Испания: Примера 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Примера 2018-2019
Эйбар
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Бетис
0' 27'
1
Дмитрович
Марко
16
Де
Бласис
Пабло
6
Альварес
Серхио
4
Рамис
Иван
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
24
Хордан
Хоан
5
Эскаланте
Гонсало
20
Кукурелья
Марк
14
Орельяна
Фабиан
9
Энрич
Серхи
1
Роблес
Жоэль
2
Герреро
Франсис
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
20
Фирпо
Жуниор
34
Каптум
Вилфрид
18
Гуардадо
Андрес
17
Хоакин
Санчес
21
Ло
Чельсо
Джовани
11
Тельо
Кристиан
16
Морон
Лорен
Эйбар
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис
Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Бетис 1:1 Эйбар Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 5:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера
Эйбар 3:1 Бетис Примера Эйбар 1:1 Бетис Примера Бетис 0:4 Эйбар Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 36 25 8 3 86 - 34 83
2. Атлетико М Заявка 36 22 8 6 52 - 26 74
3. Реал Мадрид Заявка 35 20 5 10 59 - 39 65
4. Хетафе Заявка 36 15 13 8 46 - 31 58
5. Севилья Заявка 36 16 7 13 59 - 46 55
6. Валенсия Заявка 35 12 16 7 40 - 32 52
7. Атлетик Б Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Реал Сосьедад Заявка 36 12 11 13 42 - 43 47
9. Эспаньол Заявка 36 12 11 13 44 - 50 47
10. Алавес Заявка 36 12 11 13 36 - 46 47
11. Бетис 0:0 Заявка 36 12 9 15 40 - 50 45
12. Леганес Заявка 36 11 12 13 36 - 39 45
13. Эйбар 0:0 Заявка 36 10 14 12 43 - 47 44
14. Вильярреал Заявка 35 9 13 13 44 - 47 40
15. Сельта Заявка 36 10 10 16 50 - 57 40
16. Леванте Заявка 36 10 10 16 55 - 63 40
17. Жирона Заявка 36 9 10 17 35 - 49 37
18. Вальядолид Заявка 35 8 11 16 29 - 48 35
19. Райо Вальекано Заявка 36 8 7 21 38 - 66 31
20. Уэска Заявка 35 6 12 17 38 - 56 30
  • Первый тайм
  • 26'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 26'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 25'
    Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    24'
    Альварес Серхио из команды Эйбар играет слишком грубо. Герреро Франсис оказался на газоне.
  • Угловой
    24'
    Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 23'
    Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    23'
    Педро Леон из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
  • 23'
    Орельяна Фабиан нанес удар головой, но Роблес Жоэль перевел мяч на угловой!
  • Угловой
    23'
    Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 22'
    Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 20'
    Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Эскаланте Гонсало нанес удар головой, но Роблес Жоэль спокойно отбил мяч.
  • 20'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает отличный кросс...
  • 19'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Бетис контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    19'
    Фирпо Жуниор возвращается на поле.
  • 19'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фирпо Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Фирпо Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Бетис контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Энрич Серхи наказан за толчок Бартра Марк
  • 16'
    Дмитрович Марко из команды Эйбар сделал отличный сейв!
  • 15'
    Гуардадо Андрес пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 15'
    Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Тельо Кристиан из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    14'
    Педро Леон из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
  • 14'
    Герреро Франсис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Офсайд
    12'
    Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
  • 12'
    Бетис контролирует мяч.
  • 11'
    Бетис контролирует мяч.
  • 11'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 10'
    Орельяна Фабиан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 9'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 9'
    Фирпо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 8'
    Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    7'
    Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 7'
    Энрич Серхи из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 7'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Рамис Иван наказан за толчок Морон Лорен
  • 6'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 5'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 4'
    Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
  • 4'
    Тельо Кристиан из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Тельо Кристиан, обводя своих соперников
  • 4'
    Ло Чельсо Джовани из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Бетис контролирует мяч.
  • 3'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Хорошую попытку сделал Каптум Вилфрид. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 1'
    Морон Лорен из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 1'
    Плохо сыграл Альварес Серхио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 1'
    Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Бетис
Эйбар
56.2% (86)
Ничья
35.3% (54)
Бетис
8.5% (13)
1:0 Эйбар
28.1% (43)
1:1 Ничья
26.1% (40)
2:1 Эйбар
23.5% (36)
1:2 Бетис
5.9% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...