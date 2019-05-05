Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Вальядолид
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион: Зрители: 22151
Атлетик Б
0'
11' Желтая карточка
Оскар Плано
1:0
21' Гол
Рубио Вальдо
30' Желтая карточка
Капа Андер
30' Желтая карточка
Гарсия Дани
35' Желтая карточка
Мичел Эрреро
41' Желтая карточка
Алькарас Рубен
50' Желтая карточка
Борха Фернандес
55' Желтая карточка
Сан-Хосе Микель
57'
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
5
Калеро
Фернандо
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
14
Алькарас
Рубен
7
Рубио
Вальдо
9
Унал
Энес
12
Гвардиола
Серхи
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
3
Нуньес
Унай
12
Юри
Берчиче
6
Сан-Хосе
Микель
16
Гарсия
Дани
18
Де
Маркос
Оскар
10
Муньяин
Икер
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
Вальядолид
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

11'
Оскар Плано
 
21'
Рубио Вальдо
(Алькарас Рубен)
1:0
30'
 
Капа Андер
30'
 
Гарсия Дани
35'
Мичел Эрреро
 
41'
Алькарас Рубен
 
46'
 
Гарсия Рауль
Кордоба Иньиго
50'
Борха Фернандес
 
55'
 
Сан-Хосе Микель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе
Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано
Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Атлетик Б 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 1:2 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
Атлетик Б 4:2 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Международные матчи (клубы) Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:2 Атлетик Б Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 36 25 8 3 86 - 34 83
2. Атлетико М Заявка 36 22 8 6 52 - 26 74
3. Реал Мадрид Заявка 36 21 5 10 62 - 41 68
4. Хетафе Заявка 36 15 13 8 46 - 31 58
5. Севилья Заявка 36 16 7 13 59 - 46 55
6. Валенсия Заявка 35 12 16 7 40 - 32 52
7. Атлетик Б 0:1 Заявка 36 12 14 10 38 - 42 50
8. Реал Сосьедад Заявка 36 12 11 13 42 - 43 47
9. Эспаньол Заявка 36 12 11 13 44 - 50 47
10. Алавес Заявка 36 12 11 13 36 - 46 47
11. Эйбар Заявка 36 11 13 12 44 - 47 46
12. Леганес Заявка 36 11 12 13 36 - 39 45
13. Бетис Заявка 36 12 8 16 40 - 51 44
14. Сельта Заявка 36 10 10 16 50 - 57 40
15. Леванте Заявка 36 10 10 16 55 - 63 40
16. Вильярреал Заявка 36 9 13 14 46 - 50 40
17. Вальядолид 1:0 Заявка 36 9 11 16 30 - 48 38
18. Жирона Заявка 36 9 10 17 35 - 49 37
19. Райо Вальекано Заявка 36 8 7 21 38 - 66 31
20. Уэска Заявка 35 6 12 17 38 - 56 30
  • Второй тайм
  • 57'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 56'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Кико Франсиско
  • 55'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    55'
    Рефери не любит споров - именно за это Сан-Хосе Домингес Микель сейчас получил желтую
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 54'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид делает неудачный навес.
  • 54'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Матч возобновлен
  • 54'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 53'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 53'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Унал Энес
  • 51'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 51'
    Как он промахнулся? Унал Энес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 51'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    50'
    Рефери не любит споров - именно за это Борха Фернандес сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    50'
    Капа Андер из команды Атлетик Бильбао опасно и грубо сыграл. Гвардиола Серхи пострадал.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 50'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 49'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22151 болельщиков
  • Офсайд
    49'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид в офсайде
  • 48'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Оскар Плано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Унал Энес из команды Вальядолид делает пас партнеру.
  • 47'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Капа Андер из команды Атлетик Бильбао толкнул локтем оппонента. Это Унал Энес заработал фол
  • 46'
    Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Гарсия Рауль
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 45'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    44'
    Кордоба Иньиго задерживает мяч рукой
  • 44'
    Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Оскар Плано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Капа Андер из команды Атлетик Бильбао играет слишком грубо. Унал Энес оказался на газоне.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 42'
    Гарсия Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    41'
    Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Алькарас Рубен из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Сан-Хосе Домингес Микель заработал фол
  • 41'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 39'
    После дальнего удара, который нанес Начо Мартинес мяч отбит вратарем
  • 39'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 37'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 36'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао делает неудачный навес.
  • Желтая карточка
    35'
    Мичел Эрреро получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Муньяин Икер пострадал.
  • 35'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 34'
    Какой промах! Муньяин Икер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 33'
    Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает отличный кросс...
  • 32'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 32'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    30'
    Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Дани сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    30'
    Капа Андер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    30'
    Капа Андер из команды Атлетик Бильбао опасно и грубо сыграл. Рубио Вальдо пострадал.
  • 30'
    Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 30'
    Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
  • 28'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 28'
    Оскар Плано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    28'
    Йерай Альварес из команды Атлетик Бильбао играет слишком грубо. Унал Энес оказался на газоне.
  • 28'
    Отличные скиллы показывает Унал Энес, обводя своих соперников
  • 27'
    Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 27'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 26'
    Оскар Плано из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 26'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 25'
    Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Гарсия Дани наказан за толчок Унал Энес
  • 24'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Унал Энес
  • 23'
    После дальнего удара, который нанес Мичел Эрреро мяч отбит вратарем
  • 23'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Отличный гол забил Рубио Вальдо
  • 21'
    Алькарас Рубен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Рубио Вальдо из команды Вальядолид переиграл вратаря дальним ударом!
  • 21'
    Отличные скиллы показывает Рубио Вальдо, обводя своих соперников
  • 21'
    Рубио Вальдо из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 20'
    Мичел Эрреро не смог попасть в створ ударом издали
  • 20'
    Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Отличные скиллы показывает Гвардиола Серхи, обводя своих соперников
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Гарсия Дани наказан за толчок Гвардиола Серхи
  • 19'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 18'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    17'
    Мойано Хави возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    17'
    Йерай Альварес возвращается на поле.
  • 17'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мойано Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Йерай Альварес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Мойано Хави из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 14'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 12'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 12'
    Выглядело как неплохой момент. Гвардиола Серхи из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 12'
    Унал Энес из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    11'
    Оскар Плано получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Оскар Плано из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Кордоба Иньиго пострадал.
  • 10'
    Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
  • 9'
    Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    9'
    Рубио Вальдо из команды Вальядолид подал угловой слева.
  • 9'
    Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Отличные скиллы показывает Начо Мартинес, обводя своих соперников
  • 8'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    8'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао в офсайде
  • 7'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 7'
    Как он промахнулся? Унал Энес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 7'
    Оскар Плано разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 7'
    Мойано Хави из команды Вальядолид делает пас партнеру.
  • 7'
    Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Рубио Вальдо из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 5'
    Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Унал Энес из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 4'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
  • 3'
    Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 2'
    Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Мичел Эрреро из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Отличные скиллы показывает Мичел Эрреро, обводя своих соперников
  • 1'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Уильямс Иньяки задерживает мяч рукой
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Вальядолид начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Атлетик Б
Вальядолид
20.6% (32)
Ничья
49% (76)
Атлетик Б
30.3% (47)
1:1 Ничья
39.4% (61)
1:2 Атлетик Б
16.1% (25)
1:0 Вальядолид
11.6% (18)
0:1 Атлетик Б
10.3% (16)
2:1 Вальядолид
7.1% (11)
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