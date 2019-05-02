Италия: Серия A 2018-2019

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Наполи
 
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Кальяри

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи
Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория Милан 2:0 Наполи
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013
Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри Кальяри 0:1 Наполи

Последние игры между собой

Наполи: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Кальяри 0:1 Наполи Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Наполи 3:1 Кальяри Серия A
Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:3 Наполи Серия A Кальяри 2:0 Наполи Серия A Наполи 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Наполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 28 4 2 68 - 24 88
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 34 18 8 8 52 - 28 62
4. Аталанта Заявка 34 17 8 9 68 - 42 59
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
7. Торино Заявка 34 14 14 6 44 - 29 56
8. Лацио Заявка 34 16 7 11 49 - 36 55
9. Сампдория Заявка 34 14 6 14 54 - 46 48
10. Сассуоло Заявка 34 9 14 11 48 - 52 41
11. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
12. Фиорентина Заявка 34 8 16 10 47 - 42 40
13. СПАЛ 2013 Заявка 34 10 9 15 35 - 48 39
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма Заявка 34 9 10 15 35 - 52 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 34 8 9 17 31 - 49 33
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево Заявка 34 2 12 20 25 - 69 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Кальяри

    До начала игры, которая состоится 05.05.2019, осталось 2 дня 17 часов 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Наполи - Кальяри
    Наполи
    98.3% (58)
    Ничья
    1.7% (1)
    Кальяри
    0% (0)
    2:0 Наполи
    47.5% (28)
    3:0 Наполи
    15.3% (9)
    1:0 Наполи
    15.3% (9)
    2:1 Наполи
    10.2% (6)
    3:1 Наполи
    6.8% (4)
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