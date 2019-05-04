Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Алавес
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 18509
Реал Сосьедад
0'
0:1
24' Гол
Виллиан Жозе
47' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
73' Желтая карточка
Пардо Рубен
80' Желтая карточка
Мерино Микель
89' Желтая карточка
Субельдия Игор
90'+5
1
Пачеко
Фернандо
2
Вигарай
Карлос
5
Лагуардия
Виктор
15
Химо
Наварро
3
Дуарте
Рубен
21
Агиррегабириа
Мартин
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
23
Хони
Родригес
12
Кальери
Хонатан
18
Бастон
Борха
1
Рульи
Херонимо
2
Сальдуа
Хосеба
15
Ариц
Элустондо
6
Морено
Эктор
29
Муньос
Айхен
23
Сангальи
Лука
8
Мерино
Микель
14
Пардо
Рубен
10
Оярсабаль
Микель
34
Барренетксеа
Андер
12
Виллиан
Жозе
Алавес
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

24'
0:1
Виллиан Жозе
(Сангальи Лука)
46'
Мубарак Вакасо
Вигарай Карлос
 
46'
 
Субельдия Игор
Сангальи Лука
47'
Мубарак Вакасо
 
58'
 
Кевин Родригес
Барренетксеа Андер
64'
Гвидетти Йон
Бастон Борха
 
73'
 
Пардо Рубен
73'
 
Хуанми Мигель
Ариц Элустондо
80'
 
Мерино Микель
80'
Твумаси Патрик
Агиррегабириа Мартин
 
89'
 
