Испания: Примера 2018-2019
Уэска
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Стадион: Эль-Алькорас
Валенсия
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +5 =8 -7Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 2:0 Эйбар Райо Вальекано 0:0 Уэска Уэска 0:0 Барселона
Леванте 2:2 Уэска Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска Уэска 2:2 Вильярреал
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =4 -4Арсенал 3:1 Валенсия Валенсия 0:1 Эйбар Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия
Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия
Последние игры между собой
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Валенсия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|35
|25
|8
|2
|86 - 32
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|22
|8
|5
|52 - 23
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|20
|5
|10
|59 - 39
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|59 - 43
|55
|5.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|44 - 31
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|35
|12
|16
|7
|40 - 32
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|38 - 41
|50
|8.
|Алавес
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|36 - 45
|47
|9.
|Бетис
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|40 - 50
|44
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 43
|44
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 50
|44
|12.
|Эйбар
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|43 - 47
|43
|13.
|Леганес
|Заявка
|35
|10
|12
|13
|33 - 39
|42
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|44 - 47
|40
|15.
|Сельта
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 57
|37
|16.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|51 - 62
|37
|17.
|Жирона
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|35 - 47
|37
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|29 - 48
|35
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|8
|7
|20
|37 - 62
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|38 - 56
|30
Уэска
5.6% (3)
Ничья
20.4% (11)
Валенсия
74.1% (40)
1:2 Валенсия
48.1% (26)
0:1 Валенсия
14.8% (8)
1:1 Ничья
13% (7)
0:2 Валенсия
7.4% (4)
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