Италия: Серия B 2018-2019
Асколи
1:2
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Палермо
0:1
60' ГолStefano Moreo
1:1
63' ГолАддэ Брайт
65' Желтая карточкаStefano Moreo
73' Желтая карточкаРайкович Слободан
76' Желтая карточкаЯяло Мато
80' Желтая карточкаКазарини Федерико
85' Желтая карточкаPrzemyslaw Szyminski
1:2
86' ГолХаас Николас
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Коли СидиНападающий
- Нападающий
-
39 Нгобо ФредНападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Диего Бортолуззи
Ход матча
60'
0:1
63'
1:1
65'
76'
86'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 8
-
4 Угловые 3
-
6 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +5 =9 -6Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи
Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия Асколи 1:1 Читтаделла
Палермо Последние 20 матчей: +7 =9 -4Палермо 2:2 Специя Ливорно 2:2 Палермо Палермо 1:1 Падова Беневенто 1:2 Палермо
Палермо 1:0 Верона Пескара 3:2 Палермо Козенца 1:1 Палермо Палермо 4:1 Карпи Венеция 1:1 Палермо Палермо 2:1 Лечче Кротоне 3:0 Палермо Палермо 1:1 Брешия Перуджа 1:2 Палермо Палермо 0:0 Фоджа Кремонезе 2:0 Палермо Палермо 1:2 Салернитана Читтаделла 0:1 Палермо Палермо 3:0 Асколи Специя 1:1 Палермо Палермо 1:1 Ливорно
Последние игры между собой
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Палермо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|35
|18
|13
|4
|67 - 39
|67
|2.
|Лечче
|35
|18
|9
|8
|64 - 44
|63
|3.
|Палермо
|35
|16
|14
|5
|55 - 36
|62
|4.
|Беневенто
|34
|16
|8
|10
|55 - 40
|56
|5.
|Пескара
|35
|13
|13
|9
|48 - 46
|52
|6.
|Специя
|35
|14
|9
|12
|52 - 44
|51
|7.
|Кремонезе
|35
|12
|13
|10
|36 - 30
|49
|8.
|Перуджа
|34
|13
|8
|13
|46 - 47
|47
|9.
|Читтаделла
|34
|11
|14
|9
|44 - 36
|47
|10.
|Верона
|33
|11
|13
|9
|44 - 42
|46
|11.
|Козенца
|34
|10
|13
|11
|32 - 38
|43
|12.
|Асколи
|35
|10
|13
|12
|40 - 53
|43
|13.
|Фоджа
|34
|9
|13
|12
|42 - 47
|40
|14.
|Кротоне
|35
|10
|10
|15
|37 - 42
|40
|15.
|Салернитана
|34
|10
|8
|16
|40 - 53
|38
|16.
|Ливорно
|34
|8
|11
|15
|36 - 50
|35
|17.
|Венеция
|35
|7
|14
|14
|32 - 44
|35
|18.
|Карпи
|34
|7
|8
|19
|37 - 63
|29
|19.
|Падова
|34
|5
|14
|15
|32 - 45
|29
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