Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Парма
1:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
2' Гол
Гаццола Марчелло
4' Желтая карточка
Коллей Омар
23' Желтая карточка
Барилла Антонио
27' Желтая карточка
Димарко Федерико
1:1
28' Пенальти
Квальярелла Фабио
1:2
38' Гол
Дефрель Грегоре
59'
55
Сепе
Луиджи
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
95
Бастони
Алессандро
23
Гаццола
Марчелло
87
Куцка
Юрай
21
Скоццарелла
Маттео
17
Барилла
Антонио
3
Димарко
Федерико
9
Чераволо
Фабио
27
Жервиньо
Куасси
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
92
Дефрель
Грегоре
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Парма
3-5-2
Сампдория
4-3-1-2

Ход матча

2'
Гаццола Марчелло
(Жервиньо Куасси)
1:0
4'
 
Коллей Омар
23'
Барилла Антонио
 
27'
Димарко Федерико
 
28'
1:1
Квальярелла Фабио
38'
1:2
Дефрель Грегоре
46'
Спрокати Маттиа
Барилла Антонио
 
58'
 
Баррето Эдгар
Габбьядини Маноло

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино
Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа Эмполи 3:3 Парма Парма 0:4 Наполи Кальяри 2:1 Парма Парма 0:1 Интер Милан Ювентус 3:3 Парма Парма 2:3 СПАЛ 2013 Удинезе 1:2 Парма Парма 0:2 Рома Фиорентина 0:1 Парма Парма 0:0 Болонья Сампдория 2:0 Парма Парма 1:1 Кьево
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома
Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Сампдория 2:0 Парма Серия A Сампдория 3:1 Парма Товарищеские матчи Сампдория 2:2 Парма Серия A Парма 0:2 Сампдория Серия A
Парма 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Сампдория 1:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Парма Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Парма 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Парма Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
4. Аталанта 1:1 Заявка 35 17 9 9 69 - 43 60
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
7. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
8. Лацио 1:1 Заявка 35 16 8 11 50 - 37 56
9. Сампдория 2:1 Заявка 35 15 6 14 56 - 47 51
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло 0:2 Заявка 35 9 14 12 48 - 54 41
12. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 35 8 16 11 47 - 43 40
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма 1:2 Заявка 35 9 10 16 36 - 54 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 35 8 8 19 44 - 66 32
19. Фрозиноне 2:0 Заявка 35 6 8 21 28 - 62 26
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
  • Второй тайм
  • 59'
    Димарко Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Янкто Якуб из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
  • 58'
    Димарко Федерико из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Тактическая замена. Габбьядини Маноло уходит с поля и его заменяет Баррето Эдгар
  • Офсайд
    57'
    Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
  • 57'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аудеро Эмиль из команды Сампдория.
  • 57'
    Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Спрокати Маттиа из команды Парма сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 55'
    Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
  • 55'
    Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Димарко Федерико из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Парма контролирует мяч.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 51'
    Дефрель Грегоре не смог попасть в створ ударом издали
  • 50'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Гаццола Марчелло из команды Парма поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
  • 48'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 48'
    Гаццола Марчелло из команды Парма навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    48'
    Жервиньо Куасси из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
  • 48'
    Жервиньо Куасси бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 48'
    Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    47'
    Габбьядини Маноло наказан за толчок Бастони Алессандро
  • Фол, нарушение
    47'
    Чераволо Фабио из команды Парма играет слишком грубо. Экдаль Олбин оказался на газоне.
  • 46'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Барилла Антонио уходит с поля и его заменяет Спрокати Маттиа
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 47'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Офсайд
    45'
    Жервиньо Куасси из команды Парма в офсайде
  • 45'
    Гаццола Марчелло из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 44'
    Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Куцка Юрай из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Экдаль Олбин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой слева.
  • 43'
    Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Квальярелла Фабио из штрафной площади.
  • 43'
    Сепе Луиджи не дал случится голу! Квальярелла Фабио должен был забивать, но Сепе Луиджи сделал отличный сейв
  • 43'
    Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
  • 43'
    Барилла Антонио ошибается в защите.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 42'
    Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Чераволо Фабио из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 41'
    Гаццола Марчелло из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 40'
    Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Габбьядини Маноло из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Дефрель Грегоре первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 38'
    Янкто Якуб нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
  • 38'
    Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    37'
    Куцка Юрай наказан за толчок Мурру Никола
  • 37'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 35'
    Прает Деннис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 35'
    Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 33'
    Габбьядини Маноло из команды Сампдория пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
  • Фол, нарушение
    32'
    Гаццола Марчелло наказан за толчок Янкто Якуб
  • 31'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Янкто Якуб из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    29'
    Барилла Антонио наказан за толчок Берешиньски Бартош
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки!
  • Желтая карточка
    27'
    Димарко Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    27'
    ПЕНАЛЬТИ! - Димарко Федерико играет рукой в штрафной! Димарко Федерико вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 25'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 24'
    Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    23'
    Барилла Антонио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    23'
    Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Экдаль Олбин оказался на газоне.
  • 22'
    Сампдория контролирует мяч.
  • 21'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 20'
    Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 18'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Барилла Антонио нарушает правила. Берешиньски Бартош пострадал
  • 17'
    Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой слева.
  • 16'
    Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 15'
    Жервиньо Куасси из команды Парма навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 15'
    Габбьядини Маноло из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 15'
    Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 13'
    Прает Деннис из команды Сампдория навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 13'
    Хорошую попытку сделал Прает Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 13'
    Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
  • 13'
    Янкто Якуб нанес удар издали, а Сепе Луиджи отбил его обратно в игру!
  • 12'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Офсайд
    11'
    Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
  • 11'
    Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    10'
    Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 9'
    ШАНС! Прает Деннис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 9'
    Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Сампдория контролирует мяч.
  • 7'
    Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Димарко Федерико из команды Парма отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    6'
    Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
  • 6'
    Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Янкто Якуб из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    5'
    Иакопони Симоне из команды Парма толкнул локтем оппонента. Это Квальярелла Фабио заработал фол
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Желтая карточка
    4'
    Коллей Омар получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    4'
    Безумный фол. Коллей Омар грубо играет против соперника. Пострадал Чераволо Фабио
  • 3'
    Чераволо Фабио пробует нанести удар издали, но Аудеро Эмиль держит все под контролем
  • 2'
    Жервиньо Куасси сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Гаццола Марчелло из команды Парма забил гол! Легко это для такого игрока, как Гаццола Марчелло
  • 2'
    Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
  • 2'
    Сампдория начинает с центра поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Парма 1:2 Сампдория
Парма
30.5% (47)
Ничья
44.8% (69)
Сампдория
24.7% (38)
1:1 Draw
41.6% (64)
1:0 Parma
16.2% (25)
1:2 Sampdoria
15.6% (24)
2:1 Parma
11% (17)
0:1 Sampdoria
4.5% (7)
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