Италия: Серия B 2018-2019
1:0
40' ГолСими Нванкво
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Милич ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Коли СидиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
40'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +7 =6 -7Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе
Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне
Асколи Последние 20 матчей: +5 =8 -7Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция
Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Асколи: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2:2
|36
|18
|14
|4
|69 - 41
|68
|2.
|Лечче
|2:0
|36
|19
|9
|8
|66 - 44
|66
|3.
|Палермо
|2:0
|36
|17
|14
|5
|57 - 36
|65
|4.
|Беневенто
|2:2
|36
|16
|10
|10
|60 - 45
|58
|5.
|Пескара
|0:0
|36
|13
|14
|9
|48 - 46
|53
|6.
|Специя
|0:2
|36
|14
|9
|13
|52 - 46
|51
|7.
|Читтаделла
|0:2
|36
|12
|14
|10
|47 - 38
|50
|8.
|Кремонезе
|1:1
|36
|12
|14
|10
|37 - 31
|50
|9.
|Перуджа
|1:1
|36
|13
|9
|14
|47 - 49
|48
|10.
|Верона
|0:0
|35
|11
|14
|10
|44 - 45
|47
|11.
|Козенца
|35
|11
|13
|11
|34 - 39
|46
|12.
|Фоджа
|0:0
|36
|10
|14
|12
|43 - 47
|44
|13.
|Кротоне
|1:0
|36
|11
|10
|15
|38 - 42
|43
|14.
|Асколи
|0:1
|36
|10
|13
|13
|40 - 54
|43
|15.
|Ливорно
|1:0
|36
|10
|11
|15
|38 - 50
|41
|16.
|Салернитана
|0:0
|36
|10
|9
|17
|41 - 55
|39
|17.
|Венеция
|0:1
|36
|7
|14
|15
|32 - 45
|35
|18.
|Карпи
|1:0
|36
|8
|8
|20
|38 - 64
|32
|19.
|Падова
|0:1
|36
|5
|15
|16
|35 - 49
|30
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