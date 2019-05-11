Италия: Серия B 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2018-2019
Падова
0:1
Перерыв

Стадион:
Ливорно
0'
29' Желтая карточка
Daniele Cappelletti
0:1
32' Гол
Джаннетти Никколо
1
Минелли
Стефано
23
Daniele
Cappelletti
36
Анджелкович
Синиша
3
Черубин
Николо
6
Pietro
Ceccaroni
18
Davide
Mazzocco
4
Riccardo
Serena
28
Капелло
Алессандро
10
Bertrand
Yves
Baraye
19
Luca
Moro
7
Пульцетти
Нико
38
Зима
Лукаш
21
Lorenzo
Gonnelli
4
Matteo
Di
Gennaro
42
Бобен
Матия
7
Валиани
Франческо
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
6
Газбарро
Андреа
11
Murilo
Mendes
10
Джаннетти
Никколо
31
Райчевич
Филип
Падова
4-3-3
Ливорно
3-4-1-2

Ход матча

29'
Daniele Cappelletti
 
32'
0:1
Джаннетти Никколо
(Davide Agazzi)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Падова Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Беневенто 3:3 Падова Падова 2:1 Лечче Палермо 1:1 Падова Падова 0:0 Козенца
Карпи 2:1 Падова Падова 1:2 Асколи Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто
Ливорно Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно
Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона

Последние игры между собой

Падова: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Ливорно 1:1 Падова Серия B Падова 1:1 Ливорно Серия C Падова 0:0 Ливорно Серия B Ливорно 3:2 Падова Серия B
Ливорно 1:2 Падова Серия B Падова 1:0 Ливорно Серия B Падова 3:2 Ливорно Серия B Ливорно 3:3 Падова Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 2:2 36 18 14 4 69 - 41 68
2. Лечче 2:0 36 19 9 8 66 - 44 66
3. Палермо 2:0 36 17 14 5 57 - 36 65
4. Беневенто 2:2 36 16 10 10 60 - 45 58
5. Пескара 0:0 36 13 14 9 48 - 46 53
6. Специя 0:2 36 14 9 13 52 - 46 51
7. Читтаделла 0:2 36 12 14 10 47 - 38 50
8. Кремонезе 1:1 36 12 14 10 37 - 31 50
9. Перуджа 1:1 36 13 9 14 47 - 49 48
10. Верона 0:0 35 11 14 10 44 - 45 47
11. Козенца 35 11 13 11 34 - 39 46
12. Фоджа 0:0 36 10 14 12 43 - 47 44
13. Кротоне 1:0 36 11 10 15 38 - 42 43
14. Асколи 0:1 36 10 13 13 40 - 54 43
15. Ливорно 1:0 36 10 11 15 38 - 50 41
16. Салернитана 0:0 36 10 9 17 41 - 55 39
17. Венеция 0:1 36 7 14 15 32 - 45 35
18. Карпи 1:0 36 8 8 20 38 - 64 32
19. Падова 0:1 36 5 15 16 35 - 49 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Джаннетти Никколо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Даниэле Каппеллетти получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...