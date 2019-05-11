Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Кальяри
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 15000
Лацио
0'
14' Желтая карточка
Раду Стефан
26' Желтая карточка
Бадель Милан
0:1
31' Гол
Альберто Луис
0:2
53' Гол
Корреа Хоакин
64' Желтая карточка
Прото Сильвио
85' Желтая карточка
Барелла Николо
1:2
90' Гол
Паволетти Леонардо
90' Желтая карточка
Каччаторе Фабрицио
90' Желтая карточка
Луис Фелипе
90'+7
28
Краньо
Алессио
12
Каччаторе
Фабрицио
15
Клаван
Рагнар
56
Романья
Филиппо
3
Пеллегрини
Лука
27
Дейола
Алессандро
8
Чигарини
Лука
20
Падоин
Симоне
18
Барелла
Николо
10
Педру
Жоау
III
30
Паволетти
Леонардо
24
Прото
Сильвио
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
25
Бадель
Милан
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
11
Корреа
Хоакин
20
Кайседо
Фелипе
Кальяри
4-3-1-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

14'
 
Раду Стефан
26'
 
Бадель Милан
31'
0:1
Альберто Луис
(Марусич Адам)
53'
0:2
Корреа Хоакин
(Альберто Луис)
57'
Брадарич Филип
Чигарини Лука
 
57'
Черри Альберто
Падоин Симоне
 
62'
 
Катальди Данило
Бадель Милан
64'
 
Прото Сильвио
74'
 
Баштуш Бартоломеу
Раду Стефан
78'
Кастро Лукас
Педру Жоау III
 
84'
 
Иммобиле Чиро
Альберто Луис
85'
Барелла Николо
 
90'
Паволетти Леонардо
(Кастро Лукас)
1:2
90'
Каччаторе Фабрицио
 
90'
 
Луис Фелипе

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри
Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри
Лацио Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево
Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Интер Милан 1:1 Лацио Лацио 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лацио 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Лацио Серия A
Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Кальяри Серия A Лацио 1:4 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 35 22 7 6 66 - 31 73
3. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
4. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
5. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
6. Рома Заявка 35 16 11 8 62 - 47 59
7. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
8. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
9. Сампдория Заявка 35 14 7 14 57 - 49 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло Заявка 35 9 15 11 50 - 54 42
12. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
13. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
14. Парма Заявка 35 9 11 15 38 - 55 38
15. Болонья Заявка 35 9 10 16 38 - 50 37
16. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
17. Удинезе Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 35 8 8 19 44 - 66 32
19. Фрозиноне Заявка 35 5 9 21 28 - 64 24
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 1:2 Лацио
Кальяри
5.8% (9)
Ничья
18.6% (29)
Лацио
75.6% (118)
1:2 Лацио
46.8% (73)
0:1 Лацио
19.2% (30)
1:1 Ничья
15.4% (24)
0:2 Лацио
5.8% (9)
1:0 Кальяри
3.2% (5)
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