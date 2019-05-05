Италия: Серия A 2018-2019
Лацио
1:2
Второй тайм: 60'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Аталанта
1:0
3' ГолПароло Марко
1:1
22' ГолСапата Дуван
26' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
36' Желтая карточкаМазиелло Андреа
41' Желтая карточкаКайседо Фелипе
54' Желтая карточкаГомес Алехандро
1:2
58' ГолКастань Тимоти
60' Желтая карточкаЛукас Лейва
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
77
Марусич
Адам
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромуло СоузаПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Калай СержиоЗащитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
25 Бадель МиланПолузащитник
-
14 Дурмиси РизаПолузащитник
-
30 Нету ПедруНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 РоджерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
22'
1:1
36'
41'
54'
58'
60'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе
Аталанта Последние 20 матчей: +13 =5 -2Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи
Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома Фрозиноне 0:5 Аталанта Кальяри 0:2 Аталанта Сассуоло 2:6 Аталанта
Последние игры между собой
Лацио: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аталанта 3:4 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Аталанта 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Лацио Серия A Аталанта 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Лацио Серия A Лацио 1:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|4.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|35
|17
|9
|9
|69 - 43
|60
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|6.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|47 - 33
|56
|8.
|Лацио
|1:1 Заявка
|35
|16
|8
|11
|50 - 37
|56
|9.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|35
|15
|6
|14
|56 - 47
|51
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|35
|9
|14
|12
|48 - 54
|41
|12.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|8
|16
|11
|47 - 43
|40
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|1:2 Заявка
|35
|9
|10
|16
|36 - 54
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 66
|32
|19.
|Фрозиноне
|2:0 Заявка
|35
|6
|8
|21
|28 - 62
|26
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Лацио
51% (79)
Ничья
36.8% (57)
Аталанта
12.3% (19)
2:1 Лацио
29.7% (46)
1:1 Ничья
29% (45)
1:0 Лацио
14.2% (22)
1:2 Аталанта
9.7% (15)
2:2 Ничья
7.1% (11)
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