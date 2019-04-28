Испания: Примера 2018-2019

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Севилья
 
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Стадион:
Леганес

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис
Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья
Леганес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид
Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Леганес 1:1 Севилья Примера Леганес 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Леганес Кубок Короля Леганес 1:1 Севилья Кубок Короля
Севилья 2:1 Леганес Примера Севилья 1:1 Леганес Примера Леганес 2:3 Севилья Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 35 25 8 2 86 - 32 83
2. Атлетико М Заявка 35 22 8 5 52 - 23 74
3. Реал Мадрид Заявка 35 20 5 10 59 - 39 65
4. Севилья Заявка 35 16 7 12 59 - 43 55
5. Хетафе Заявка 35 14 13 8 44 - 31 55
6. Валенсия Заявка 35 12 16 7 40 - 32 52
7. Атлетик Б Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Алавес Заявка 35 12 11 12 36 - 45 47
9. Бетис Заявка 35 12 8 15 40 - 50 44
10. Реал Сосьедад Заявка 35 11 11 13 41 - 43 44
11. Эспаньол Заявка 35 11 11 13 41 - 50 44
12. Эйбар Заявка 35 10 13 12 43 - 47 43
13. Леганес Заявка 35 10 12 13 33 - 39 42
14. Вильярреал Заявка 35 9 13 13 44 - 47 40
15. Сельта Заявка 35 9 10 16 48 - 57 37
16. Леванте Заявка 35 9 10 16 51 - 62 37
17. Жирона Заявка 35 9 10 16 35 - 47 37
18. Вальядолид Заявка 35 8 11 16 29 - 48 35
19. Райо Вальекано Заявка 35 8 7 20 37 - 62 31
20. Уэска Заявка 35 6 12 17 38 - 56 30
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Леганес

    До начала игры, которая состоится 03.05.2019, осталось 2 дня 21 час 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Севилья - Леганес
    Севилья
    96.1% (73)
    Ничья
    3.9% (3)
    Леганес
    0% (0)
    2:0 Севилья
    43.4% (33)
    2:1 Севилья
    23.7% (18)
    1:0 Севилья
    10.5% (8)
    3:1 Севилья
    9.2% (7)
    3:0 Севилья
    5.3% (4)
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