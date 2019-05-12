Италия: Серия A 2018-2019

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Торино
0:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сассуоло
0'
8' Желтая карточка
Лукич Саша
12' Желтая карточка
Бурабия Мехди
0:0
17' Не забитый пенальти
Белотти Андреа
26' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
0:1
27' Гол
Бурабия Мехди
29' Вторая желтая карточка
Бурабия Мехди
42'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
24
Моретти
Эмилиано
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
7
Лукич
Саша
15
Ансальди
Кристиан
8
Базелли
Даниэле
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
47
Консильи
Андреа
21
Лирола
Поль
3
Демирал
Мерих
31
Феррари
Джанмарко
13
Пелузо
Федерико
32
Дункан
Альфред
4
Маньянелли
Франческо
68
Бурабия
Мехди
20
Бога
Джереми
9
Джуричич
Филип
12
Сенси
Стефано
Торино
3-4-2-1
Сассуоло
4-3-3

Ход матча

8'
Лукич Саша
 
12'
 
Бурабия Мехди
17'
Белотти Андреа
0:0
23'
Фальке Яго
Ансальди Кристиан
 
26'
 
Феррари Джанмарко
27'
0:1
Бурабия Мехди
(Джуричич Филип)
29'
 
Бурабия Мехди

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри
Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино
Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма
Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино

Последние игры между собой

Торино: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Торино 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:3 Торино Серия B Торино 0:1 Сассуоло Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 35 22 7 6 66 - 31 73
3. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
4. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
5. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
6. Рома Заявка 35 16 11 8 62 - 47 59
7. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
8. Торино 0:1 Заявка 36 14 15 7 45 - 31 57
9. Сампдория Заявка 35 14 7 14 57 - 49 49
10. Сассуоло 1:0 Заявка 36 10 15 11 51 - 54 45
11. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
12. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
13. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
14. Парма Заявка 35 9 11 15 38 - 55 38
15. Болонья Заявка 35 9 10 16 38 - 50 37
16. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
17. Удинезе Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 35 8 8 19 44 - 66 32
19. Фрозиноне Заявка 35 5 9 21 28 - 64 24
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 0:1 Сассуоло
Торино
88.8% (135)
Ничья
9.2% (14)
Сассуоло
2% (3)
2:1 Торино
35.5% (54)
1:0 Торино
26.3% (40)
2:0 Торино
23.7% (36)
1:1 Ничья
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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