Италия: Серия B 2018-2019
29' Желтая карточкаDaniele Cappelletti
0:1
32' ГолДжаннетти Никколо
19
Luca
Moro
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Luca MoroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кокко АндреаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Luka BogdanЗащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
-
16 Сумаоро БремПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фацци НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
32'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Падова Последние 20 матчей: +3 =10 -7Беневенто 3:3 Падова Падова 2:1 Лечче Палермо 1:1 Падова Падова 0:0 Козенца
Карпи 2:1 Падова Падова 1:2 Асколи Читтаделла 1:1 Падова Падова 0:1 Перуджа Специя 0:2 Падова Падова 0:0 Кротоне Падова 1:1 Брешия Пескара 2:0 Падова Падова 1:1 Фоджа Кремонезе 0:0 Падова Падова 0:0 Салернитана Венеция 2:1 Падова Падова 3:0 Верона Удинезе 1:0 Падова Ливорно 1:1 Падова Падова 0:1 Беневенто
Ливорно Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно
Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара Ливорно 1:1 Падова Карпи 1:4 Ливорно Ливорно 0:0 Верона
Последние игры между собой
Падова: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2:2
|36
|18
|14
|4
|69 - 41
|68
|2.
|Лечче
|2:0
|36
|19
|9
|8
|66 - 44
|66
|3.
|Палермо
|2:0
|36
|17
|14
|5
|57 - 36
|65
|4.
|Беневенто
|2:2
|36
|16
|10
|10
|60 - 45
|58
|5.
|Пескара
|0:0
|36
|13
|14
|9
|48 - 46
|53
|6.
|Специя
|0:2
|36
|14
|9
|13
|52 - 46
|51
|7.
|Читтаделла
|0:2
|36
|12
|14
|10
|47 - 38
|50
|8.
|Кремонезе
|1:1
|36
|12
|14
|10
|37 - 31
|50
|9.
|Перуджа
|1:1
|36
|13
|9
|14
|47 - 49
|48
|10.
|Верона
|0:0
|35
|11
|14
|10
|44 - 45
|47
|11.
|Козенца
|35
|11
|13
|11
|34 - 39
|46
|12.
|Фоджа
|0:0
|36
|10
|14
|12
|43 - 47
|44
|13.
|Кротоне
|1:0
|36
|11
|10
|15
|38 - 42
|43
|14.
|Асколи
|0:1
|36
|10
|13
|13
|40 - 54
|43
|15.
|Ливорно
|1:0
|36
|10
|11
|15
|38 - 50
|41
|16.
|Салернитана
|0:0
|36
|10
|9
|17
|41 - 55
|39
|17.
|Венеция
|0:1
|36
|7
|14
|15
|32 - 45
|35
|18.
|Карпи
|1:0
|36
|8
|8
|20
|38 - 64
|32
|19.
|Падова
|0:1
|36
|5
|15
|16
|35 - 49
|30
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