Италия: Серия B 2018-2019

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Специя
2:0
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
25' Гол
Галабинов Андрей
30' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
40' Желтая карточка
Милич Хрвое
45' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
2:0
81' Гол
Бидуи Софьян
90' Желтая карточка
Мора Лука
90'+5
1
Ламанна
Эугенио
24
Luca
Vignali
13
Капрадосси
Элио
19
Терци
Клаудио
3
Tommaso
Augello
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
9
Галабинов
Андрей
34
Да
Крус
Алессио
1
Кордац
Алекс
2
Marcos
Curado
23
Вяйсянен
Саули
19
Маркицца
Риккардо
16
Милич
Хрвое
7
Фиренце
Марко
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
20
Молина
Сальваторе
11
Машаш
Зинедин
25
Сими
Нванкво
Специя
4-3-3
Кротоне
3-5-2

Ход матча

25'
Галабинов Андрей
(Tommaso Augello)
1:0
30'
 
Вяйсянен Саули
40'
 
Милич Хрвое
44'
 
Сампиризи Марио
Marcos Curado
45'
 
Дзанеллато Никколо
55'
 
Мраз Самуэл
Машаш Зинедин
69'
Giulio Maggiore
Бартоломей Паоло
 
76'
 
Augustus Kargbo
Фиренце Марко
79'
Бидуи Софьян
Да Крус Алессио
 
81'
Бидуи Софьян
(Emmanuel Quartsin Gyasi)
2:0
90'
Крими Марко
Emmanuel Quartsin Gyasi
 
90'
Мора Лука
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи
Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо Перуджа 1:1 Специя
Кротоне Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне
Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне Кротоне 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Специя: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Кротоне 0:3 Специя Серия B Кротоне 0:0 Специя Серия B Специя 0:1 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Специя Серия B
Специя 2:1 Кротоне Серия B Специя 3:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Специя Серия B Кротоне 0:2 Специя Серия B Специя 2:1 Кротоне Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 35 18 13 4 67 - 39 67
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 35 16 14 5 55 - 36 62
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 35 13 13 9 48 - 46 52
6. Специя 35 14 9 12 52 - 44 51
7. Кремонезе 35 12 13 10 36 - 30 49
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
12. Асколи 35 10 13 12 40 - 53 43
13. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Кротоне 35 10 10 15 37 - 42 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 35 7 14 14 32 - 44 35
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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