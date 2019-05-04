Италия: Серия A 2018-2019
Кьево
0:4
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 4500
СПАЛ 2013
0:1
8' ГолФелипе Диас
18' Желтая карточкаДепаоли Фабио
0:2
47' ГолФлоккари Сержио
0:3
55' ГолФелипе Диас
57' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
60' Желтая карточкаДиуссе Ассан
0:4
81' ГолКуртич Ясмин
12
Цесар
Боштян
27
Фелипе
Диас
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Цесар БоштянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
0:1
18'
47'
0:2
55'
0:3
60'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +2 =7 -11Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =7 -7СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Дженоа 1:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|4.
|Аталанта
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|68 - 42
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|6.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|7.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|47 - 33
|56
|8.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|49 - 36
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|54 - 46
|48
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|48 - 52
|41
|12.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|16
|10
|47 - 42
|40
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 52
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|26 - 62
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Кьево
26.3% (40)
Ничья
36.2% (55)
СПАЛ 2013
37.5% (57)
1:1 Ничья
34.2% (52)
1:2 СПАЛ 2013
18.4% (28)
0:1 СПАЛ 2013
13.8% (21)
1:0 Кьево
11.2% (17)
2:1 Кьево
10.5% (16)
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