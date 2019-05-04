Испания: Примера 2018-2019

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Леванте
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Райо Вальекано
0'
1:0
14' Гол
Кампанья Хосе
27'
25
Айтор
Фернандес
12
Коке
Хорхе
II
14
Везу
Рубен
4
Робер
Пьер
3
Антонио
Гарсия
10
Барди
Энис
17
Вукчевич
Никола
24
Кампанья
Хосе
23
Джейсон
2
Майораль
Борха
11
Моралес
Луис
1
Гарсия
Альберто
2
Тито
Роберто
21
Абдулайе
Ба
23
Гальвес
Алехандро
7
Морено
Алекс
3
Уче
Агбо
15
Суарес
Марио
11
Эмбарба
Адриан
22
Посо
Хосе
14
Бебе
Тьягу
9
Рауль
де
Томас
Леванте
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

Ход матча

14'
Кампанья Хосе
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте
Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Севилья 5:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:0 Уэска Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано
Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано

Последние игры между собой

Леванте: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Райо Вальекано: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Райо Вальекано 2:1 Леванте Примера Райо Вальекано 2:1 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 3:1 Леванте Примера
Леванте 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 4:2 Леванте Примера Леванте 0:2 Райо Вальекано Примера Леванте 0:0 Райо Вальекано Примера Леванте 1:0 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 0:0 Леванте Кубок Короля Райо Вальекано 1:2 Леванте Примера Леванте 2:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:0 Леванте Примера Леванте 3:5 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:2 Леванте Примера Леванте 2:1 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 0:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 0:0 Леванте Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 35 25 8 2 86 - 32 83
2. Атлетико М Заявка 35 22 8 5 52 - 23 74
3. Реал Мадрид Заявка 35 20 5 10 59 - 39 65
4. Хетафе Заявка 35 14 13 8 44 - 31 55
5. Севилья Заявка 36 16 7 13 59 - 46 55
6. Валенсия Заявка 35 12 16 7 40 - 32 52
7. Атлетик Б Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Алавес Заявка 35 12 11 12 36 - 45 47
9. Леганес Заявка 36 11 12 13 36 - 39 45
10. Бетис Заявка 35 12 8 15 40 - 50 44
11. Реал Сосьедад Заявка 35 11 11 13 41 - 43 44
12. Эспаньол Заявка 35 11 11 13 41 - 50 44
13. Эйбар Заявка 35 10 13 12 43 - 47 43
14. Вильярреал Заявка 35 9 13 13 44 - 47 40
15. Леванте 1:0 Заявка 36 10 10 16 52 - 62 40
16. Сельта Заявка 35 9 10 16 48 - 57 37
17. Жирона Заявка 35 9 10 16 35 - 47 37
18. Вальядолид Заявка 35 8 11 16 29 - 48 35
19. Райо Вальекано 0:1 Заявка 36 8 7 21 37 - 63 31
20. Уэска Заявка 35 6 12 17 38 - 56 30
  • Первый тайм
  • 27'
    Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
  • 25'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 24'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
  • 23'
    Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Майораль Борха из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Майораль Борха из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Майораль Борха из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Леванте начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    22'
    Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Майораль Борха оказался на газоне.
  • 21'
    Барди Энис из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 21'
    Опасность! Посо Хосе из команды Райо Вальекано отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 21'
    Бебе Тьягу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 20'
    Суарес Марио из команды Райо Вальекано нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    20'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 20'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 20'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Головой пробил Гальвес Алехандро, но голкипер отбил его в поле!
  • 18'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Антонио Гарсия из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
  • Фол, нарушение
    17'
    Везу Рубен наказан за толчок Рауль де Томас
  • Фол, нарушение
    16'
    Суарес Марио наказан за толчок Вукчевич Никола
  • Угловой
    16'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
  • 16'
    Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
  • 16'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Кампанья Хосе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 14'
    Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 14'
    Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Майораль Борха из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Леванте начинает контратаку
  • 13'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 12'
    Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Майораль Борха из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Гарсия Альберто ошибается в защите.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 11'
    Моралес Луис из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 11'
    Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
  • 10'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 10'
    Как он промахнулся? Майораль Борха имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 10'
    ШАНС! Майораль Борха вышел один-на-один с голкипером...
  • 9'
    Майораль Борха из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Леванте начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Посо Хосе
  • 8'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 8'
    Шанс! Коке Хорхе II из команды Леванте пробил головой, но мимо
  • 8'
    Майораль Борха из команды Леванте делает передачу одноклубнику.
  • 7'
    Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Джейсон
  • 6'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Вукчевич Никола
  • Угловой
    5'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 5'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 5'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 3'
    Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 3'
    Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Джейсон из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Моралес Луис из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Леванте начинает контратаку
  • 1'
    Вукчевич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 1:0 Райо Вальекано
Леванте
79.4% (123)
Ничья
16.1% (25)
Райо Вальекано
4.5% (7)
1:0 Леванте
35.5% (55)
2:1 Леванте
32.3% (50)
2:0 Леванте
9% (14)
1:1 Ничья
8.4% (13)
2:2 Ничья
5.2% (8)
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