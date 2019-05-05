Испания: Примера 2018-2019

Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Рефери не любит споров - именно за это Сан-Хосе Домингес Микель сейчас получил желтую

Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

45' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

45' Мичел Эрреро из команды Вальядолид пробил со штрафного, но очень мимо цели.

44' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Оскар Плано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Удар от ворот произведет Вальядолид

42' Гарсия Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи

41' Алькарас Рубен из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Сан-Хосе Домингес Микель заработал фол

41' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

40' Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

40' Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки , обводя своих соперников

40' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

39' После дальнего удара, который нанес Начо Мартинес мяч отбит вратарем

39' Вальядолид контролирует мяч.

37' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Вальядолид

36' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао делает неудачный навес.

35' Мичел Эрреро получил желтую карточку от судьи

35' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

34' Удар от ворот произведет Вальядолид

34' Какой промах! Муньяин Икер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

32' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

32' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Дани сейчас получил желтую

30' Капа Андер получил желтую карточку от судьи

30' Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.

30' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

30' Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

28' Оскар Плано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

28' Отличные скиллы показывает Унал Энес , обводя своих соперников

27' Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Бильбао направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Вальядолид контролирует мяч.

26' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

26' Оскар Плано из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

26' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

25' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' После дальнего удара, который нанес Мичел Эрреро мяч отбит вратарем

23' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Г О О О О Л - Рубио Вальдо из команды Вальядолид переиграл вратаря дальним ударом!

21' Отличные скиллы показывает Рубио Вальдо , обводя своих соперников

21' Рубио Вальдо из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...

20' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

20' Мичел Эрреро не смог попасть в створ ударом издали

20' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

20' Отличные скиллы показывает Гвардиола Серхи , обводя своих соперников

20' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

19' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Вальядолид контролирует мяч.

18' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ох, нехорошо это выглядит. Мойано Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Ох, нехорошо это выглядит. Йерай Альварес получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Мойано Хави из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

15' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

15' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

14' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

12' Выглядело как неплохой момент. Гвардиола Серхи из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

12' Унал Энес из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

11' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Оскар Плано получил желтую карточку от судьи

10' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

9' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.

9' Рубио Вальдо из команды Вальядолид подал угловой слева.

9' Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.

9' Отличные скиллы показывает Начо Мартинес , обводя своих соперников

8' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао в офсайде

7' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

7' Как он промахнулся? Унал Энес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Оскар Плано разрезает оборону соперника отличным пасом

7' Мойано Хави из команды Вальядолид делает пас партнеру.

7' Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе

6' Рубио Вальдо из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.

5' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Унал Энес из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.

5' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

4' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе

3' Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

3' Удар от ворот произведет Вальядолид

2' Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе

2' Мичел Эрреро из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

2' Отличные скиллы показывает Мичел Эрреро , обводя своих соперников

1' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вальядолид начинает с центра поля