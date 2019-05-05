Италия: Серия A 2018-2019
Эмполи
Позже
Стадион: Карло Кастеллани
Фиорентина
33
Крунич
Раде
17
Фариас
Диего
31
Уго
Витор
29
Муриэль
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Муриэль ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +4 =4 -12Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи
Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория Фиорентина 3:1 Эмполи
Фиорентина Последние 20 матчей: +4 =10 -6Фиорентина 0:1 Сассуоло Аталанта 2:1 Фиорентина Ювентус 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья
Фиорентина 0:1 Фрозиноне Рома 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Торино Кальяри 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Лацио Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Фиорентина 3:3 Интер Милан СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Фиорентина 0:0 Наполи Удинезе 1:1 Фиорентина Фиорентина 7:1 Рома Кьево 3:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Сампдория Торино 0:2 Фиорентина Дженоа 0:0 Фиорентина
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|4.
|Аталанта
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|68 - 42
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|6.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|47 - 33
|56
|8.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|49 - 36
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|54 - 46
|48
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|48 - 52
|41
|12.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|16
|10
|47 - 42
|40
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 52
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|26 - 62
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Эмполи
26.7% (40)
Ничья
40.7% (61)
Фиорентина
32.7% (49)
1:1 Ничья
35.3% (53)
1:2 Фиорентина
16% (24)
2:1 Эмполи
14% (21)
1:0 Эмполи
10.7% (16)
0:1 Фиорентина
9.3% (14)
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