Субельдия Игор

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес
Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Сельта 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте Севилья 5:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Бетис 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Алавес: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Реал Сосьедад 0:1 Алавес Примера Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:1 Алавес Примера
Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 36 25 9 2 86 - 32 84
2. Атлетико М Заявка 36 22 8 6 52 - 26 74
3. Реал Мадрид Заявка 35 20 5 10 59 - 39 65
4. Хетафе Заявка 35 14 13 8 44 - 31 55
5. Севилья Заявка 36 16 7 13 59 - 46 55
6. Валенсия Заявка 35 12 16 7 40 - 32 52
7. Атлетик Б Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Реал Сосьедад Заявка 36 12 11 13 42 - 43 47
9. Эспаньол Заявка 36 12 11 13 44 - 50 47
10. Алавес Заявка 36 12 11 13 36 - 46 47
11. Леганес Заявка 36 11 12 13 36 - 39 45
12. Бетис Заявка 35 12 8 15 40 - 50 44
13. Эйбар Заявка 35 10 13 12 43 - 47 43
14. Вильярреал Заявка 35 9 13 13 44 - 47 40
15. Леванте Заявка 36 10 10 16 55 - 63 40
16. Сельта 0:0 Заявка 36 9 11 16 48 - 57 38
17. Жирона Заявка 35 9 10 16 35 - 47 37
18. Вальядолид Заявка 35 8 11 16 29 - 48 35
19. Райо Вальекано Заявка 36 8 7 21 38 - 66 31
20. Уэска Заявка 35 6 12 17 38 - 56 30
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 94'
    Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 94'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Пина Томас
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гвидетти Йон
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
  • 92'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    92'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 91'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    91'
    Кальери Хонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Ману Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 90'
    Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    90'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Желтая карточка
    89'
    Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
  • 89'
    Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    89'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
  • 88'
    Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Гвидетти Йон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 87'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • Офсайд
    87'
    Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
  • 87'
    Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
  • 86'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 85'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 85'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 84'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 84'
    Шанс! Ману Гарсия из команды Алавес пробил головой, но мимо
  • 84'
    Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    83'
    Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
  • 83'
    Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
  • 81'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 81'
    Хони Родригес из команды Алавес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 81'
    Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 80'
    Тактическая замена. Агиррегабириа Мартин уходит с поля и его заменяет Твумаси Патрик
  • Желтая карточка
    80'
    Мерино Микель получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    80'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Гвидетти Йон оказался на газоне.
  • 80'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 79'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Пина Томас
  • 79'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 78'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 78'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 77'
    ШАНС! Хуанми Мигель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 77'
    Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    77'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
  • 77'
    Пардо Рубен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 77'
    Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
  • 77'
    Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 75'
    Гвидетти Йон бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 75'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    74'
    Пина Томас из команды Алавес в офсайде
  • 74'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 74'
    Ариц Элустондо получил травму и заменен. Хуанми Мигель выходит на поле.
  • Желтая карточка
    73'
    Пардо Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    73'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Мубарак Вакасо пострадал.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 72'
    Мубарак Вакасо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    72'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
  • 72'
    Матч возобновлен
  • 72'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 72'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    72'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ариц Элустондо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    71'
    Ариц Элустондо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 70'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 70'
    Мубарак Вакасо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 70'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 69'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 68'
    Гвидетти Йон из команды Алавес делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Морено Эктор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
  • 68'
    Виллиан Жозе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 67'
    Алавес имеет хороший шанс забить.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 66'
    Ману Гарсия из команды Алавес делает неудачный навес.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 65'
    Агиррегабириа Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 65'
    Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
  • 64'
    Тактическая замена. Бастон Борха уходит с поля и его заменяет Гвидетти Йон
  • Фол, нарушение
    63'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Сальдуа Хосеба пострадал.
  • 63'
    Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
  • 63'
    Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 62'
    Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 62'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 62'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
  • 61'
    Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    После дальнего удара, который нанес Дуарте Рубен мяч отбит вратарем
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 59'
    Кальери Хонатан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 59'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Пина Томас
  • 58'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Ander Barrenetxea получил травму и заменен. Кевин Родригес выходит на поле.
  • 58'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    57'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ander Barrenetxea получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    57'
    Ander Barrenetxea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 57'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    56'
    Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
  • 56'
    Хони Родригес из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 56'
    Бастон Борха из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 56'
    Пардо Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 54'
    ШАНС! Хони Родригес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 54'
    Дуарте Рубен из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    53'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес подал угловой слева.
  • 53'
    Ander Barrenetxea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    53'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 53'
    Aihen Munoz предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 53'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 53'
    Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 52'
    Вратарь парирует удар, который нанес Бастон Борха, и мяч снова в игре
  • 52'
    Пина Томас из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
  • 52'
    Кальери Хонатан из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
  • 52'
    Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 52'
    Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 51'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 50'
    Кальери Хонатан из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 49'
    Кальери Хонатан из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 48'
    Хони Родригес из команды Алавес делает неудачный навес.
  • Желтая карточка
    47'
    Мубарак Вакасо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    Мубарак Вакасо наказан за толчок Сальдуа Хосеба
  • 47'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 47'
    Шанс! Мерино Микель из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
  • 47'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    47'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
  • 46'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18509 болельщиков
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 46'
    Тактическая замена. Сангальи Лука уходит с поля и его заменяет Субельдия Игор
  • 46'
    Тактическая замена. Вигарай Карлос уходит с поля и его заменяет Мубарак Вакасо
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Вигарай Карлос
  • 45'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
  • 44'
    Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Ander Barrenetxea из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Вигарай Карлос из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Ander Barrenetxea из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
  • 42'
    Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ander Barrenetxea из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 40'
    Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 39'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 38'
    Ману Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    37'
    Назначен штрафной. Пострадал Сальдуа Хосеба, его свалил Хони Родригес.
  • Фол, нарушение
    37'
    Ander Barrenetxea наказан за толчок Дуарте Рубен
  • Фол, нарушение
    36'
    Ману Гарсия из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Рульи Херонимо пострадал.
  • 36'
    Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    35'
    Вигарай Карлос из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
  • 35'
    Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Дуарте Рубен из команды Алавес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Пина Томас
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Бастон Борха из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Пардо Рубен пострадал.
  • 34'
    Пина Томас из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 34'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 33'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Пардо Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
  • 32'
    Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    32'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
  • 32'
    Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Выглядело как неплохой момент. Агиррегабириа Мартин из команды Алавес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 31'
    Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    31'
    Мерино Микель наказан за толчок Ману Гарсия
  • 30'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 29'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 27'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Бастон Борха
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Пардо Рубен
  • 26'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 26'
    Хони Родригес из команды Алавес делает неудачный навес.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 24'
    Сангальи Лука сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    ГОЛ! - Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 24'
    Виллиан Жозе нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
  • 23'
    Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 23'
    Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 23'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 22'
    Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 21'
    Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Вигарай Карлос из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Вигарай Карлос из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 19'
    ШАНС! Сангальи Лука нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 19'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
  • 19'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 17'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 16'
    Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 15'
    Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 15'
    Морено Эктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Алавес контролирует мяч.
  • 12'
    Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 12'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    12'
    Хони Родригес возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хони Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Фол, нарушение
    11'
    Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
  • 10'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 10'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 10'
    Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 10'
    Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 9'
    Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
  • 8'
    Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Дуарте Рубен делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    6'
    Судья сигнализирует, что Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
  • Угловой
    6'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
  • 6'
    Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 5'
    Дуарте Рубен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 5'
    Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.
  • 4'
    Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    3'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад в офсайде
  • 3'
    Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
  • 2'
    Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    2'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес подал угловой слева.
  • 2'
    Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    1'
    Пина Томас из команды Алавес подал угловой справа.
  • 1'
    Вигарай Карлос из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Реал Сосьедад начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Реал Сосьедад
Алавес
39.9% (61)
Ничья
47.7% (73)
Реал Сосьедад
12.4% (19)
1:1 Ничья
43.1% (66)
1:0 Алавес
19% (29)
2:1 Алавес
16.3% (25)
1:2 Реал Сосьедад
7.2% (11)
0:1 Реал Сосьедад
3.3% (5)
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