Италия: Серия A 2018-2019
Болонья
4:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Парма
33' Желтая карточкаДимарко Федерико
34' Желтая карточкаРигони Лука
48' Желтая карточкаСориано Роберто
1:0
52' ГолОрсолини Риккардо
58' Желтая карточкаЧераволо Фабио
2:0
59' Гол в свои воротаСепе Луиджи
62' Желтая карточкаАлвеш Бруну
62' Вторая желтая карточкаАлвеш Бруну
71' Желтая карточкаСкоццарелла Маттео
3:0
72' ГолЛянко Войнович
3:1
81' ГолИнглезе Роберто
4:1
84' Гол в свои воротаСьерральта Франсиско
55
Сепе
Луиджи
22
Алвеш
Бруну
32
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
33'
34'
48'
52'
58'
59'
2:0
62'
62'
72'
81'
84'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
13 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +7 =4 -9Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья
Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри Удинезе 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Рома 2:1 Болонья Болонья 1:1 Дженоа Интер Милан 0:1 Болонья Болонья 0:4 Фрозиноне СПАЛ 2013 1:1 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Наполи 3:2 Болонья Болонья 0:2 Лацио Парма 0:0 Болонья
Парма Последние 20 матчей: +3 =8 -9Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма
Последние игры между собой
Болонья: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|69 - 27
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|68 - 32
|76
|3.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|36
|19
|9
|8
|53 - 28
|66
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|64 - 47
|62
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|7.
|Торино
|Заявка
|36
|15
|15
|6
|48 - 32
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|58 - 51
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 50
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|52 - 57
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 51
|40
|13.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|34 - 51
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|15.
|Парма
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|39 - 59
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|34 - 50
|37
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 56
|36
|18.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|46 - 67
|35
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|0:1 Заявка
|36
|2
|12
|22
|25 - 74
|15
Болонья
73.2% (112)
Ничья
19.6% (30)
Парма
7.2% (11)
2:1 Болонья
35.3% (54)
1:0 Болонья
28.1% (43)
1:1 Ничья
17% (26)
2:0 Болонья
5.2% (8)
1:2 Парма
3.3% (5)
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