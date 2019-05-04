Испания: Примера 2018-2019
Алавес
0:1
Конец матча
Стадион: Мендисорроса Зрители: 18509
Реал Сосьедад
0:1
24' ГолВиллиан Жозе
47' Желтая карточкаМубарак Вакасо
73' Желтая карточкаПардо Рубен
80' Желтая карточкаМерино Микель
89' Желтая карточкаСубельдия Игор
15
Химо
Наварро
19
Ману
Гарсия
18
Бастон
Борха
29
Муньос
Айхен
14
Пардо
Рубен
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бастон БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
0:1
47'
73'
80'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
13 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +5 =8 -7Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес
Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес Алавес 0:0 Атлетик Б
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =9 -5Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Сельта 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте Севилья 5:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Леганес Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 0:0 Уэска Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Бетис 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 0:2 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Алавес: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|36
|25
|9
|2
|86 - 32
|84
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|52 - 26
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|20
|5
|10
|59 - 39
|65
|4.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|44 - 31
|55
|5.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|59 - 46
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|40 - 32
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|42 - 43
|47
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 50
|47
|10.
|Алавес
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|36 - 46
|47
|11.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|36 - 39
|45
|12.
|Бетис
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|40 - 50
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 47
|43
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|44 - 47
|40
|15.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|55 - 63
|40
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|36
|9
|11
|16
|48 - 57
|38
|17.
|Жирона
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|35 - 47
|37
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|29 - 48
|35
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|38 - 66
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|38 - 56
|30
Алавес
39.9% (61)
Ничья
47.7% (73)
Реал Сосьедад
12.4% (19)
1:1 Ничья
43.1% (66)
1:0 Алавес
19% (29)
2:1 Алавес
16.3% (25)
1:2 Реал Сосьедад
7.2% (11)
0:1 Реал Сосьедад
3.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...