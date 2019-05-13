Италия: Серия A 2018-2019

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  4. Серия A 2018-2019
Болонья
4:1
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
33' Желтая карточка
Димарко Федерико
34' Желтая карточка
Ригони Лука
48' Желтая карточка
Сориано Роберто
1:0
52' Гол
Орсолини Риккардо
58' Желтая карточка
Чераволо Фабио
2:0
59' Гол в свои ворота
Сепе Луиджи
62' Желтая карточка
Алвеш Бруну
62' Вторая желтая карточка
Алвеш Бруну
71' Желтая карточка
Скоццарелла Маттео
3:0
72' Гол
Лянко Войнович
3:1
81' Гол
Инглезе Роберто
4:1
84' Гол в свои ворота
Сьерральта Франсиско
90'+2
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
4
Лянко
Войнович
11
Крейчи
Ладислав
31
Джемаили
Блерим
5
Пульгар
Эрик
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
24
Паласио
Родриго
22
Дестро
Маттиа
55
Сепе
Луиджи
23
Гаццола
Марчелло
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
95
Бастони
Алессандро
3
Димарко
Федерико
32
Ригони
Лука
21
Скоццарелла
Маттео
93
Спрокати
Маттиа
9
Чераволо
Фабио
27
Жервиньо
Куасси
Болонья
4-2-3-1
Парма
5-3-2

Ход матча

33'
 
Димарко Федерико
34'
 
Ригони Лука
48'
Сориано Роберто
 
52'
Орсолини Риккардо
(Джемаили Блерим)
1:0
58'
 
Чераволо Фабио
59'
Сепе Луиджи
2:0
60'
 
Силигарди Лука
Гаццола Марчелло
60'
 
Инглезе Роберто
Чераволо Фабио
62'
 
Алвеш Бруну
62'
 
Алвеш Бруну
65'
 
Сьерральта Франсиско
Спрокати Маттиа
66'
Сантандер Федерико
Дестро Маттиа
 
71'
 
Скоццарелла Маттео
72'
Лянко Войнович
(Орсолини Риккардо)
3:0
75'
Сванберг Маттиас
Сориано Роберто
 
81'
3:1
Инглезе Роберто
(Жервиньо Куасси)
84'
Сьерральта Франсиско
4:1
86'
Корбо Габриэле
Данило Ларанжера
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья
Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья
Парма Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма
Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа Эмполи 3:3 Парма Парма 0:4 Наполи Кальяри 2:1 Парма Парма 0:1 Интер Милан Ювентус 3:3 Парма Парма 2:3 СПАЛ 2013 Удинезе 1:2 Парма Парма 0:2 Рома Фиорентина 0:1 Парма Парма 0:0 Болонья Сампдория 2:0 Парма

Последние игры между собой

Болонья: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Парма 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Парма Серия A Парма 1:1 Болонья Серия A Парма 0:2 Болонья Серия A
Болонья 1:2 Парма Серия A Парма 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Парма 0:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Парма Серия A Парма 2:1 Болонья Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 28 5 3 69 - 27 89
2. Наполи Заявка 36 23 7 6 68 - 32 76
3. Интер Милан 1:0 Заявка 36 19 9 8 53 - 28 66
4. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
5. Рома Заявка 36 17 11 8 64 - 47 62
6. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
7. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория Заявка 36 14 7 15 58 - 51 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 36 11 9 16 40 - 50 42
11. Сассуоло Заявка 36 9 15 12 52 - 57 42
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 42 - 51 40
13. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
14. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
15. Парма Заявка 36 9 11 16 39 - 59 38
16. Удинезе Заявка 36 9 10 17 34 - 50 37
17. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
18. Эмполи Заявка 36 9 8 19 46 - 67 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево 0:1 Заявка 36 2 12 22 25 - 74 15
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 4:1 Парма
Болонья
73.2% (112)
Ничья
19.6% (30)
Парма
7.2% (11)
2:1 Болонья
35.3% (54)
1:0 Болонья
28.1% (43)
1:1 Ничья
17% (26)
2:0 Болонья
5.2% (8)
1:2 Парма
3.3% (5)
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