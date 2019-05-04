Испания: Примера 2018-2019
Леванте
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Райо Вальекано
1:0
14' ГолКампанья Хосе
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
23
Джейсон
11
Моралес
Луис
21
Абдулайе
Ба
3
Уче
Агбо
15
Суарес
Марио
22
Посо
Хосе
14
Бебе
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
-
18 Кабако ЭрикПолузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Абдулайе БаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
-
15 Суарес МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
14 Бебе ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
24 Герра ХавиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хемес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +5 =5 -10Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте
Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +6 =3 -11Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Севилья 5:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:0 Уэска Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано
Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано
Последние игры между собой
Леванте: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Райо Вальекано: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Леванте 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 4:2 Леванте Примера Леванте 0:2 Райо Вальекано Примера Леванте 0:0 Райо Вальекано Примера Леванте 1:0 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 0:0 Леванте Кубок Короля Райо Вальекано 1:2 Леванте Примера Леванте 2:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:0 Леванте Примера Леванте 3:5 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:2 Леванте Примера Леванте 2:1 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 0:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 0:0 Леванте Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|35
|25
|8
|2
|86 - 32
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|52 - 23
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|20
|5
|10
|59 - 39
|65
|4.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|44 - 31
|55
|5.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|59 - 46
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|40 - 32
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Алавес
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|36 - 45
|47
|9.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|36 - 39
|45
|10.
|Бетис
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|40 - 50
|44
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 43
|44
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 50
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 47
|43
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|44 - 47
|40
|15.
|Леванте
|1:0 Заявка
|36
|10
|10
|16
|52 - 62
|40
|16.
|Сельта
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 57
|37
|17.
|Жирона
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|35 - 47
|37
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|29 - 48
|35
|19.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|36
|8
|7
|21
|37 - 63
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|38 - 56
|30
Леванте
79.4% (123)
Ничья
16.1% (25)
Райо Вальекано
4.5% (7)
1:0 Леванте
35.5% (55)
2:1 Леванте
32.3% (50)
2:0 Леванте
9% (14)
1:1 Ничья
8.4% (13)
2:2 Ничья
5.2% (8)
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