Италия: Серия B 2018-2019

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Брешия
2:2
Перерыв

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
4' Гол
Торрегросса Эрнесто
1:1
9' Гол
Арментерос Самуэль
26' Желтая карточка
Матею Алеш
2:1
30' Гол
Dimitri Bisoli
2:2
36' Гол
Инсинье Роберто
1
Альфонсо
Энрико
2
Сабелли
Стефано
15
Andrea
Cistana
18
Романьоли
Симоне
3
Матею
Алеш
25
Dimitri
Bisoli
4
Sandro
Tonali
27
Дессена
Даниэле
32
Тремолада
Лука
9
Доннарумма
Альфредо
11
Торрегросса
Эрнесто
22
Гори
Пьер
7
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Вольта
Массимо
5
Антей
Лука
3
Летиция
Гаэтано
34
Кризетиг
Лоренцо
8
Тельо
Андрес
17
Буонаюто
Кристиан
36
Dejan
Vokic
33
Арментерос
Самуэль
19
Инсинье
Роберто
Брешия
4-3-1-2
Беневенто
4-3-1-2

Ход матча

4'
Торрегросса Эрнесто
(Матею Алеш)
1:0
9'
1:1
Арментерос Самуэль
(Dejan Vokic)
26'
Матею Алеш
 
30'
Dimitri Bisoli
(Тремолада Лука)
2:1
36'
2:2
Инсинье Роберто
(Тельо Андрес)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана
Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто
Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто

Последние игры между собой

Брешия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беневенто 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 4:0 Брешия Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 2:2 36 18 14 4 69 - 41 68
2. Лечче 2:0 36 19 9 8 66 - 44 66
3. Палермо 2:0 36 17 14 5 57 - 36 65
4. Беневенто 2:2 36 16 10 10 60 - 45 58
5. Пескара 0:0 36 13 14 9 48 - 46 53
6. Специя 0:2 36 14 9 13 52 - 46 51
7. Читтаделла 0:2 36 12 14 10 47 - 38 50
8. Кремонезе 1:1 36 12 14 10 37 - 31 50
9. Перуджа 1:1 36 13 9 14 47 - 49 48
10. Верона 0:0 35 11 14 10 44 - 45 47
11. Козенца 35 11 13 11 34 - 39 46
12. Фоджа 0:0 36 10 14 12 43 - 47 44
13. Кротоне 1:0 36 11 10 15 38 - 42 43
14. Асколи 0:1 36 10 13 13 40 - 54 43
15. Ливорно 1:0 36 10 11 15 38 - 50 41
16. Салернитана 0:0 36 10 9 17 41 - 55 39
17. Венеция 0:1 36 7 14 15 32 - 45 35
18. Карпи 1:0 36 8 8 20 38 - 64 32
19. Падова 0:1 36 5 15 16 35 - 49 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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