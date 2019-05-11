Италия: Серия B 2018-2019

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Карпи
1:0
Перерыв

Стадион:
Венеция
0'
16' Желтая карточка
Guglielmo Vicario
1:0
16' Пенальти
Karamoko Cisse
41' Желтая карточка
Alessandro Buongiorno
35
Пискителли
Риккардо
6
Alessandro
Buongiorno
34
Крешич
Антон
13
Поли
Фабрицио
5
Пецци
Энрико
31
Кулибали
Мамаду
8
Витале
Маттиа
30
Крочата
Джованни
17
Мустаккьо
Маттиа
9
Karamoko
Cisse
11
Марсура
Давиде
12
Guglielmo
Vicario
3
Брускаджин
Маттео
13
Marco
Modolo
6
Домицци
Мауриццио
17
Мазань
Роберт
18
Сегре
Джакопо
21
Скьявоне
Андреа
16
Бесеа
Эммануэль
35
Alexandre
Pimenta
30
Бокалон
Риккардо
23
Ломбарди
Кристиано
Карпи
4-3-3
Венеция
4-3-3

Ход матча

16'
 
Guglielmo Vicario
16'
Karamoko Cisse
1:0
41'
Alessandro Buongiorno
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Карпи Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ливорно 1:0 Карпи Карпи 1:2 Кремонезе Салернитана 2:5 Карпи Карпи 0:0 Пескара
Лечче 4:1 Карпи Карпи 2:1 Падова Беневенто 3:1 Карпи Карпи 1:2 Кротоне Палермо 4:1 Карпи Карпи 1:1 Асколи Козенца 1:0 Карпи Карпи 3:2 Специя Карпи 0:1 Перуджа Брешия 3:1 Карпи Карпи 1:1 Верона Читтаделла 3:1 Карпи Карпи 0:2 Фоджа Венеция 1:1 Карпи Карпи 1:4 Ливорно Кремонезе 1:2 Карпи
Венеция Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция
Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца

Последние игры между собой

Карпи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Венеция 1:1 Карпи Серия B Карпи 0:0 Венеция Серия B Венеция 2:0 Карпи Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 2:2 36 18 14 4 69 - 41 68
2. Лечче 2:0 36 19 9 8 66 - 44 66
3. Палермо 2:0 36 17 14 5 57 - 36 65
4. Беневенто 2:2 36 16 10 10 60 - 45 58
5. Пескара 0:0 36 13 14 9 48 - 46 53
6. Специя 0:2 36 14 9 13 52 - 46 51
7. Читтаделла 0:2 36 12 14 10 47 - 38 50
8. Кремонезе 1:1 36 12 14 10 37 - 31 50
9. Перуджа 1:1 36 13 9 14 47 - 49 48
10. Верона 0:0 35 11 14 10 44 - 45 47
11. Козенца 35 11 13 11 34 - 39 46
12. Фоджа 0:0 36 10 14 12 43 - 47 44
13. Кротоне 1:0 36 11 10 15 38 - 42 43
14. Асколи 0:1 36 10 13 13 40 - 54 43
15. Ливорно 1:0 36 10 11 15 38 - 50 41
16. Салернитана 0:0 36 10 9 17 41 - 55 39
17. Венеция 0:1 36 7 14 15 32 - 45 35
18. Карпи 1:0 36 8 8 20 38 - 64 32
19. Падова 0:1 36 5 15 16 35 - 49 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Alessandro Buongiorno получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Карамоко Сиссе из команды Карпи забивает с точки!
  • Желтая карточка
    16'
    Guglielmo Vicario получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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