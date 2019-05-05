Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

26' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

25' Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

24' Думбия Сейду из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

24' Валери Фернандес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

24' Оливера Матиас имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

24' Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.

23' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Кабрера Леандро из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

23' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Думбия Сейду из команды Жирона в офсайде

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

19' Гранель Алекс из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Хорошую попытку сделал Дьене Даконам . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Максимович Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Г О О О О Л - Видаль Молина изменил счет на табло!

16' Фулкье Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Мата Хайме разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Думбия Сейду разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

15' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Жирона

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Гарсия Борха I из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

10' Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.

10' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Удар от ворот произведет Жирона

9' Хуанпе Хуан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.

9' Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

6' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Жирона

6' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

4' Удар от ворот произведет Жирона

4' Мата Хайме из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

4' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля