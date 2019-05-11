Италия: Серия B 2018-2019
Карпи
1:0
Перерыв
Стадион: Сандро Кабасси
Венеция
16' Желтая карточкаGuglielmo Vicario
1:0
16' ПенальтиKaramoko Cisse
41' Желтая карточкаAlessandro Buongiorno
34
Крешич
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Michele Vano
-
12 Nicola Sambo
-
-
21 Dario Saric
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пинато Марко
-
-
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Карпи Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ливорно 1:0 Карпи Карпи 1:2 Кремонезе Салернитана 2:5 Карпи Карпи 0:0 Пескара
Венеция Последние 20 матчей: +2 =9 -9Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция
Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция Венеция 2:1 Падова Специя 1:1 Венеция Венеция 1:1 Карпи Пескара 1:0 Венеция Венеция 0:1 Козенца
Последние игры между собой
Карпи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2:2
|36
|18
|14
|4
|69 - 41
|68
|2.
|Лечче
|2:0
|36
|19
|9
|8
|66 - 44
|66
|3.
|Палермо
|2:0
|36
|17
|14
|5
|57 - 36
|65
|4.
|Беневенто
|2:2
|36
|16
|10
|10
|60 - 45
|58
|5.
|Пескара
|0:0
|36
|13
|14
|9
|48 - 46
|53
|6.
|Специя
|0:2
|36
|14
|9
|13
|52 - 46
|51
|7.
|Читтаделла
|0:2
|36
|12
|14
|10
|47 - 38
|50
|8.
|Кремонезе
|1:1
|36
|12
|14
|10
|37 - 31
|50
|9.
|Перуджа
|1:1
|36
|13
|9
|14
|47 - 49
|48
|10.
|Верона
|0:0
|35
|11
|14
|10
|44 - 45
|47
|11.
|Козенца
|35
|11
|13
|11
|34 - 39
|46
|12.
|Фоджа
|0:0
|36
|10
|14
|12
|43 - 47
|44
|13.
|Кротоне
|1:0
|36
|11
|10
|15
|38 - 42
|43
|14.
|Асколи
|0:1
|36
|10
|13
|13
|40 - 54
|43
|15.
|Ливорно
|1:0
|36
|10
|11
|15
|38 - 50
|41
|16.
|Салернитана
|0:0
|36
|10
|9
|17
|41 - 55
|39
|17.
|Венеция
|0:1
|36
|7
|14
|15
|32 - 45
|35
|18.
|Карпи
|1:0
|36
|8
|8
|20
|38 - 64
|32
|19.
|Падова
|0:1
|36
|5
|15
|16
|35 - 49
|30
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