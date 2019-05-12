Италия: Серия A 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эмполи

45' Отличный пас сделал Капрари Джанлука из команды Сампдория . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

44' Удар от ворот произведет Сампдория

44' Отличный пас сделал Крунич Раде из команды Эмполи . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет Эмполи

41' Отличный пас сделал Капрари Джанлука из команды Сампдория . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

40' Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

39' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

34' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

33' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Экдаль Олбин получил желтую карточку от судьи

30' Хорошую попытку сделал Квальярелла Фабио . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

28' Удар от ворот произведет Эмполи

28' ШАНС! Янкто Якуб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

28' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

25' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

19' Фариас Диего из команды Эмполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Паяч Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Дронговски Бартломей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

13' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Эмполи

10' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

9' Удар от ворот произведет Эмполи

9' Квальярелла Фабио из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Капуто Франческо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

8' Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

4' Сампдория имеет хороший шанс забить.

3' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эмполи начинает с центра поля