Италия: Серия B 2018-2019
Брешия
2:2
Перерыв
Стадион: Марио Ригамонти
Беневенто
1:0
4' ГолТоррегросса Эрнесто
1:1
9' ГолАрментерос Самуэль
26' Желтая карточкаМатею Алеш
2:1
30' ГолDimitri Bisoli
2:2
36' ГолИнсинье Роберто
22
Гори
Пьер
36
Dejan
Vokic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
- Основной состав
-
22 Гори ПьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dejan VokicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Cy Goddard
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
4'
9'
26'
30'
2:1
36'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана
Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла Падова 1:1 Брешия Брешия 2:0 Кротоне Палермо 1:1 Брешия Брешия 3:1 Карпи Пескара 1:5 Брешия Брешия 4:4 Специя Перуджа 0:2 Брешия Беневенто 1:1 Брешия Брешия 3:2 Кремонезе
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =5 -6Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто
Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2:2
|36
|18
|14
|4
|69 - 41
|68
|2.
|Лечче
|2:0
|36
|19
|9
|8
|66 - 44
|66
|3.
|Палермо
|2:0
|36
|17
|14
|5
|57 - 36
|65
|4.
|Беневенто
|2:2
|36
|16
|10
|10
|60 - 45
|58
|5.
|Пескара
|0:0
|36
|13
|14
|9
|48 - 46
|53
|6.
|Специя
|0:2
|36
|14
|9
|13
|52 - 46
|51
|7.
|Читтаделла
|0:2
|36
|12
|14
|10
|47 - 38
|50
|8.
|Кремонезе
|1:1
|36
|12
|14
|10
|37 - 31
|50
|9.
|Перуджа
|1:1
|36
|13
|9
|14
|47 - 49
|48
|10.
|Верона
|0:0
|35
|11
|14
|10
|44 - 45
|47
|11.
|Козенца
|35
|11
|13
|11
|34 - 39
|46
|12.
|Фоджа
|0:0
|36
|10
|14
|12
|43 - 47
|44
|13.
|Кротоне
|1:0
|36
|11
|10
|15
|38 - 42
|43
|14.
|Асколи
|0:1
|36
|10
|13
|13
|40 - 54
|43
|15.
|Ливорно
|1:0
|36
|10
|11
|15
|38 - 50
|41
|16.
|Салернитана
|0:0
|36
|10
|9
|17
|41 - 55
|39
|17.
|Венеция
|0:1
|36
|7
|14
|15
|32 - 45
|35
|18.
|Карпи
|1:0
|36
|8
|8
|20
|38 - 64
|32
|19.
|Падова
|0:1
|36
|5
|15
|16
|35 - 49
|30
Загрузка...