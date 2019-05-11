Италия: Серия B 2018-2019

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Верона
0:0
Перерыв

Стадион:
Фоджа
0'
7' Желтая карточка
Альмичи Альберто
33' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
41' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
1
Сильвестри
Марко
29
Альмичи
Альберто
27
Давидович
Павел
33
Эмпереур
Алан
3
Витале
Луиджи
20
Цаканьи
Маттиа
8
Густафссон
Самуэль
4
Хендерсон
Лиам
7
Матос
Ридер
21
Лариби
Карим
10
Ди
Кармине
Самуэль
16
Леали
Никола
14
Мартинелли
Лука
2
Биллонг
Жан-Клод
3
Раньери
Лука
25
Alberto
Gerbo
30
Бузеллато
Массимилиано
7
Греко
Леандро
10
Francesco
Deli
11
Крагль
Оливер
18
Галано
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
Верона
4-3-3
Фоджа
3-5-2

Ход матча

7'
Альмичи Альберто
 
33'
 
Бузеллато Массимилиано
41'
Густафссон Самуэль
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто
Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия Кремонезе 1:1 Верона Верона 1:1 Асколи Перуджа 1:2 Верона Верона 1:0 Венеция Лечче 2:1 Верона Верона 1:0 Салернитана Специя 1:2 Верона Верона 1:1 Кротоне Карпи 1:1 Верона Верона 2:2 Козенца Падова 3:0 Верона Фоджа 2:2 Верона Верона 4:0 Читтаделла Ливорно 0:0 Верона
Фоджа Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Фоджа 1:0 Перуджа Фоджа 3:1 Салернитана Кремонезе 1:0 Фоджа Фоджа 2:2 Ливорно
Венеция 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Специя Брешия 2:1 Фоджа Фоджа 1:1 Читтаделла Лечче 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Козенца Асколи 2:2 Фоджа Фоджа 1:1 Беневенто Падова 1:1 Фоджа Фоджа 1:1 Пескара Палермо 0:0 Фоджа Фоджа 0:2 Кротоне Карпи 0:2 Фоджа Фоджа 2:2 Верона Перуджа 3:0 Фоджа Салернитана 1:0 Фоджа

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Фоджа: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Фоджа 2:2 Верона Серия B Верона 2:1 Фоджа Кубок Верона 3:1 Фоджа Кубок Верона 0:0 Фоджа Серия C1 B
Верона 1:0 Фоджа Серия C1 A Фоджа 2:0 Верона Серия C1 A
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 2:2 36 18 14 4 69 - 41 68
2. Лечче 2:0 36 19 9 8 66 - 44 66
3. Палермо 2:0 36 17 14 5 57 - 36 65
4. Беневенто 2:2 36 16 10 10 60 - 45 58
5. Пескара 0:0 36 13 14 9 48 - 46 53
6. Специя 0:2 36 14 9 13 52 - 46 51
7. Читтаделла 0:2 36 12 14 10 47 - 38 50
8. Кремонезе 1:1 36 12 14 10 37 - 31 50
9. Перуджа 1:1 36 13 9 14 47 - 49 48
10. Верона 0:0 35 11 14 10 44 - 45 47
11. Козенца 35 11 13 11 34 - 39 46
12. Фоджа 0:0 36 10 14 12 43 - 47 44
13. Кротоне 1:0 36 11 10 15 38 - 42 43
14. Асколи 0:1 36 10 13 13 40 - 54 43
15. Ливорно 1:0 36 10 11 15 38 - 50 41
16. Салернитана 0:0 36 10 9 17 41 - 55 39
17. Венеция 0:1 36 7 14 15 32 - 45 35
18. Карпи 1:0 36 8 8 20 38 - 64 32
19. Падова 0:1 36 5 15 16 35 - 49 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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