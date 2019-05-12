Италия: Серия A 2018-2019
Торино
0:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Сассуоло
8' Желтая карточкаЛукич Саша
12' Желтая карточкаБурабия Мехди
0:0
17' Не забитый пенальтиБелотти Андреа
26' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
0:1
27' ГолБурабия Мехди
29' Вторая желтая карточкаБурабия Мехди
21
Лирола
Поль
20
Бога
Джереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Фальке ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бога ДжеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
8'
12'
17'
0:0
27'
0:1
29'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +9 =8 -3Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри
Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино Торино 1:0 Удинезе СПАЛ 2013 0:0 Торино Торино 1:0 Интер Милан Рома 3:2 Торино Торино 0:2 Фиорентина Лацио 1:1 Торино Торино 3:0 Эмполи Сассуоло 1:1 Торино
Сассуоло Последние 20 матчей: +3 =9 -8Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма
Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Эмполи 3:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Ювентус Дженоа 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Кальяри Интер Милан 0:0 Сассуоло Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 2:6 Аталанта Рома 3:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Торино
Последние игры между собой
Торино: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Торино 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:3 Торино Серия B Торино 0:1 Сассуоло Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|66 - 31
|73
|3.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|5.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|62 - 47
|59
|7.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|8.
|Торино
|0:1 Заявка
|36
|14
|15
|7
|45 - 31
|57
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|57 - 49
|49
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|36
|10
|15
|11
|51 - 54
|45
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|34 - 51
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|14.
|Парма
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|38 - 55
|38
|15.
|Болонья
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|38 - 50
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 56
|36
|17.
|Удинезе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 66
|32
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|28 - 64
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Торино
88.8% (135)
Ничья
9.2% (14)
Сассуоло
2% (3)
2:1 Торино
35.5% (54)
1:0 Торино
26.3% (40)
2:0 Торино
23.7% (36)
1:1 Ничья
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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