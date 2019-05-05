Испания: Примера 2018-2019
Вальядолид
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 22151
Атлетик Б
11' Желтая карточкаОскар Плано
1:0
21' ГолРубио Вальдо
30' Желтая карточкаКапа Андер
30' Желтая карточкаГарсия Дани
35' Желтая карточкаМичел Эрреро
41' Желтая карточкаАлькарас Рубен
50' Желтая карточкаБорха Фернандес
55' Желтая карточкаСан-Хосе Микель
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
12
Юри
Берчиче
16
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кеко СерхиоПолузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Чоп ДуйеНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лопес УнаиПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
21'
1:0
30'
30'
35'
41'
50'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =6 -11Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе
Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Бетис Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Вильярреал Уэска 4:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Сельта Леванте 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Валенсия 1:1 Вальядолид Хетафе 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Райо Вальекано
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано
Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Атлетик Б 4:2 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Международные матчи (клубы) Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:2 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|86 - 34
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|52 - 26
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|21
|5
|10
|62 - 41
|68
|4.
|Хетафе
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|46 - 31
|58
|5.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|59 - 46
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|40 - 32
|52
|7.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|36
|12
|14
|10
|38 - 42
|50
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|42 - 43
|47
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 50
|47
|10.
|Алавес
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|36 - 46
|47
|11.
|Эйбар
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|44 - 47
|46
|12.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|40 - 51
|44
|14.
|Сельта
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|50 - 57
|40
|15.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|55 - 63
|40
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|46 - 50
|40
|17.
|Вальядолид
|1:0 Заявка
|36
|9
|11
|16
|30 - 48
|38
|18.
|Жирона
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 49
|37
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|38 - 66
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|38 - 56
|30
Вальядолид
20.6% (32)
Ничья
49% (76)
Атлетик Б
30.3% (47)
1:1 Ничья
39.4% (61)
1:2 Атлетик Б
16.1% (25)
1:0 Вальядолид
11.6% (18)
0:1 Атлетик Б
10.3% (16)
2:1 Вальядолид
7.1% (11)
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