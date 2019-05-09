Италия: Серия A 2018-2019

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Интер Милан
 
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Стадион:
Кьево

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан
Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Кальяри 2:1 Интер Милан Фиорентина 3:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Рапид Вена Интер Милан 2:1 Сампдория Рапид Вена 0:1 Интер Милан Парма 0:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Болонья Интер Милан 1:1 Лацио Торино 1:0 Интер Милан
Кьево Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи
Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево Кьево 0:3 Рома Эмполи 2:2 Кьево Кьево 3:4 Фиорентина Ювентус 3:0 Кьево Кьево 1:0 Фрозиноне Сампдория 2:0 Кьево Кьево 1:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Кьево: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Кьево 1:1 Интер Милан Серия A Кьево 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Кьево Серия A Интер Милан 3:1 Кьево Серия A
Кьево 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Кьево Серия A Кьево 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Кьево Серия A Кьево 0:2 Интер Милан Серия A Кьево 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Кьево Серия A Интер Милан 3:1 Кьево Серия A Кьево 0:2 Интер Милан Серия A Кьево 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Кьево Серия A Интер Милан 2:0 Кьево Серия A Кьево 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:3 Кьево Серия A Кьево 0:1 Интер Милан Серия A Кьево 2:2 Интер Милан Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 35 22 7 6 66 - 31 73
3. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
4. Аталанта Заявка 35 18 8 9 71 - 43 62
5. Милан Заявка 35 16 11 8 49 - 34 59
6. Рома Заявка 35 16 11 8 62 - 47 59
7. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
8. Лацио Заявка 35 16 7 12 50 - 39 55
9. Сампдория Заявка 35 14 7 14 57 - 49 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло Заявка 35 9 15 11 50 - 54 42
12. Кальяри Заявка 35 10 10 15 33 - 49 40
13. Фиорентина Заявка 35 8 16 11 47 - 43 40
14. Парма Заявка 35 9 11 15 38 - 55 38
15. Болонья Заявка 35 9 10 16 38 - 50 37
16. Дженоа Заявка 35 8 12 15 37 - 54 36
17. Удинезе Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 35 8 8 19 44 - 66 32
19. Фрозиноне Заявка 35 5 9 21 28 - 64 24
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
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    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Кьево

    До начала игры, которая состоится 13.05.2019, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Интер Милан - Кьево
    Интер Милан
    97.3% (72)
    Ничья
    2.7% (2)
    Кьево
    0% (0)
    2:0 Интер Милан
    56.8% (42)
    2:1 Интер Милан
    13.5% (10)
    3:0 Интер Милан
    12.2% (9)
    1:0 Интер Милан
    10.8% (8)
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