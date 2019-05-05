Италия: Серия A 2018-2019

Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

44' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Уоллас Оливейра получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Уоллас Оливейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

41' Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

41' Кайседо Фелипе получил желтую карточку от судьи

40' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Аталанта

37' Альберто Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи

36' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

36' Аталанта начинает контратаку

35' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

34' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

33' Аталанта начинает контратаку

33' Лацио контролирует мяч.

32' Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

31' Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.

30' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

30' Кастань Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Лукас Лейва из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...

30' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ромуло Соуза из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

29' Как он промахнулся? Иличич Йосип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Гомес Алехандро разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

28' Аталанта контролирует мяч.

28' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лацио контролирует мяч.

27' Аталанта имеет хороший шанс забить.

27' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Баштуш Бартоломеу получил желтую карточку от судьи

25' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

24' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ромуло Соуза из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

24' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Баштуш Бартоломеу из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

23' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!

22' Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

18' Удар от ворот произведет Лацио

18' ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

18' Кастань Тимоти из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.

18' Аталанта имеет хороший шанс забить.

17' Лацио контролирует мяч.

16' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.

16' Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

14' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

13' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

11' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Лацио

11' ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

11' Аталанта имеет хороший шанс забить.

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

9' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.

8' Удар от ворот произведет Лацио

7' Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

6' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.

4' Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.

4' Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Г О О О О Л - Пароло Марко изменил счет на табло!

3' Пароло Марко из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

3' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ромуло Соуза из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

3' Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

2' Лацио контролирует мяч.

2' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лацио контролирует мяч.

1' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лацио начинает с центра поля