Испания: Примера 2018-2019
Севилья
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Леганес
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +9 =2 -9Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис
Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья Барселона 6:1 Севилья
Леганес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид
Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес Эспаньол 1:0 Леганес
Последние игры между собой
Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|35
|25
|8
|2
|86 - 32
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|52 - 23
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|20
|5
|10
|59 - 39
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|59 - 43
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|44 - 31
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|40 - 32
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Алавес
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|36 - 45
|47
|9.
|Бетис
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|40 - 50
|44
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 43
|44
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 50
|44
|12.
|Эйбар
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 47
|43
|13.
|Леганес
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|33 - 39
|42
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|44 - 47
|40
|15.
|Сельта
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 57
|37
|16.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|51 - 62
|37
|17.
|Жирона
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|35 - 47
|37
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|29 - 48
|35
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|8
|7
|20
|37 - 62
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|38 - 56
|30
Севилья
96.1% (73)
Ничья
3.9% (3)
Леганес
0% (0)
2:0 Севилья
43.4% (33)
2:1 Севилья
23.7% (18)
1:0 Севилья
10.5% (8)
3:1 Севилья
9.2% (7)
3:0 Севилья
5.3% (4)
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