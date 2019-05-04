Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

94' Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

94' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.

91' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

91' Матч возобновлен

91' Кальери Хонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Ману Гарсия не смог попасть в створ ударом издали

91' Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

90' Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

89' Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи

89' Судья сигнализирует, что Aihen Munoz из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Хони Родригес

89' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

89' Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.

88' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Гвидетти Йон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

88' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Мубарак Вакасо из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

87' Идет дождь, трудные условия для игроков.

87' Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде

87' Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

86' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

85' Мубарак Вакасо из команды Алавес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

85' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

84' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

84' Шанс! Ману Гарсия из команды Алавес пробил головой, но мимо

84' Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

84' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

81' Хони Родригес из команды Алавес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

81' Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

80' Мерино Микель получил желтую карточку от судьи

80' Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

79' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

78' Мубарак Вакасо из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

78' Удар от ворот произведет Алавес

77' ШАНС! Хуанми Мигель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

77' Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.

77' Пардо Рубен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

77' Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.

77' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

76' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

75' Гвидетти Йон бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

75' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

74' Пина Томас из команды Алавес в офсайде

74' Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Пардо Рубен получил желтую карточку от судьи

73' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

72' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой слева.

72' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Ариц Элустондо получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Ариц Элустондо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Мубарак Вакасо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

70' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

69' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

69' Мубарак Вакасо из команды Алавес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

68' Гвидетти Йон из команды Алавес делает пас партнеру.

68' Виллиан Жозе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

67' Алавес имеет хороший шанс забить.

66' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

66' Ману Гарсия из команды Алавес делает неудачный навес.

65' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

65' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

65' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

63' Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

62' Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

61' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

60' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' После дальнего удара, который нанес Дуарте Рубен мяч отбит вратарем

60' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

59' Кальери Хонатан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

59' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

58' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Ander Barrenetxea получил травму и заменен. Кевин Родригес выходит на поле.

58' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Ander Barrenetxea получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Ander Barrenetxea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Бастон Борха из команды Алавес в офсайде

56' Хони Родригес из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

56' Бастон Борха из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

55' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

54' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

54' ШАНС! Хони Родригес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

54' Дуарте Рубен из команды Алавес делает передачу одноклубнику.

53' Мубарак Вакасо из команды Алавес подал угловой слева.

53' Ander Barrenetxea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

53' Aihen Munoz предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

52' Вратарь парирует удар, который нанес Бастон Борха , и мяч снова в игре

52' Пина Томас из команды Алавес делает передачу одноклубнику.

52' Кальери Хонатан из команды Алавес делает передачу одноклубнику.

52' Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

52' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.

52' Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

51' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

50' Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

50' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

50' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

50' Кальери Хонатан из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

49' Кальери Хонатан из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Реал Сосьедад контролирует мяч.

48' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад

48' Хони Родригес из команды Алавес делает неудачный навес.

47' Мубарак Вакасо получил желтую карточку от судьи

47' Удар от ворот произведет Алавес

47' Шанс! Мерино Микель из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо

47' Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...

47' Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.

46' Сегодняшная посещаемость составляет 18509 болельщиков

46' Удар от ворот произведет Реал Сосьедад