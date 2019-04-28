Италия: Серия A 2018-2019

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Ювентус
 
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Стадион:
Торино

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус
Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Кьево
Торино Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино
Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 1
Торино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 15
Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Торино Кубок Ювентус 4:0 Торино Серия A
Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Ювентус Серия A Торино 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Торино Кубок Ювентус 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Ювентус 0:0 Торино Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 28 4 2 68 - 24 88
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 34 18 8 8 52 - 28 62
4. Аталанта Заявка 34 17 8 9 68 - 42 59
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
7. Торино Заявка 34 14 14 6 44 - 29 56
8. Лацио Заявка 34 16 7 11 49 - 36 55
9. Сампдория Заявка 34 14 6 14 54 - 46 48
10. Сассуоло Заявка 34 9 14 11 48 - 52 41
11. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
12. Фиорентина Заявка 34 8 16 10 47 - 42 40
13. СПАЛ 2013 Заявка 34 10 9 15 35 - 48 39
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма Заявка 34 9 10 15 35 - 52 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 34 8 9 17 31 - 49 33
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево Заявка 34 2 12 20 25 - 69 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Торино

    До начала игры, которая состоится 03.05.2019, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Торино
    Ювентус
    84.6% (66)
    Ничья
    11.5% (9)
    Торино
    3.8% (3)
    2:0 Ювентус
    34.6% (27)
    2:1 Ювентус
    28.2% (22)
    1:0 Ювентус
    15.4% (12)
    1:1 Ничья
    9% (7)
    0:1 Торино
    2.6% (2)
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