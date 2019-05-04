Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Кьево
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 4500
СПАЛ 2013
0'
0:1
8' Гол
Фелипе Диас
18' Желтая карточка
Депаоли Фабио
0:2
47' Гол
Флоккари Сержио
0:3
55' Гол
Фелипе Диас
57' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
60' Желтая карточка
Диуссе Ассан
0:4
81' Гол
Куртич Ясмин
90'+1
1
Шемпер
Адриан
6
Фрей
Николя
33
Андреолли
Марко
12
Цесар
Боштян
27
Депаоли
Фабио
56
Хетемай
Перпарим
4
Ригони
Никола
43
Angelo
Ndrecka
55
Виньято
Эмануэль
25
Грубац
Сергей
69
Меджорини
Риккардо
2
Вивиано
Эмильяно
4
Ционек
Тьяго
27
Фелипе
Диас
14
Бонифаци
Кевин
29
Лаццари
Мануэль
11
Мурджа
Алессандро
6
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
93
Фарес
Мохамед
10
Флоккари
Сержио
37
Петанья
Андреа
Кьево
4-3-1-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

8'
0:1
Фелипе Диас
(Мурджа Алессандро)
18'
Депаоли Фабио
 
31'
Ibrahim Karamoko
Депаоли Фабио
 
46'
Диуссе Ассан
Хетемай Перпарим
 
47'
0:2
Флоккари Сержио
(Куртич Ясмин)
55'
0:3
Фелипе Диас
(Мурджа Алессандро)
57'
Меджорини Риккардо
 
60'
Диуссе Ассан
 
68'
 
Скьяттарелла Паскуале
Миссироли Симоне
73'
Степински Мариуш
Виньято Эмануэль
 
74'
 
Антенуччи Мирко
Флоккари Сержио
81'
0:4
Куртич Ясмин
(Скьяттарелла Паскуале)
85'
 
