо 0:0 Фоджа Фоджа 0:2 Кротоне Карпи 0:2 Фоджа Фоджа 2:2 Верона Перуджа 3:0 Фоджа Салернитана 1:0 Фоджа Фоджа 3:1 Кремонезе
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа
Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа

Последние игры между собой

Фоджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа 3:0 Фоджа Серия B Перуджа 2:0 Фоджа Серия B Фоджа 2:1 Перуджа Серия B Фоджа 2:1 Перуджа Серия C1 B
Фоджа 0:0 Перуджа Кубок Италии Серия С Перуджа 1:1 Фоджа Серия C1 B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 35 18 13 4 67 - 39 67
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 35 16 14 5 55 - 36 62
4. Беневенто 35 16 9 10 58 - 43 57
5. Пескара 35 13 13 9 48 - 46 52
6. Специя 35 14 9 12 52 - 44 51
7. Читтаделла 35 12 14 9 47 - 36 50
8. Кремонезе 35 12 13 10 36 - 30 49
9. Перуджа 0:0 35 13 9 13 46 - 47 48
10. Верона 34 11 13 10 44 - 45 46
11. Козенца 35 11 13 11 34 - 39 46
12. Асколи 35 10 13 12 40 - 53 43
13. Фоджа 0:0 35 9 14 12 42 - 47 41
14. Кротоне 35 10 10 15 37 - 42 40
15. Салернитана 35 10 8 17 41 - 55 38
16. Ливорно 35 9 11 15 37 - 50 38
17. Венеция 35 7 14 14 32 - 44 35
18. Падова 35 5 15 15 35 - 48 30
19. Карпи 35 7 8 20 37 - 64 29
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Перуджа делает замену. Pasquale Mazzocchi уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Фоджиа делает замену. Замбелли Марко уходит с поля, а Giuseppe Loiacono выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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