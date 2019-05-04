Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

27' Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

25' Райо Вальекано контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

24' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали

24' Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.

23' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Майораль Борха из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

22' Майораль Борха из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

22' Майораль Борха из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...

22' Леванте начинает контратаку

21' Барди Энис из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

21' Опасность! Посо Хосе из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

21' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

20' Суарес Марио из команды Райо Вальекано нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

20' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.

20' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.

20' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...

19' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Головой пробил Гальвес Алехандро , но голкипер отбил его в поле!

18' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

18' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.

16' Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.

16' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

15' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

14' Г О О О О Л - Кампанья Хосе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

14' Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

14' Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

14' Майораль Борха из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...

13' Леванте начинает контратаку

13' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

13' Райо Вальекано контролирует мяч.

12' Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе

12' Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе

12' Майораль Борха из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

11' Моралес Луис из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

11' Отличные скиллы показывает Моралес Луис , обводя своих соперников

10' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

10' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

10' Как он промахнулся? Майораль Борха имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' Майораль Борха из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...

9' Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

9' Леванте начинает контратаку

8' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

8' Майораль Борха из команды Леванте делает передачу одноклубнику.

7' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

5' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.

5' Морено Алекс из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.

5' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

3' Удар от ворот произведет Леванте

3' Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Удар от ворот произведет Леванте

3' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

2' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Джейсон из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

2' Моралес Луис из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.

2' Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

2' Леванте начинает контратаку

1' Вукчевич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Леванте начинает с центра поля