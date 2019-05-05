Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

26' Эйбар контролирует мяч.

26' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

25' Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

24' Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.

23' Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

23' Педро Леон из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.

23' Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.

22' Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

20' Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

19' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Бетис контролирует мяч.

19' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Фирпо Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Фирпо Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Бетис контролирует мяч.

16' Дмитрович Марко из команды Эйбар сделал отличный сейв!

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

15' Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

15' Тельо Кристиан из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Педро Леон из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.

14' Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

12' Морон Лорен из команды Бетис в офсайде

12' Бетис контролирует мяч.

11' Бетис контролирует мяч.

11' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

10' Орельяна Фабиан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

9' Удар от ворот произведет Бетис

9' Фирпо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

8' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.

8' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.

7' Энрич Серхи из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.

6' Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

6' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...

5' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

5' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

4' Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.

4' Тельо Кристиан из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.

4' Отличные скиллы показывает Тельо Кристиан , обводя своих соперников

4' Ло Чельсо Джовани из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

3' Бетис контролирует мяч.

3' Эйбар контролирует мяч.

2' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хорошую попытку сделал Каптум Вилфрид . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Морон Лорен из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.

1' Плохо сыграл Альварес Серхио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля