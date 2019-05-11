Италия: Серия B 2018-2019
Лечче
2:0
Перерыв
Стадион: Виа дель Маре
Специя
1:0
9' ГолJacopo Petriccione
13' Желтая карточкаЛучиони Фабио
2:0
27' ГолAndrea La Mantia
34
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бово ЧезареЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Хайе ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Luca VignaliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крими МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
9'
13'
27'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лечче 3:0 Арконатезе Падова 2:1 Лечче Лечче 1:0 Брешия Лигорна 1:0 Лечче
Перуджа 1:2 Лечче Лечче 4:1 Сестри Леванте Унионе Санремо 0:2 Лечче Лечче 4:1 Карпи Лечче 3:1 Bustese Milano City Кремонезе 2:0 Лечче Лечче 3:1 Козенца Лечче 2:0 Пескара Боргаро Торинезе 0:2 Лечче Лечче 2:1 Stresa Лечче 7:0 Асколи Кротоне 2:2 Лечче Кьери 3:3 Лечче Лечче 1:0 Фоджа Лечче 2:0 Pro Dronero Палермо 2:1 Лечче
Специя Последние 20 матчей: +8 =6 -6Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя
Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя Специя 2:0 Кремонезе Брешия 4:4 Специя Специя 1:1 Венеция Специя 1:1 Лечче Кротоне 0:3 Специя Специя 1:1 Палермо
Последние игры между собой
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2:2
|36
|18
|14
|4
|69 - 41
|68
|2.
|Лечче
|2:0
|36
|19
|9
|8
|66 - 44
|66
|3.
|Палермо
|2:0
|36
|17
|14
|5
|57 - 36
|65
|4.
|Беневенто
|2:2
|36
|16
|10
|10
|60 - 45
|58
|5.
|Пескара
|0:0
|36
|13
|14
|9
|48 - 46
|53
|6.
|Специя
|0:2
|36
|14
|9
|13
|52 - 46
|51
|7.
|Читтаделла
|0:2
|36
|12
|14
|10
|47 - 38
|50
|8.
|Кремонезе
|1:1
|36
|12
|14
|10
|37 - 31
|50
|9.
|Перуджа
|1:1
|36
|13
|9
|14
|47 - 49
|48
|10.
|Верона
|0:0
|35
|11
|14
|10
|44 - 45
|47
|11.
|Козенца
|35
|11
|13
|11
|34 - 39
|46
|12.
|Фоджа
|0:0
|36
|10
|14
|12
|43 - 47
|44
|13.
|Кротоне
|1:0
|36
|11
|10
|15
|38 - 42
|43
|14.
|Асколи
|0:1
|36
|10
|13
|13
|40 - 54
|43
|15.
|Ливорно
|1:0
|36
|10
|11
|15
|38 - 50
|41
|16.
|Салернитана
|0:0
|36
|10
|9
|17
|41 - 55
|39
|17.
|Венеция
|0:1
|36
|7
|14
|15
|32 - 45
|35
|18.
|Карпи
|1:0
|36
|8
|8
|20
|38 - 64
|32
|19.
|Падова
|0:1
|36
|5
|15
|16
|35 - 49
|30
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