Полуцци Джакомо
Вивиано Эмильяно

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево
Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево Кьево 0:3 Рома Эмполи 2:2 Кьево Кьево 3:4 Фиорентина Ювентус 3:0 Кьево Кьево 1:0 Фрозиноне Сампдория 2:0 Кьево Кьево 1:1 Интер Милан СПАЛ 2013 0:0 Кьево
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =7 -7
СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
СПАЛ 2013 0:0 Кьево Серия A СПАЛ 2013 0:0 Кьево Серия A Кьево 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:1 Кьево Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан 0:0 Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
4. Аталанта Заявка 34 17 8 9 68 - 42 59
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
7. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
8. Лацио Заявка 34 16 7 11 49 - 36 55
9. Сампдория Заявка 34 14 6 14 54 - 46 48
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло Заявка 34 9 14 11 48 - 52 41
12. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 34 8 16 10 47 - 42 40
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма Заявка 34 9 10 15 35 - 52 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе 0:0 Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4500 болельщиков
  • 90'
    Лаццари Мануэль из команды Спал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 90'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Спал контролирует мяч.
  • 89'
    Антенуччи Мирко пробует нанести удар издали, но Шемпер Адриан держит все под контролем
  • 89'
    Плохо сыграл Ibrahim Karamoko - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 88'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    88'
    Angelo Ndrecka из команды Кьево играет слишком грубо. Мурджа Алессандро оказался на газоне.
  • 87'
    Лаццари Мануэль из команды Спал сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 87'
    Фарес Мохамед пробует нанести удар издали, но Шемпер Адриан держит все под контролем
  • 87'
    Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Петанья Андреа из команды Спал навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 86'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Тактическая замена. Вивиано Эмильяно уходит с поля и его заменяет Полуцци Джакомо
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 85'
    Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
  • 84'
    Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 83'
    Матч возобновлен
  • 83'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 81'
    Скьяттарелла Паскуале сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    81'
    Г О О О О Л - Куртич Ясмин изменил счет на табло!
  • 81'
    Скьяттарелла Паскуале из команды Спал делает навес прямо в штрафную.
  • 80'
    Спал контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 79'
    Скьяттарелла Паскуале не смог попасть в створ ударом издали
  • 78'
    Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Головой пробил Андреолли Марко, но голкипер отбил его в поле!
  • 77'
    Диуссе Ассан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    77'
    Ционек Тьяго наказан за толчок Меджорини Риккардо
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Скьяттарелла Паскуале из команды Спал поставил подножку. Пострадал Грубац Сергей
  • 75'
    Степински Мариуш из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 75'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 74'
    Тактическая замена. Флоккари Сержио уходит с поля и его заменяет Антенуччи Мирко
  • 74'
    Angelo Ndrecka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Фрей Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    73'
    Лаццари Мануэль из команды Спал подал угловой слева.
  • 73'
    Тактическая замена. Виньято Эмануэль уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
  • 72'
    Шемпер Адриан отбил мяч на угловой после удара Петанья Андреа из штрафной площади.
  • 72'
    Спал контролирует мяч.
  • 71'
    Кьево контролирует мяч.
  • 71'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 70'
    Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
  • 70'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 68'
    Кьево контролирует мяч.
  • 68'
    Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Скьяттарелла Паскуале
  • 67'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе
  • 66'
    Куртич Ясмин из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 65'
    Ibrahim Karamoko не смог попасть в створ ударом издали
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 64'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 64'
    Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево подал угловой справа.
  • 63'
    Ibrahim Karamoko из команды Кьево отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Фелипе Диас из команды Спал поставил подножку. Пострадал Виньято Эмануэль
  • 62'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    61'
    Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 61'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    60'
    Диуссе Ассан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    60'
    Диуссе Ассан из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Куртич Ясмин пострадал.
  • 60'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 59'
    Шанс! Грубац Сергей из команды Кьево пробил головой, но мимо
  • 58'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    57'
    Меджорини Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
  • 55'
    Мурджа Алессандро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Фелипе Диас из команды Спал забил гол! Легко это для такого игрока, как Фелипе Диас
  • Офсайд
    55'
    Фелипе Диас из команды Спал в офсайде
  • 55'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 55'
    Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Ibrahim Karamoko наказан за толчок Куртич Ясмин
  • 53'
    Спал контролирует мяч.
  • 53'
    Виньято Эмануэль нанес удар, мяч был парирован, но Вивиано Эмильяно не удержал его в руках.
  • 53'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 52'
    Фрей Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Лаццари Мануэль из команды Спал забрасывает мяч в штрафную.
  • 51'
    Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Angelo Ndrecka из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 50'
    Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Виньято Эмануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды Спал поставил подножку. Пострадал Angelo Ndrecka
  • 49'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Куртич Ясмин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Флоккари Сержио изменил счет на табло!
  • 47'
    Диуссе Ассан ошибается в защите.
  • 47'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Диуссе Ассан из команды Кьево толкнул локтем оппонента. Это Петанья Андреа заработал фол
  • 46'
    Спал контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 46'
    Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Виньято Эмануэль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Виньято Эмануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды Спал поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды Спал поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
  • 44'
    Кьево контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Петанья Андреа задерживает мяч рукой
  • 42'
    Спал контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Виньято Эмануэль из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
  • 41'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 41'
    Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Виньято Эмануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды Спал поставил подножку. Пострадал Грубац Сергей
  • 39'
    Кьево контролирует мяч.
  • 38'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Спал контролирует мяч.
  • 37'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Кьево контролирует мяч.
  • 36'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Ционек Тьяго из команды Спал толкнул локтем оппонента. Это Меджорини Риккардо заработал фол
  • 35'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 35'
    Шанс! Ционек Тьяго из команды Спал пробил головой, но мимо
  • Угловой
    35'
    Мурджа Алессандро из команды Спал подал угловой справа.
  • Фол, нарушение
    34'
    Ibrahim Karamoko из команды Кьево играет слишком грубо. Бонифаци Кевин оказался на газоне.
  • 33'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Ibrahim Karamoko из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
  • 32'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 32'
    ШАНС! Мурджа Алессандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 31'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Депаоли Фабио получил травму и заменен. Ibrahim Karamoko выходит на поле.
  • 30'
    Кьево контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 29'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Кьево контролирует мяч.
  • 28'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Депаоли Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Депаоли Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Спал контролирует мяч.
  • 27'
    Виньято Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Мурджа Алессандро из команды Спал подал угловой слева.
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Флоккари Сержио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Отличные скиллы показывает Флоккари Сержио, обводя своих соперников
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 24'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Флоккари Сержио из команды Спал поставил подножку. Пострадал Angelo Ndrecka
  • 24'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Спал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 22'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Спал начинает контратаку
  • 20'
    Кьево контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Фелипе Диас из команды Спал толкнул локтем оппонента. Это Меджорини Риккардо заработал фол
  • 19'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 19'
    Шанс! Куртич Ясмин из команды Спал пробил головой, но мимо
  • 19'
    Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    18'
    Депаоли Фабио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Депаоли Фабио грубо играет против соперника. Пострадал Фарес Мохамед
  • 18'
    Меджорини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Кьево контролирует мяч.
  • 16'
    Спал контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды Спал поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
  • 14'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 14'
    Хетемай Перпарим не смог попасть в створ ударом издали
  • 13'
    Спал контролирует мяч.
  • 13'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Кьево контролирует мяч.
  • 12'
    Фарес Мохамед из команды Спал сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 11'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Кьево контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 8'
    Мурджа Алессандро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    ГОООООЛ - Фелипе Диас Спал забивает ударом головой
  • 8'
    Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    8'
    Мурджа Алессандро из команды Спал подал угловой справа.
  • 8'
    Фрей Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Мурджа Алессандро бьет со штрафного в створ, но Шемпер Адриан держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья свистит. Меджорини Риккардо атаковал сзади соперника. Это Бонифаци Кевин заработал своей команде штрафной
  • 5'
    Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Хетемай Перпарим наказан за толчок Мурджа Алессандро
  • 4'
    Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Фрей Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Лаццари Мануэль из команды Спал навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Кьево
  • 3'
    Куртич Ясмин из команды Спал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 2'
    Кьево контролирует мяч.
  • 2'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Депаоли Фабио из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 2'
    Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Спал
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Кьево начинает с центра поля
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кьево 0:4 СПАЛ 2013
Кьево
26.3% (40)
Ничья
36.2% (55)
СПАЛ 2013
37.5% (57)
1:1 Ничья
34.2% (52)
1:2 СПАЛ 2013
18.4% (28)
0:1 СПАЛ 2013
13.8% (21)
1:0 Кьево
11.2% (17)
2:1 Кьево
10.5% (16)
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