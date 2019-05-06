Италия: Серия B 2018-2019
Фоджа
0:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Пино Дзаккерия
Перуджа
16
Леали
Никола
19
Fabio
Mazzeo
10
Видо
Лука
19
Умар
Садик
- Основной состав
-
16 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хан Кван СонНападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 10
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Фоджа Последние 20 матчей: +5 =8 -7Фоджа 3:1 Салернитана Кремонезе 1:0 Фоджа Фоджа 2:2 Ливорно Венеция 1:0 Фоджа
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа
Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Палермо Асколи 0:3 Перуджа Перуджа 0:2 Брешия Эмполи 1:0 Перуджа Кремонезе 4:0 Перуджа Перуджа 3:0 Фоджа Читтаделла 2:2 Перуджа
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|35
|18
|13
|4
|67 - 39
|67
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|35
|16
|14
|5
|55 - 36
|62
|4.
|Беневенто
|35
|16
|9
|10
|58 - 43
|57
|5.
|Пескара
|35
|13
|13
|9
|48 - 46
|52
|6.
|Специя
|35
|14
|9
|12
|52 - 44
|51
|7.
|Читтаделла
|35
|12
|14
|9
|47 - 36
|50
|8.
|Кремонезе
|35
|12
|13
|10
|36 - 30
|49
|9.
|Перуджа
|0:0
|35
|13
|9
|13
|46 - 47
|48
|10.
|Верона
|34
|11
|13
|10
|44 - 45
|46
|11.
|Козенца
|35
|11
|13
|11
|34 - 39
|46
|12.
|Асколи
|35
|10
|13
|12
|40 - 53
|43
|13.
|Фоджа
|0:0
|35
|9
|14
|12
|42 - 47
|41
|14.
|Кротоне
|35
|10
|10
|15
|37 - 42
|40
|15.
|Салернитана
|35
|10
|8
|17
|41 - 55
|38
|16.
|Ливорно
|35
|9
|11
|15
|37 - 50
|38
|17.
|Венеция
|35
|7
|14
|14
|32 - 44
|35
|18.
|Падова
|35
|5
|15
|15
|35 - 48
|30
|19.
|Карпи
|35
|7
|8
|20
|37 - 64
|29
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