Италия: Серия A 2018-2019
Кальяри
1:2
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена Зрители: 15000
Лацио
14' Желтая карточкаРаду Стефан
26' Желтая карточкаБадель Милан
0:1
31' ГолАльберто Луис
0:2
53' ГолКорреа Хоакин
64' Желтая карточкаПрото Сильвио
85' Желтая карточкаБарелла Николо
1:2
90' ГолПаволетти Леонардо
90' Желтая карточкаКаччаторе Фабрицио
90' Желтая карточкаЛуис Фелипе
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
25
Бадель
Милан
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Срна ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
-
77 Теро СирильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Maraner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
25 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
14 Дурмиси РизаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Нету ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
26'
31'
0:1
53'
0:2
64'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =2 -11Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри
Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа Лацио 3:1 Кальяри
Лацио Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Кальяри Серия A Лацио 1:4 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|66 - 31
|73
|3.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|5.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|62 - 47
|59
|7.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|8.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|57 - 49
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|50 - 54
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|34 - 51
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|14.
|Парма
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|38 - 55
|38
|15.
|Болонья
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|38 - 50
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 56
|36
|17.
|Удинезе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 66
|32
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|28 - 64
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Кальяри
5.8% (9)
Ничья
18.6% (29)
Лацио
75.6% (118)
1:2 Лацио
46.8% (73)
0:1 Лацио
19.2% (30)
1:1 Ничья
15.4% (24)
0:2 Лацио
5.8% (9)
1:0 Кальяри
3.2% (5)
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