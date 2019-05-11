Италия: Серия B 2018-2019

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Лечче
2:0
Перерыв

Стадион:
Специя
0'
1:0
9' Гол
Jacopo Petriccione
13' Желтая карточка
Лучиони Фабио
2:0
27' Гол
Andrea La Mantia
22
Вигорито
Мауро
24
Венути
Лоренцо
25
Лучиони
Фабио
16
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
7
Тахцидис
Панайотис
34
Майер
Жан
4
Jacopo
Petriccione
8
Marco
Mancosu
20
Фалько
Филиппо
19
Andrea
La
Mantia
1
Ламанна
Эугенио
24
Luca
Vignali
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
3
Tommaso
Augello
25
Giulio
Maggiore
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
9
Галабинов
Андрей
34
Да
Крус
Алессио
Лечче
4-2-3-1
Специя
4-3-3

Ход матча

9'
Jacopo Petriccione
(Фалько Филиппо)
1:0
13'
Лучиони Фабио
 
27'
Andrea La Mantia
(Фалько Филиппо)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лечче 3:0 Арконатезе Падова 2:1 Лечче Лечче 1:0 Брешия Лигорна 1:0 Лечче
Перуджа 1:2 Лечче Лечче 4:1 Сестри Леванте Унионе Санремо 0:2 Лечче Лечче 4:1 Карпи Лечче 3:1 Bustese Milano City Кремонезе 2:0 Лечче Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя
Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо

Последние игры между собой

Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Специя 1:1 Лечче Серия B Специя 1:0 Лечче Кубок Специя 1:1 Лечче Серия B Лечче 2:2 Специя Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 2:2 36 18 14 4 69 - 41 68
2. Лечче 2:0 36 19 9 8 66 - 44 66
3. Палермо 2:0 36 17 14 5 57 - 36 65
4. Беневенто 2:2 36 16 10 10 60 - 45 58
5. Пескара 0:0 36 13 14 9 48 - 46 53
6. Специя 0:2 36 14 9 13 52 - 46 51
7. Читтаделла 0:2 36 12 14 10 47 - 38 50
8. Кремонезе 1:1 36 12 14 10 37 - 31 50
9. Перуджа 1:1 36 13 9 14 47 - 49 48
10. Верона 0:0 35 11 14 10 44 - 45 47
11. Козенца 35 11 13 11 34 - 39 46
12. Фоджа 0:0 36 10 14 12 43 - 47 44
13. Кротоне 1:0 36 11 10 15 38 - 42 43
14. Асколи 0:1 36 10 13 13 40 - 54 43
15. Ливорно 1:0 36 10 11 15 38 - 50 41
16. Салернитана 0:0 36 10 9 17 41 - 55 39
17. Венеция 0:1 36 7 14 15 32 - 45 35
18. Карпи 1:0 36 8 8 20 38 - 64 32
19. Падова 0:1 36 5 15 16 35 - 49 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Andrea La Mantia бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Jacopo Petriccione бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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