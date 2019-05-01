Испания: Примера 2018-2019

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Уэска
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 2:0 Эйбар Райо Вальекано 0:0 Уэска Уэска 0:0 Барселона
Леванте 2:2 Уэска Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арсенал 3:1 Валенсия Валенсия 0:1 Эйбар Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия
Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия

Последние игры между собой

Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Валенсия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Валенсия 2:1 Уэска Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 35 25 8 2 86 - 32 83
2. Атлетико М Заявка 35 22 8 5 52 - 23 74
3. Реал Мадрид Заявка 35 20 5 10 59 - 39 65
4. Севилья Заявка 35 16 7 12 59 - 43 55
5. Хетафе Заявка 35 14 13 8 44 - 31 55
6. Валенсия Заявка 35 12 16 7 40 - 32 52
7. Атлетик Б Заявка 35 12 14 9 38 - 41 50
8. Алавес Заявка 35 12 11 12 36 - 45 47
9. Бетис Заявка 35 12 8 15 40 - 50 44
10. Реал Сосьедад Заявка 35 11 11 13 41 - 43 44
11. Эспаньол Заявка 35 11 11 13 41 - 50 44
12. Эйбар Заявка 35 10 13 12 43 - 47 43
13. Леганес Заявка 35 10 12 13 33 - 39 42
14. Вильярреал Заявка 35 9 13 13 44 - 47 40
15. Сельта Заявка 35 9 10 16 48 - 57 37
16. Леванте Заявка 35 9 10 16 51 - 62 37
17. Жирона Заявка 35 9 10 16 35 - 47 37
18. Вальядолид Заявка 35 8 11 16 29 - 48 35
19. Райо Вальекано Заявка 35 8 7 20 37 - 62 31
20. Уэска Заявка 35 6 12 17 38 - 56 30
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уэска - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 05.05.2019, осталось 2 дня 17 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Уэска - Валенсия
    Уэска
    5.6% (3)
    Ничья
    20.4% (11)
    Валенсия
    74.1% (40)
    1:2 Валенсия
    48.1% (26)
    0:1 Валенсия
    14.8% (8)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    0:2 Валенсия
    7.4% (4)
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