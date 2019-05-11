Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лацио вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков

96' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

96' Удар от ворот произведет Лацио

96' Клаван Рагнар не смог попасть в створ ударом издали

96' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Луис Фелипе получил желтую карточку от судьи

95' Каччаторе Фабрицио получил желтую карточку от судьи

93' Удар от ворот произведет Лацио

93' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Лацио

88' Выглядело как неплохой момент. Барелла Николо из команды Кальяри закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

88' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Лацио

87' ШАНС! Черри Альберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

86' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

85' Барелла Николо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Лацио имеет хороший шанс забить.

82' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

80' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Лацио

78' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Хорошую попытку сделал Барелла Николо . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

74' Удар от ворот произведет Кальяри

74' ШАНС! Корреа Хоакин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

74' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

67' Матч возобновлен

66' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

66' Прото Сильвио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Прото Сильвио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Судье надоело, что Прото Сильвио тянет время и он наказал его горчичником

64' Удар от ворот произведет Лацио

63' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

61' Удар от ворот произведет Лацио

60' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Лацио

56' Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали

56' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Альберто Луис из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

55' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

53' Г О О О О Л - Корреа Хоакин изменил счет на табло!

53' Пеллегрини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Кайседо Фелипе из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

50' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

49' Прото Сильвио взял и забрал мяч на выходе