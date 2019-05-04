Италия: Серия B 2018-2019

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Кремонезе
0:0
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
73' Желтая карточка
Родригес Алехандро
90'+6
16
Агацци
Микаэль
14
Vasile
Mogos
23
Караччоло
Антонио
3
Клейтон
Машадо
26
Терранова
Эмануэле
33
Ренцетти
Франческо
15
Соддимо
Данило
4
Арини
Мариано
8
Gaetano
Castrovilli
7
Пикколо
Антонио
32
Монтальто
Адриано
22
Lorenzo
Andrenacci
2
Сабелли
Стефано
5
Гастальделло
Даниэле
18
Романьоли
Симоне
26
Мартелла
Бруно
27
Дессена
Даниэле
24
Mattia
Viviani
14
Даль'Ольо
Якопо
32
Тремолада
Лука
23
Морозини
Леонардо
9
Доннарумма
Альфредо
Кремонезе
5-3-2
Брешия
4-3-2-1

Ход матча

61'
 
Ндой Эмануэле
Даль'Ольо Якопо
61'
Gabriel Strefezza
Соддимо Данило
 
66'
 
Родригес Алехандро
Морозини Леонардо
73'
 
Родригес Алехандро
78'
 
Sandro Tonali
Дессена Даниэле
80'
Mirko Carretta
Монтальто Адриано
 
84'
Бултам Реда
Gaetano Castrovilli
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе
Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе
Брешия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия
Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе Асколи 1:1 Брешия

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брешия 3:2 Кремонезе Серия B Брешия 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:0 Брешия Серия B Брешия 0:0 Кремонезе Кубок
Брешия 1:2 Кремонезе Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 35 18 13 4 67 - 39 67
2. Лечче 35 18 9 8 64 - 44 63
3. Палермо 35 16 14 5 55 - 36 62
4. Беневенто 34 16 8 10 55 - 40 56
5. Пескара 35 13 13 9 48 - 46 52
6. Специя 35 14 9 12 52 - 44 51
7. Кремонезе 35 12 13 10 36 - 30 49
8. Перуджа 34 13 8 13 46 - 47 47
9. Читтаделла 34 11 14 9 44 - 36 47
10. Верона 33 11 13 9 44 - 42 46
11. Козенца 34 10 13 11 32 - 38 43
12. Асколи 35 10 13 12 40 - 53 43
13. Фоджа 34 9 13 12 42 - 47 40
14. Кротоне 35 10 10 15 37 - 42 40
15. Салернитана 34 10 8 16 40 - 53 38
16. Ливорно 34 8 11 15 36 - 50 35
17. Венеция 35 7 14 14 32 - 44 35
18. Карпи 34 7 8 19 37 - 63 29
19. Падова 34 5 14 15 32 - 45 29
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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