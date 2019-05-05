Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Лацио
1:2
Второй тайм: 60'

Стадион:
Аталанта
0'
1:0
3' Гол
Пароло Марко
1:1
22' Гол
Сапата Дуван
26' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
36' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
41' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
54' Желтая карточка
Гомес Алехандро
1:2
58' Гол
Кастань Тимоти
60' Желтая карточка
Лукас Лейва
60'
1
Стракоша
Томас
13
Уоллас
Оливейра
33
Ачерби
Франческо
15
Баштуш
Бартоломеу
27
Ромуло
Соуза
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
77
Марусич
Адам
10
Альберто
Луис
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
5
Мазиелло
Андреа
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
21
Кастань
Тимоти
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
Лацио
3-4-1-2
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

3'
Пароло Марко
(Кайседо Фелипе)
1:0
22'
1:1
Сапата Дуван
(Фройлер Ремо)
26'
Баштуш Бартоломеу
 
36'
 
Мазиелло Андреа
41'
Кайседо Фелипе
 
46'
 
Манчини Джанлука
Паломино Хосе
54'
 
Гомес Алехандро
55'
Корреа Хоакин
Кайседо Фелипе
 
58'
1:2
Кастань Тимоти
(Гомес Алехандро)
60'
Лукас Лейва
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе
Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Интер Милан 1:1 Лацио Лацио 1:2 Ювентус Наполи 2:1 Лацио
Аталанта Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи
Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома Фрозиноне 0:5 Аталанта Кальяри 0:2 Аталанта Сассуоло 2:6 Аталанта

Последние игры между собой

Лацио: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аталанта 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Аталанта Серия A
Аталанта 3:4 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Аталанта 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Лацио Серия A Аталанта 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Лацио Серия A Лацио 1:0 Аталанта Серия A Лацио 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Аталанта Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
4. Аталанта 1:1 Заявка 35 17 9 9 69 - 43 60
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
7. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
8. Лацио 1:1 Заявка 35 16 8 11 50 - 37 56
9. Сампдория 2:1 Заявка 35 15 6 14 56 - 47 51
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло 0:2 Заявка 35 9 14 12 48 - 54 41
12. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 35 8 16 11 47 - 43 40
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма 1:2 Заявка 35 9 10 16 36 - 54 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 35 8 8 19 44 - 66 32
19. Фрозиноне 2:0 Заявка 35 6 8 21 28 - 62 26
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
  • Второй тайм
  • 61'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 61'
    Кастань Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Желтая карточка
    60'
    Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    60'
    Лукас Лейва наказан за толчок Сапата Дуван
  • Фол, нарушение
    59'
    Манчини Джанлука наказан за толчок Корреа Хоакин
  • 58'
    Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Кастань Тимоти изменил счет на табло!
  • 58'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 58'
    Аталанта имеет хороший шанс забить.
  • 58'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
  • 58'
    Уоллас Оливейра ошибается в защите.
  • 57'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    57'
    Сапата Дуван из команды Аталанта в офсайде
  • 56'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 55'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Корреа Хоакин
  • Желтая карточка
    54'
    Судья подбегает и показывает Гомес Алехандро из команды Аталанта отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    54'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Уоллас Оливейра не пострадал и надо продолжать игру!
  • 54'
    Кайседо Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 54'
    Лацио имеет хороший шанс забить.
  • 53'
    Лацио контролирует мяч.
  • 53'
    Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 52'
    Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
  • Фол, нарушение
    51'
    Марусич Адам наказан за толчок Иличич Йосип
  • 50'
    Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 50'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Сапата Дуван нанес удар головой, но Стракоша Томас спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    47'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 47'
    Уоллас Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Иличич Йосип имел все шансы забить, но Стракоша Томас сделал отличный сейв!
  • 46'
    Аталанта имеет хороший шанс забить.
  • 46'
    Иличич Йосип из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Паломино Хосе получил травму и заменен. Манчини Джанлука выходит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Иммобиле Чиро из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
  • Фол, нарушение
    46'
    Баштуш Бартоломеу наказан за толчок Иличич Йосип
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 44'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    44'
    Уоллас Оливейра возвращается на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Уоллас Оливейра получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    44'
    Уоллас Оливейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    Уоллас Оливейра наказан за толчок Сапата Дуван
  • 42'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    41'
    Кайседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Кайседо Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 37'
    Альберто Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    36'
    Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Мазиелло Андреа задерживает мяч рукой
  • 36'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Аталанта начинает контратаку
  • 35'
    Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 34'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 33'
    Аталанта начинает контратаку
  • 33'
    Лацио контролирует мяч.
  • 32'
    Де Рон Мартен пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
  • 32'
    Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Сапата Дуван наказан за толчок Уоллас Оливейра
  • 31'
    Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 30'
    Кастань Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Лукас Лейва из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Ромуло Соуза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Как он промахнулся? Иличич Йосип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 29'
    Гомес Алехандро разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 29'
    Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 28'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Лацио контролирует мяч.
  • 27'
    Аталанта имеет хороший шанс забить.
  • 27'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    26'
    Баштуш Бартоломеу получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Баштуш Бартоломеу грубо играет против соперника. Пострадал Иличич Йосип
  • 25'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 24'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ромуло Соуза из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Баштуш Бартоломеу из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
  • 22'
    Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 22'
    Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Джимсити Берат из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Кайседо Фелипе
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Кайседо Фелипе
  • 18'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 18'
    ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 18'
    Кастань Тимоти из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.
  • 18'
    Аталанта имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    Лацио контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Сапата Дуван наказан за толчок Ачерби Франческо
  • Угловой
    16'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 16'
    Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Иммобиле Чиро из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
  • 15'
    Пароло Марко пробует нанести удар издали, но Голлини Пьерлуиджи держит все под контролем
  • 14'
    Иммобиле Чиро нанес удар, мяч был парирован, но Голлини Пьерлуиджи не удержал его в руках.
  • 14'
    Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Уоллас Оливейра делает длинную передачу вперед
  • 11'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 11'
    ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 11'
    Аталанта имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 10'
    Альберто Луис пробует нанести удар издали, но Голлини Пьерлуиджи держит все под контролем
  • 9'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    8'
    Баштуш Бартоломеу наказан за толчок Иличич Йосип
  • 8'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 7'
    Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гомес Алехандро и Сапата Дуван из команды Аталанта.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
  • 6'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Кастань Тимоти наказан за толчок Ромуло Соуза
  • 4'
    Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 4'
    Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Кайседо Фелипе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Пароло Марко изменил счет на табло!
  • 3'
    Пароло Марко из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ромуло Соуза из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Лацио контролирует мяч.
  • 2'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лацио контролирует мяч.
  • 1'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Лацио начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 1:2 Аталанта
Лацио
51% (79)
Ничья
36.8% (57)
Аталанта
12.3% (19)
2:1 Лацио
29.7% (46)
1:1 Ничья
29% (45)
1:0 Лацио
14.2% (22)
1:2 Аталанта
9.7% (15)
2:2 Ничья
7.1% (11)
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