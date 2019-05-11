Италия: Серия B 2018-2019

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Кротоне
1:0
Перерыв

Стадион:
Асколи
0'
1:0
40' Гол
Сими Нванкво
1
Кордац
Алекс
23
Вяйсянен
Саули
8
Сполли
Николас
19
Маркицца
Риккардо
31
Сампиризи
Марио
21
Дзанеллато
Никколо
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
20
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
17
Augustus
Kargbo
1
Ланни
Иван
37
Лавероне
Лоренцо
14
Emanuele
Padella
15
Danilo
Quaranta
6
Д'Элия
Сальваторе
17
Michele
Cavion
8
Иньигес
Гаспар
30
Фраттези
Давиде
11
Нинкович
Никола
18
Moutir
Chaija
32
Ардеманьи
Маттео
Кротоне
3-5-2
Асколи
4-3-2-1

Ход матча

38'
Петтинари Стефано
Augustus Kargbo
 
40'
Сими Нванкво
(Молина Сальваторе)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе
Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне Кротоне 0:0 Читтаделла Асколи 3:2 Кротоне Кротоне 0:3 Специя Беневенто 3:0 Кротоне
Асколи Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция
Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи Асколи 3:2 Кротоне Палермо 3:0 Асколи Асколи 1:1 Брешия

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Асколи: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Асколи 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Асколи Серия B
Асколи 2:0 Кротоне Серия B Асколи 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Асколи Серия B Кротоне 1:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Асколи Серия B Асколи 3:1 Кротоне Серия B Асколи 3:1 Кротоне Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 2:2 36 18 14 4 69 - 41 68
2. Лечче 2:0 36 19 9 8 66 - 44 66
3. Палермо 2:0 36 17 14 5 57 - 36 65
4. Беневенто 2:2 36 16 10 10 60 - 45 58
5. Пескара 0:0 36 13 14 9 48 - 46 53
6. Специя 0:2 36 14 9 13 52 - 46 51
7. Читтаделла 0:2 36 12 14 10 47 - 38 50
8. Кремонезе 1:1 36 12 14 10 37 - 31 50
9. Перуджа 1:1 36 13 9 14 47 - 49 48
10. Верона 0:0 35 11 14 10 44 - 45 47
11. Козенца 35 11 13 11 34 - 39 46
12. Фоджа 0:0 36 10 14 12 43 - 47 44
13. Кротоне 1:0 36 11 10 15 38 - 42 43
14. Асколи 0:1 36 10 13 13 40 - 54 43
15. Ливорно 1:0 36 10 11 15 38 - 50 41
16. Салернитана 0:0 36 10 9 17 41 - 55 39
17. Венеция 0:1 36 7 14 15 32 - 45 35
18. Карпи 1:0 36 8 8 20 38 - 64 32
19. Падова 0:1 36 5 15 16 35 - 49 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
  • 38'
    Кротоне делает замену. Augustus Kargbo уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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