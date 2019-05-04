Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Сегодняшная посещаемость составляет 4500 болельщиков

90' Лаццари Мануэль из команды Спал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

90' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Спал контролирует мяч.

89' Плохо сыграл Ibrahim Karamoko - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

88' Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...

88' Angelo Ndrecka из команды Кьево играет слишком грубо. Мурджа Алессандро оказался на газоне.

87' Лаццари Мануэль из команды Спал сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

87' Цесар Боштян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Петанья Андреа из команды Спал навешивает в штрафную с рикошетом.

86' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

85' Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

84' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

81' Г О О О О Л - Куртич Ясмин изменил счет на табло!

81' Скьяттарелла Паскуале из команды Спал делает навес прямо в штрафную.

80' Спал контролирует мяч.

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

79' Скьяттарелла Паскуале не смог попасть в створ ударом издали

78' Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Головой пробил Андреолли Марко , но голкипер отбил его в поле!

77' Диуссе Ассан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Степински Мариуш из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

75' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

74' Angelo Ndrecka выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...

73' Фрей Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Лаццари Мануэль из команды Спал подал угловой слева.

72' Спал контролирует мяч.

71' Кьево контролирует мяч.

71' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Кьево

70' Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

70' Удар от ворот произведет Спал

70' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

68' Кьево контролирует мяч.

67' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе

66' Куртич Ясмин из команды Спал отправил кросс в штрафную...

65' Удар от ворот произведет Спал

65' Ibrahim Karamoko не смог попасть в створ ударом издали

65' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

64' Удар от ворот произведет Спал

64' Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Виньято Эмануэль из команды Кьево подал угловой справа.

63' Ibrahim Karamoko из команды Кьево отдал передачу, которая была заблокирована.

62' Матч возобновлен

61' Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Диуссе Ассан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

59' Удар от ворот произведет Спал

59' Шанс! Грубац Сергей из команды Кьево пробил головой, но мимо

58' Виньято Эмануэль из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

58' Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Меджорини Риккардо получил желтую карточку от судьи

55' Г О О О О Л - Фелипе Диас из команды Спал забил гол! Легко это для такого игрока, как Фелипе Диас

55' Фелипе Диас из команды Спал в офсайде

55' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

55' Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

54' Ibrahim Karamoko наказан за толчок Куртич Ясмин

53' Спал контролирует мяч.

53' Виньято Эмануэль из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

52' Фрей Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Лаццари Мануэль из команды Спал забрасывает мяч в штрафную.

51' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Angelo Ndrecka из команды Кьево отправил кросс в штрафную...

51' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

50' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Виньято Эмануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды Спал поставил подножку. Пострадал Angelo Ndrecka

49' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О Л - Флоккари Сержио изменил счет на табло!

47' Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Спал контролирует мяч.