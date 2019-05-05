Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм начался

Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Сампдория

Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Парма

Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Сампдория

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

47' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Жервиньо Куасси из команды Парма в офсайде

45' Гаццола Марчелло из команды Парма отправил кросс в штрафную...

45' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

44' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

44' Куцка Юрай из команды Парма отправил кросс в штрафную...

44' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

43' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой слева.

43' Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.

42' Удар от ворот произведет Парма

42' Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали

41' Чераволо Фабио из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Гаццола Марчелло из команды Парма отправил кросс в штрафную...

40' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

40' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

40' Габбьядини Маноло из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

38' Г О О О О Л - Дефрель Грегоре первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

38' Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

37' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

36' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

35' Прает Деннис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

35' Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

35' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Парма

33' Габбьядини Маноло из команды Сампдория пробил со штрафного, но очень мимо цели.

31' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

30' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

29' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Янкто Якуб из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

28' Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки!

27' Димарко Федерико получил желтую карточку от судьи

25' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

24' Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

23' Барилла Антонио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Сампдория контролирует мяч.

21' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

20' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

20' Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

20' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Парма

18' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

17' Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой слева.

16' Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

15' Удар от ворот произведет Сампдория

15' Жервиньо Куасси из команды Парма навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

15' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

15' Габбьядини Маноло из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

15' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

14' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Парма

13' Прает Деннис из команды Сампдория навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

13' Хорошую попытку сделал Прает Деннис . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.

12' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

11' Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде

11' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

9' Удар от ворот произведет Парма

9' ШАНС! Прает Деннис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

9' Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

8' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сампдория контролирует мяч.

7' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

7' Димарко Федерико из команды Парма отправил кросс в штрафную...

7' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде

6' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...

6' Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Янкто Якуб из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.

5' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

4' Коллей Омар получил желтую карточку от судьи

2' Г О О О О Л - Гаццола Марчелло из команды Парма забил гол! Легко это для такого игрока, как Гаццола Марчелло

2' Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси , обводя своих соперников

2' Сампдория начинает с центра поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.