Италия: Серия A 2018-2019

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Удинезе
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе
Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фрозиноне
Интер Милан Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта
Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Кальяри 2:1 Интер Милан Фиорентина 3:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Рапид Вена Интер Милан 2:1 Сампдория Рапид Вена 0:1 Интер Милан Парма 0:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Болонья Интер Милан 1:1 Лацио Торино 1:0 Интер Милан Интер Милан 0:0 Сассуоло

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A
Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Удинезе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 28 4 2 68 - 24 88
2. Наполи Заявка 34 21 7 6 64 - 30 70
3. Интер Милан Заявка 34 18 8 8 52 - 28 62
4. Аталанта Заявка 34 17 8 9 68 - 42 59
5. Рома Заявка 34 16 10 8 61 - 46 58
6. Милан Заявка 34 15 11 8 47 - 33 56
7. Торино Заявка 34 14 14 6 44 - 29 56
8. Лацио Заявка 34 16 7 11 49 - 36 55
9. Сампдория Заявка 34 14 6 14 54 - 46 48
10. Сассуоло Заявка 34 9 14 11 48 - 52 41
11. Кальяри Заявка 34 10 10 14 32 - 47 40
12. Фиорентина Заявка 34 8 16 10 47 - 42 40
13. СПАЛ 2013 Заявка 34 10 9 15 35 - 48 39
14. Болонья Заявка 34 9 10 15 37 - 48 37
15. Парма Заявка 34 9 10 15 35 - 52 37
16. Дженоа Заявка 34 8 11 15 36 - 53 35
17. Удинезе Заявка 34 8 9 17 31 - 49 33
18. Эмполи Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
19. Фрозиноне Заявка 34 5 8 21 26 - 62 23
20. Кьево Заявка 34 2 12 20 25 - 69 15
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    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 04.05.2019, осталось 2 дня 17 часов 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан
    Удинезе
    4.8% (3)
    Ничья
    12.9% (8)
    Интер Милан
    82.3% (51)
    1:2 Интер Милан
    43.5% (27)
    0:1 Интер Милан
    22.6% (14)
    1:1 Ничья
    9.7% (6)
    0:2 Интер Милан
    8.1% (5)
    2:1 Удинезе
    4.8% (3)
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