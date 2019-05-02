Италия: Серия A 2018-2019
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +9 =4 -7Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи
Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =2 -11Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013
Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи
Последние игры между собой
Наполи: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:3 Наполи Серия A Кальяри 2:0 Наполи Серия A Наполи 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|34
|28
|4
|2
|68 - 24
|88
|2.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 30
|70
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|52 - 28
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|68 - 42
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|61 - 46
|58
|6.
|Милан
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|47 - 33
|56
|7.
|Торино
|Заявка
|34
|14
|14
|6
|44 - 29
|56
|8.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|49 - 36
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|54 - 46
|48
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|48 - 52
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 47
|40
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|16
|10
|47 - 42
|40
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|35 - 48
|39
|14.
|Болонья
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|37 - 48
|37
|15.
|Парма
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|35 - 52
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|36 - 53
|35
|17.
|Удинезе
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|31 - 49
|33
|18.
|Эмполи
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|26 - 62
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|34
|2
|12
|20
|25 - 69
|15
Наполи
98.3% (58)
Ничья
1.7% (1)
Кальяри
0% (0)
2:0 Наполи
47.5% (28)
3:0 Наполи
15.3% (9)
1:0 Наполи
15.3% (9)
2:1 Наполи
10.2% (6)
3:1 Наполи
6.8% (4)
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