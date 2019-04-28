Италия: Серия A 2018-2019
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Торино
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус
Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Кьево
Торино Последние 20 матчей: +9 =7 -4Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино
Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино Торино 0:1 Ювентус
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 1
Торино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 15
Ювентус 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Ювентус Серия A Торино 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Торино Кубок Ювентус 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Торино Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Торино 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Торино Серия A Торино 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Торино Серия A Ювентус 0:0 Торино Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|28
|4
|2
|68 - 24
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|52 - 28
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|68 - 42
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|47 - 33
|56
|7.
|Торино
|Заявка
|34
|14
|14
|6
|44 - 29
|56
|8.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|49 - 36
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|54 - 46
|48
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|48 - 52
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|16
|10
|47 - 42
|40
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|35 - 48
|39
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 52
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|31 - 49
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|26 - 62
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|34
|2
|12
|20
|25 - 69
|15
Ювентус
84.6% (66)
Ничья
11.5% (9)
Торино
3.8% (3)
2:0 Ювентус
34.6% (27)
2:1 Ювентус
28.2% (22)
1:0 Ювентус
15.4% (12)
1:1 Ничья
9% (7)
0:1 Торино
2.6% (2)
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