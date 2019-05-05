Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Сассуоло

Удар от ворот произведет Фросиноне

Удар от ворот произведет Фросиноне

Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Фросиноне

Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

47' Удар от ворот произведет Фросиноне

46' ШАНС! Сенси Стефано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

46' Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает пас партнеру.

46' Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сассуоло контролирует мяч.

44' Бригенти Николо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Фросиноне

42' ШАНС! Берарди Доменико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

42' Бригенти Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.

41' Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

40' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

40' Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Феррари Джанмарко из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

38' Удар от ворот произведет Фросиноне

36' ГОООООЛ - Паганини Лука Фросиноне забивает ударом головой

36' Чано Камилло из команды Фросиноне подал угловой справа.

36' Пинамонти Андреа из команды Фросиноне идет с мячом вперед на обострение...

36' Фросиноне начинает контратаку

35' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

35' Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Фросиноне контролирует мяч.

33' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

32' Кассата Франческо из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

32' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Фросиноне

30' Лирола Поль из команды Сассуоло делает неудачный навес.

30' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.

30' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

30' Удар от ворот произведет Фросиноне

30' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

29' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сассуоло начинает контратаку

28' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Фросиноне

26' ШТАНГА! Так было близко к голу - Берарди Доменико нанес удар в каркас ворот!

25' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

24' Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

23' Саммарко Паоло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Сассуоло контролирует мяч.

22' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

21' Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...

21' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

20' Сассуоло контролирует мяч.

20' Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Фросиноне

18' ШАНС! Берарди Доменико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

17' Выглядело как неплохой момент. Лирола Поль из команды Сассуоло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

17' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.

17' Сассуоло контролирует мяч.

16' Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

16' Удар от ворот произведет Сассуоло

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

15' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Сассуоло контролирует мяч.

13' Удар от ворот произведет Фросиноне

13' Маньянелли Франческо не смог попасть в створ ударом издали

12' Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Лирола Поль из команды Сассуоло подал угловой справа.

12' Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

12' Лирола Поль из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Кассата Франческо из команды Фросиноне делает неудачный навес.

10' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

10' Сассуоло контролирует мяч.

9' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

9' Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

9' Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Саммарко Паоло из команды Фросиноне переиграл вратаря дальним ударом!

7' Удар от ворот произведет Фросиноне

7' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.

7' Сассуоло начинает контратаку

6' Сассуоло контролирует мяч.

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

4' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

3' Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сассуоло контролирует мяч.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Сассуоло начинает с центра поля