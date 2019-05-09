Италия: Серия A 2018-2019
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Кьево
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +8 =6 -6Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан
Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Кальяри 2:1 Интер Милан Фиорентина 3:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Рапид Вена Интер Милан 2:1 Сампдория Рапид Вена 0:1 Интер Милан Парма 0:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Болонья Интер Милан 1:1 Лацио Торино 1:0 Интер Милан
Кьево Последние 20 матчей: +2 =6 -12Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Кьево: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Кьево 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Кьево Серия A Кьево 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Кьево Серия A Кьево 0:2 Интер Милан Серия A Кьево 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Кьево Серия A Интер Милан 3:1 Кьево Серия A Кьево 0:2 Интер Милан Серия A Кьево 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Кьево Серия A Интер Милан 2:0 Кьево Серия A Кьево 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:3 Кьево Серия A Кьево 0:1 Интер Милан Серия A Кьево 2:2 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|66 - 31
|73
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|4.
|Аталанта
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|71 - 43
|62
|5.
|Милан
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|49 - 34
|59
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|62 - 47
|59
|7.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|8.
|Лацио
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|50 - 39
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|57 - 49
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|50 - 54
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|33 - 49
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|8
|16
|11
|47 - 43
|40
|14.
|Парма
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|38 - 55
|38
|15.
|Болонья
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|38 - 50
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|37 - 54
|36
|17.
|Удинезе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 66
|32
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|28 - 64
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Интер Милан
97.3% (72)
Ничья
2.7% (2)
Кьево
0% (0)
2:0 Интер Милан
56.8% (42)
2:1 Интер Милан
13.5% (10)
3:0 Интер Милан
12.2% (9)
1:0 Интер Милан
10.8% (8)
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