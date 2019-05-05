Испания: Примера 2018-2019
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
24
Хордан
Хоан
20
Фирпо
Жуниор
16
Морон
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Риесго АсьерВратарь
- Защитник
-
29 Мари МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Милья ПереПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
-
22 Лайнес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =9 -6Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал Бетис 1:1 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис
Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|86 - 34
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|52 - 26
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|20
|5
|10
|59 - 39
|65
|4.
|Хетафе
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|46 - 31
|58
|5.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|59 - 46
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|40 - 32
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|42 - 43
|47
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 50
|47
|10.
|Алавес
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|36 - 46
|47
|11.
|Бетис
|0:0 Заявка
|36
|12
|9
|15
|40 - 50
|45
|12.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|36
|10
|14
|12
|43 - 47
|44
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|44 - 47
|40
|15.
|Сельта
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|50 - 57
|40
|16.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|55 - 63
|40
|17.
|Жирона
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 49
|37
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|29 - 48
|35
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|38 - 66
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|38 - 56
|30
Эйбар
56.2% (86)
Ничья
35.3% (54)
Бетис
8.5% (13)
1:0 Эйбар
28.1% (43)
1:1 Ничья
26.1% (40)
2:1 Эйбар
23.5% (36)
1:2 Бетис
5.9% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
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