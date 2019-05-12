Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Сампдория
1:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
17' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
30' Желтая карточка
Экдаль Олбин
0:1
56' Гол
Фариас Диего
74' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
0:1
75' Не забитый пенальти
Капуто Франческо
0:2
75' Гол
Ди Лоренцо Джованни
1:2
90' Пенальти
Квальярелла Фабио
90'+7
1
Аудеро
Эмиль
7
Сала
Джакопо
25
Феррари
Алекс
26
Тонелли
Лоренцо
29
Мурру
Никола
10
Прает
Деннис
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
17
Капрари
Джанлука
69
Дронговски
Бартломей
5
Весели
Фредерик
26
Сильвестре
Матиас
39
Дель
Орко
Кристиан
2
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Траоре
Хамед
10
Беннасер
Исмаэль
33
Крунич
Раде
6
Паяч
Марко
17
Фариас
Диего
11
Капуто
Франческо
Сампдория
4-3-1-2
Эмполи
3-5-2

Ход матча

17'
 
Ди Лоренцо Джованни
30'
Экдаль Олбин
 
56'
0:1
Фариас Диего
(Траоре Хамед)
72'
Сау Марко
Экдаль Олбин
 
72'
Виейра Ронни
Капрари Джанлука
 
74'
Тонелли Лоренцо
 
75'
0:1
Капуто Франческо
75'
0:2
Ди Лоренцо Джованни
79'
 
Аскуа Африйе
Фариас Диего
80'
Рамирес Гастон
Габбьядини Маноло
 
87'
 
Капецци Леонардо
Траоре Хамед
90'
Квальярелла Фабио
1:2
90'
 
Бриги Маттео
Беннасер Исмаэль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа
Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево Эмполи 2:4 Сампдория
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи
Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Эмполи 2:4 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:1 Сампдория Серия A Эмполи 1:1 Сампдория Серия A
Сампдория 1:1 Эмполи Серия A Эмполи 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Эмполи Серия A Сампдория 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 1:3 Сампдория Серия B Эмполи 2:1 Сампдория Кубок Сампдория 2:1 Эмполи Кубок Эмполи 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Эмполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 35 22 7 6 66 - 31 73
3. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
4. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
5. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
6. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
7. Рома Заявка 35 16 11 8 62 - 47 59
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория Заявка 36 14 7 15 58 - 51 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло Заявка 36 9 15 12 52 - 57 42
12. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
13. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
14. Парма Заявка 35 9 11 15 38 - 55 38
15. Болонья Заявка 35 9 10 16 38 - 50 37
16. Удинезе Заявка 36 9 10 17 34 - 50 37
17. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
18. Эмполи Заявка 36 9 8 19 46 - 67 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Эмполи
Сампдория
82.8% (125)
Ничья
13.9% (21)
Эмполи
3.3% (5)
2:1 Сампдория
32.5% (49)
1:0 Сампдория
23.8% (36)
2:0 Сампдория
19.9% (30)
1:1 Ничья
12.6% (19)
3:1 Сампдория
3.3% (5)
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