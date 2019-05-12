Италия: Серия A 2018-2019
Сампдория
1:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Эмполи
17' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
30' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
0:1
56' ГолФариас Диего
74' Желтая карточкаТонелли Лоренцо
0:1
75' Не забитый пенальтиКапуто Франческо
0:2
75' ГолДи Лоренцо Джованни
1:2
90' ПенальтиКвальярелла Фабио
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
10 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сау МаркоНападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
56'
0:1
74'
75'
0:1
75'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа
Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =4 -11Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|66 - 31
|73
|3.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|5.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|6.
|Торино
|Заявка
|36
|15
|15
|6
|48 - 32
|60
|7.
|Рома
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|62 - 47
|59
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|58 - 51
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|52 - 57
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|34 - 51
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|14.
|Парма
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|38 - 55
|38
|15.
|Болонья
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|38 - 50
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|34 - 50
|37
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 56
|36
|18.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|46 - 67
|35
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Сампдория
82.8% (125)
Ничья
13.9% (21)
Эмполи
3.3% (5)
2:1 Сампдория
32.5% (49)
1:0 Сампдория
23.8% (36)
2:0 Сампдория
19.9% (30)
1:1 Ничья
12.6% (19)
3:1 Сампдория
3.3% (5)
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