Испания: Примера 2018-2019

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Хетафе
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Жирона
0'
1:0
16' Гол
Видаль Молина
26'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Бруно
Гонсалес
6
Кабрера
Леандро
24
Фулкье
Димитри
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Оливера
Матиас
7
Мата
Хайме
19
Видаль
Молина
13
Буну
Яссин
34
Фернандес
Валери
5
Алькала
Педро
2
Бернардо
Эспиноса
15
Хуанпе
Хуан
6
Гранель
Алекс
8
Понс
Пере
23
Гарсия
Алеш
10
Гарсия
Борха
I
9
Порту
Кристиан
22
Думбия
Сейду
Хетафе
4-4-2
Жирона
5-3-2

Ход матча

16'
Видаль Молина
(Фулкье Димитри)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе
Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска Бетис 1:2 Хетафе Хетафе 2:1 Райо Вальекано Эйбар 2:2 Хетафе Хетафе 3:1 Сельта Леванте 0:0 Хетафе Валенсия 3:1 Хетафе Атлетико М 2:0 Хетафе Хетафе 1:0 Валенсия Хетафе 4:0 Алавес Вальядолид 1:1 Хетафе Вильярреал 1:2 Хетафе
Жирона Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Жирона 1:0 Севилья Вальядолид 1:0 Жирона Сельта 2:1 Жирона Жирона 0:1 Вильярреал
Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона Атлетико М 3:3 Жирона

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Жирона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Жирона 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:3 Жирона Товарищеские матчи Хетафе 1:1 Жирона Примера Жирона 1:0 Хетафе Примера
Хетафе 1:0 Жирона Товарищеские матчи Жирона 5:1 Хетафе Сегунда Хетафе 0:2 Жирона Сегунда Хетафе 4:1 Жирона Кубок Короля Жирона 1:1 Хетафе Кубок Короля
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 36 25 8 3 86 - 34 83
2. Атлетико М Заявка 36 22 8 6 52 - 26 74
3. Реал Мадрид Заявка 35 20 5 10 59 - 39 65
4. Хетафе 1:0 Заявка 36 15 13 8 45 - 31 58
5. Севилья Заявка 36 16 7 13 59 - 46 55
6. Валенсия Заявка 35 12 16 7 40 - 32 52
7. Атлетик Б Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Реал Сосьедад Заявка 36 12 11 13 42 - 43 47
9. Эспаньол Заявка 36 12 11 13 44 - 50 47
10. Алавес Заявка 36 12 11 13 36 - 46 47
11. Леганес Заявка 36 11 12 13 36 - 39 45
12. Бетис Заявка 35 12 8 15 40 - 50 44
13. Эйбар Заявка 35 10 13 12 43 - 47 43
14. Вильярреал Заявка 35 9 13 13 44 - 47 40
15. Сельта Заявка 36 10 10 16 50 - 57 40
16. Леванте Заявка 36 10 10 16 55 - 63 40
17. Жирона 0:1 Заявка 36 9 10 17 35 - 48 37
18. Вальядолид Заявка 35 8 11 16 29 - 48 35
19. Райо Вальекано Заявка 36 8 7 21 38 - 66 31
20. Уэска Заявка 35 6 12 17 38 - 56 30
  • Первый тайм
  • 26'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 24'
    Думбия Сейду из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Валери Фернандес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Оливера Матиас имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
  • 24'
    Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
  • 23'
    Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 23'
    Кабрера Леандро из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    20'
    Думбия Сейду из команды Жирона в офсайде
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 19'
    Гранель Алекс из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 19'
    Хорошую попытку сделал Дьене Даконам. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 19'
    Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Максимович Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
  • 18'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Фулкье Димитри сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Видаль Молина изменил счет на табло!
  • 16'
    Фулкье Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 16'
    Мата Хайме разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 16'
    Думбия Сейду разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 16'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 15'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 14'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Гарсия Алеш наказан за толчок Оливера Матиас
  • 12'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 12'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Гарсия Борха I из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Мата Хайме задерживает мяч рукой
  • 10'
    Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
  • 10'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 9'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 9'
    Думбия Сейду нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
  • 9'
    Хуанпе Хуан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
  • 9'
    Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Арамбарри Мауро задерживает мяч рукой
  • 8'
    Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Назначен штрафной. Пострадал Фулкье Димитри, его свалил Хуанпе Хуан.
  • 6'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 6'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 4'
    Мата Хайме из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 4'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Хетафе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Жирона
Хетафе
84.1% (127)
Ничья
11.3% (17)
Жирона
4.6% (7)
1:0 Хетафе
32.5% (49)
2:1 Хетафе
25.8% (39)
2:0 Хетафе
23.2% (35)
1:1 Ничья
8.6% (13)
1:2 Жирона
2.6% (4)
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