Италия: Серия A 2018-2019
79
Кесси
Франк
39
Пакета
Лукас
16
Поли
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио
Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево
Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья Болонья 0:0 Милан
Последние игры между собой
Милан: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Милан Серия A Милан 1:2 Болонья Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|52 - 28
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|68 - 42
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|6.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|47 - 33
|56
|8.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|49 - 36
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|54 - 46
|48
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|48 - 52
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|16
|10
|47 - 42
|40
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|35 - 48
|39
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 52
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|31 - 49
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|26 - 62
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|34
|2
|12
|20
|25 - 69
|15
Милан
98.7% (74)
Ничья
1.3% (1)
Болонья
0% (0)
2:1 Милан
41.3% (31)
1:0 Милан
28% (21)
2:0 Милан
26.7% (20)
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