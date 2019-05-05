Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Сассуоло
0:2
Второй тайм: 57'

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:1
8' Гол
Саммарко Паоло
23' Желтая карточка
Саммарко Паоло
0:2
36' Гол
Паганини Лука
44' Желтая карточка
Бригенти Николо
57' Желтая карточка
Бурабия Мехди
57'
47
Консильи
Андреа
3
Демирал
Мерих
5
Лемос
Маурисио
31
Феррари
Джанмарко
21
Лирола
Поль
12
Сенси
Стефано
4
Маньянелли
Франческо
68
Бурабия
Мехди
6
Рожерио
да
Силва
25
Берарди
Доменико
10
Матри
Алессандро
57
Спортьелло
Марко
6
Гольданига
Эдоардо
15
Ариаудо
Лоренцо
23
Бригенти
Николо
7
Паганини
Лука
24
Кассата
Франческо
21
Саммарко
Паоло
16
Вальцания
Лука
33
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
89
Пинамонти
Андреа
Сассуоло
3-5-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

8'
0:1
Саммарко Паоло
(Пинамонти Андреа)
23'
 
Саммарко Паоло
36'
0:2
Паганини Лука
(Чано Камилло)
44'
 
Бригенти Николо
46'
Бабакар Хоума
Матри Алессандро
 
46'
Бога Джереми
Лемос Маурисио
 
57'
Бурабия Мехди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло
Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино Фрозиноне 0:2 Сассуоло
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Фрозиноне 0:2 Сассуоло Серия A Фрозиноне 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 1:2 Сассуоло Серия B
Сассуоло 5:3 Фрозиноне Серия B Сассуоло 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:3 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:2 Сассуоло Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
4. Аталанта 1:1 Заявка 35 17 9 9 69 - 43 60
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
7. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
8. Лацио 1:1 Заявка 35 16 8 11 50 - 37 56
9. Сампдория 2:1 Заявка 35 15 6 14 56 - 47 51
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло 0:2 Заявка 35 9 14 12 48 - 54 41
12. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 35 8 16 11 47 - 43 40
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма 1:2 Заявка 35 9 10 16 36 - 54 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 35 8 8 19 44 - 66 32
19. Фрозиноне 2:0 Заявка 35 6 8 21 28 - 62 26
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 46'
    ШАНС! Сенси Стефано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 46'
    Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает пас партнеру.
  • 46'
    Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    44'
    Бригенти Николо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    44'
    Безумный фол. Бригенти Николо грубо играет против соперника. Пострадал Сенси Стефано
  • 44'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    43'
    Пинамонти Андреа возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Маньянелли Франческо из команды Сассуоло толкнул локтем оппонента. Это Кассата Франческо заработал фол
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 42'
    ШАНС! Берарди Доменико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 42'
    Бригенти Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 41'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 40'
    Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Бригенти Николо из команды Фросиноне играет слишком грубо. Феррари Джанмарко оказался на газоне.
  • 39'
    Феррари Джанмарко из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 36'
    Чано Камилло сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    ГОООООЛ - Паганини Лука Фросиноне забивает ударом головой
  • Угловой
    36'
    Чано Камилло из команды Фросиноне подал угловой справа.
  • 36'
    Консильи Андреа отбил мяч на угловой после удара Пинамонти Андреа из штрафной площади.
  • 36'
    ШАНС! Пинамонти Андреа вышел один-на-один с голкипером...
  • 36'
    Пинамонти Андреа из команды Фросиноне идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Фросиноне начинает контратаку
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 35'
    Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Фросиноне контролирует мяч.
  • 33'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Кассата Франческо из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лирола Поль из команды Сассуоло направляет мяч в штрафную площадку, но Спортьелло Марко выбегает и ловит мяч
  • 31'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 30'
    Лирола Поль из команды Сассуоло делает неудачный навес.
  • 30'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 30'
    Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Сассуоло начинает контратаку
  • 28'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Паганини Лука из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Рожерио да Силва
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Феррари Джанмарко из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
  • 27'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 26'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Берарди Доменико нанес удар в каркас ворот!
  • 25'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Пинамонти Андреа
  • 24'
    Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    23'
    Саммарко Паоло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Саммарко Паоло из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
  • 22'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 22'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Чано Камилло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    21'
    Чано Камилло из команды Фросиноне толкнул локтем оппонента. Это Феррари Джанмарко заработал фол
  • 21'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 20'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Саммарко Паоло из команды Фросиноне играет слишком грубо. Сенси Стефано оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
  • 20'
    Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Лемос Маурисио из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
  • 18'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 18'
    ШАНС! Берарди Доменико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 17'
    Выглядело как неплохой момент. Лирола Поль из команды Сассуоло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 17'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
  • 17'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 16'
    Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • Фол, нарушение
    15'
    Матри Алессандро из команды Сассуоло играет слишком грубо. Гольданига Эдоардо оказался на газоне.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 15'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Безумный фол. Лемос Маурисио грубо играет против соперника. Пострадал Кассата Франческо
  • 13'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 13'
    Маньянелли Франческо не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Лирола Поль из команды Сассуоло подал угловой справа.
  • 12'
    Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Лирола Поль из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 11'
    Кассата Франческо из команды Фросиноне делает неудачный навес.
  • 10'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 10'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 9'
    Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Пинамонти Андреа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Саммарко Паоло из команды Фросиноне переиграл вратаря дальним ударом!
  • 7'
    Удар от ворот произведет Фросиноне
  • 7'
    Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
  • 7'
    Сассуоло начинает контратаку
  • 6'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 6'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Рожерио да Силва
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Чано Камилло наказан за толчок Феррари Джанмарко
  • 4'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Рожерио да Силва, обводя своих соперников
  • 2'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Матри Алессандро
  • 1'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Сассуоло начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Фрозиноне
Сассуоло
93.6% (146)
Ничья
5.1% (8)
Фрозиноне
1.3% (2)
1:0 Сассуоло
35.9% (56)
2:1 Сассуоло
26.3% (41)
2:0 Сассуоло
21.8% (34)
3:1 Сассуоло
5.8% (9)
1:1 Ничья
3.8% (6)
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