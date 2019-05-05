Италия: Серия A 2018-2019
Парма
1:2
Второй тайм: 59'
Стадион: Эннио Тардини
Сампдория
1:0
2' ГолГаццола Марчелло
4' Желтая карточкаКоллей Омар
23' Желтая карточкаБарилла Антонио
27' Желтая карточкаДимарко Федерико
1:1
28' ПенальтиКвальярелла Фабио
1:2
38' ГолДефрель Грегоре
55
Сепе
Луиджи
22
Алвеш
Бруну
87
Куцка
Юрай
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дези ЯкопоПолузащитник
-
32 Ригони ЛукаПолузащитник
-
14 ПепинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
10 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
4'
23'
27'
28'
38'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +3 =8 -9Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =1 -10Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома
Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория Сампдория 2:0 Парма
Последние игры между собой
Парма: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|4.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|35
|17
|9
|9
|69 - 43
|60
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|6.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|47 - 33
|56
|8.
|Лацио
|1:1 Заявка
|35
|16
|8
|11
|50 - 37
|56
|9.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|35
|15
|6
|14
|56 - 47
|51
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|35
|9
|14
|12
|48 - 54
|41
|12.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|8
|16
|11
|47 - 43
|40
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|1:2 Заявка
|35
|9
|10
|16
|36 - 54
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 66
|32
|19.
|Фрозиноне
|2:0 Заявка
|35
|6
|8
|21
|28 - 62
|26
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Парма
30.5% (47)
Ничья
44.8% (69)
Сампдория
24.7% (38)
1:1 Draw
41.6% (64)
1:0 Parma
16.2% (25)
1:2 Sampdoria
15.6% (24)
2:1 Parma
11% (17)
0:1 Sampdoria
4.5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...