Италия: Серия A 2018-2019
Сассуоло
0:2
Второй тайм: 57'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Фрозиноне
0:1
8' ГолСаммарко Паоло
23' Желтая карточкаСаммарко Паоло
0:2
36' ГолПаганини Лука
44' Желтая карточкаБригенти Николо
57' Желтая карточкаБурабия Мехди
21
Лирола
Поль
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Бога ДжеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
-
66 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
23'
36'
0:2
44'
57'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +4 =8 -8Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло
Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|4.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|35
|17
|9
|9
|69 - 43
|60
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|6.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|47 - 33
|56
|8.
|Лацио
|1:1 Заявка
|35
|16
|8
|11
|50 - 37
|56
|9.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|35
|15
|6
|14
|56 - 47
|51
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|35
|9
|14
|12
|48 - 54
|41
|12.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|8
|16
|11
|47 - 43
|40
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|1:2 Заявка
|35
|9
|10
|16
|36 - 54
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 66
|32
|19.
|Фрозиноне
|2:0 Заявка
|35
|6
|8
|21
|28 - 62
|26
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Сассуоло
93.6% (146)
Ничья
5.1% (8)
Фрозиноне
1.3% (2)
1:0 Сассуоло
35.9% (56)
2:1 Сассуоло
26.3% (41)
2:0 Сассуоло
21.8% (34)
3:1 Сассуоло
5.8% (9)
1:1 Ничья
3.8% (6)
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