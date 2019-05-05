Испания: Примера 2018-2019
Хетафе
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Жирона
1:0
16' ГолВидаль Молина
13
Сория
Давид
13
Буну
Яссин
15
Хуанпе
Хуан
23
Гарсия
Алеш
22
Думбия
Сейду
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Думбия СейдуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
35 Сын Хо ПэкПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе
Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе
Жирона Последние 20 матчей: +5 =2 -13Жирона 1:0 Севилья Вальядолид 1:0 Жирона Сельта 2:1 Жирона Жирона 0:1 Вильярреал
Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Жирона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|86 - 34
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|52 - 26
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|20
|5
|10
|59 - 39
|65
|4.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|36
|15
|13
|8
|45 - 31
|58
|5.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|59 - 46
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|40 - 32
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|42 - 43
|47
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 50
|47
|10.
|Алавес
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|36 - 46
|47
|11.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|36 - 39
|45
|12.
|Бетис
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|40 - 50
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 47
|43
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|44 - 47
|40
|15.
|Сельта
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|50 - 57
|40
|16.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|55 - 63
|40
|17.
|Жирона
|0:1 Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 48
|37
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|29 - 48
|35
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|38 - 66
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|38 - 56
|30
Хетафе
84.1% (127)
Ничья
11.3% (17)
Жирона
4.6% (7)
1:0 Хетафе
32.5% (49)
2:1 Хетафе
25.8% (39)
2:0 Хетафе
23.2% (35)
1:1 Ничья
8.6% (13)
1:2 Жирона
2.6% (4)
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