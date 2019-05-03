Италия: Серия A 2018-2019

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Милан
 
Позже

Стадион:
Болонья
99
Доннарумма
Джанлуиджи
20
Абате
Игнасио
17
Сапата
Кристиан
22
Мусаккио
Матео
68
Родригес
Рикардо
79
Кесси
Франк
14
Бакайоко
Тьемуа
10
Чалханоглу
Хакан
39
Пакета
Лукас
19
Пёнтек
Кшиштоф
63
Кутроне
Патрик
28
Скорупски
Лукаш
33
Калабрези
Артуро
23
Данило
Ларанжера
4
Лянко
Войнович
35
Дейкс
Митчелл
16
Поли
Андреа
5
Пульгар
Эрик
7
Орсолини
Риккардо
31
Джемаили
Блерим
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
Милан
4-3-1-2
Болонья
4-2-3-1

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио
Ювентус 2:1 Милан Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо Милан 2:3 Интер Милан Кьево 1:2 Милан Милан 1:0 Сассуоло Лацио 0:0 Милан Милан 3:0 Эмполи Аталанта 1:3 Милан Милан 3:0 Кальяри Рома 1:1 Милан Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Дженоа 0:2 Милан Ювентус 1:0 Милан
Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево
Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Болонья 0:0 Милан Серия A Болонья 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A
Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Милан Серия A Милан 1:2 Болонья Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 34 18 8 8 52 - 28 62
4. Аталанта Заявка 34 17 8 9 68 - 42 59
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
7. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
8. Лацио Заявка 34 16 7 11 49 - 36 55
9. Сампдория Заявка 34 14 6 14 54 - 46 48
10. Сассуоло Заявка 34 9 14 11 48 - 52 41
11. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
12. Фиорентина Заявка 34 8 16 10 47 - 42 40
13. СПАЛ 2013 Заявка 34 10 9 15 35 - 48 39
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма Заявка 34 9 10 15 35 - 52 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 34 8 9 17 31 - 49 33
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево Заявка 34 2 12 20 25 - 69 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Болонья

    До начала игры, которая состоится 06.05.2019, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Милан - Болонья
    Милан
    98.7% (74)
    Ничья
    1.3% (1)
    Болонья
    0% (0)
    2:1 Милан
    41.3% (31)
    1:0 Милан
    28% (21)
    2:0 Милан
    26.7% (20)
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