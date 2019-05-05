Италия: Серия A 2018-2019

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Эмполи
 
Позже

Стадион:
Фиорентина
69
Дронговски
Бартломей
5
Весели
Фредерик
26
Сильвестре
Матиас
43
Николау
Димитриос
2
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Траоре
Хамед
10
Беннасер
Исмаэль
33
Крунич
Раде
6
Паяч
Марко
11
Капуто
Франческо
17
Фариас
Диего
1
Лафон
Альбан
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
31
Уго
Витор
11
Миральяс
Кевин
24
Бенасси
Марко
17
Верету
Жордан
26
Фернандес
Эдимилсон
3
Бираги
Кристиано
9
Симеоне
Джованни
29
Муриэль
Луис
Эмполи
3-5-2
Фиорентина
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи
Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория Фиорентина 3:1 Эмполи
Фиорентина Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Фиорентина 0:1 Сассуоло Аталанта 2:1 Фиорентина Ювентус 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья
Фиорентина 0:1 Фрозиноне Рома 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Торино Кальяри 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Лацио Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Фиорентина 3:3 Интер Милан СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Фиорентина 0:0 Наполи Удинезе 1:1 Фиорентина Фиорентина 7:1 Рома Кьево 3:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Сампдория Торино 0:2 Фиорентина Дженоа 0:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Фиорентина 3:1 Эмполи Серия A Фиорентина 1:2 Эмполи Серия A Эмполи 0:4 Фиорентина Серия A Эмполи 2:0 Фиорентина Серия A
Фиорентина 2:2 Эмполи Серия A Эмполи 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Эмполи Серия A Фиорентина 2:1 Эмполи Кубок Фиорентина 1:0 Эмполи Кубок Эмполи 0:2 Фиорентина Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
4. Аталанта Заявка 34 17 8 9 68 - 42 59
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
7. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
8. Лацио Заявка 34 16 7 11 49 - 36 55
9. Сампдория Заявка 34 14 6 14 54 - 46 48
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло Заявка 34 9 14 11 48 - 52 41
12. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 34 8 16 10 47 - 42 40
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма Заявка 34 9 10 15 35 - 52 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Фиорентина

    До начала игры, которая состоится 05.05.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
Новости
Прогнозы на матч Эмполи - Фиорентина
Эмполи
26.7% (40)
Ничья
40.7% (61)
Фиорентина
32.7% (49)
1:1 Ничья
35.3% (53)
1:2 Фиорентина
16% (24)
2:1 Эмполи
14% (21)
1:0 Эмполи
10.7% (16)
0:1 Фиорентина
9.3% (14)
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