Италия: Серия B 2018-2019

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Асколи
1:2
Конец матча

Стадион:
Палермо
0'
0:1
60' Гол
Stefano Moreo
1:1
63' Гол
Аддэ Брайт
65' Желтая карточка
Stefano Moreo
73' Желтая карточка
Райкович Слободан
76' Желтая карточка
Яяло Мато
80' Желтая карточка
Казарини Федерико
85' Желтая карточка
Przemyslaw Szyminski
1:2
86' Гол
Хаас Николас
90'+7
1
Ланни
Иван
37
Лавероне
Лоренцо
14
Emanuele
Padella
2
Валентини
Науэль
6
Д'Элия
Сальваторе
17
Michele
Cavion
19
Аддэ
Брайт
16
Казарини
Федерико
20
Чичиретти
Амато
18
Moutir
Chaija
32
Ардеманьи
Маттео
1
Бриньоли
Альберто
24
Przemyslaw
Szyminski
2
Беллучи
Джузеппе
5
Райкович
Слободан
27
Маццотта
Антонио
35
Муравски
Радослав
8
Яяло
Мато
32
Хаас
Николас
29
Пушкаш
Георге
9
Stefano
Moreo
10
Трайковски
Александар
Асколи
4-3-2-1
Палермо
4-3-1-2

Ход матча

60'
0:1
Stefano Moreo
63'
Аддэ Брайт
(Казарини Федерико)
1:1
65'
 
Stefano Moreo
70'
 
Luca Antonio Fiordilino
Муравски Радослав
73'
 
Райкович Слободан
76'
 
Яяло Мато
77'
 
Фалетти Сезар
Пушкаш Георге
77'
Фраттези Давиде
Аддэ Брайт
 
80'
Казарини Федерико
 
85'
 
Przemyslaw Szyminski
86'
1:2
Хаас Николас
87'
Коли Сиди
Moutir Chaija
 
90'
 
Алеесами Хайтам
Маццотта Антонио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 3
  • 6 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи
Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла
Палермо Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Палермо 2:2 Специя Ливорно 2:2 Палермо Палермо 1:1 Падова Беневенто 1:2 Палермо
Палермо 1:0 Верона Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно

Последние игры между собой

Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Палермо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Палермо 3:0 Асколи Серия B Палермо 4:1 Асколи Серия B Асколи 0:0 Палермо Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 35 18 13 4 67 - 39 67
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 35 16 14 5 55 - 36 62
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 35 13 13 9 48 - 46 52
6. Специя 35 14 9 12 52 - 44 51
7. Кремонезе 35 12 13 10 36 - 30 49
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
12. Асколи 35 10 13 12 40 - 53 43
13. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Кротоне 35 10 10 15 37 - 42 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 35 7 14 14 32 - 44 35
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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