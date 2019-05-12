Италия: Серия A 2018-2019
Фрозиноне
1:3
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Удинезе
0:1
11' ГолОкака Стефано
31' Желтая карточкаОкака Стефано
41' Желтая карточкаАриаудо Лоренцо
0:2
41' ГолСамир Каэтано
0:3
45' ГолОкака Стефано
52' Желтая карточкаЧано Камилло
54' Желтая карточкаСандро Раньери
1:3
85' ГолДионизи Федерико
90' Желтая карточкаСамир Каэтано
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Уилмот БенЗащитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
0:1
31'
41'
41'
45'
0:3
52'
54'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 6
-
14 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан
Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе
Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Удинезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|66 - 31
|73
|3.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|5.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|6.
|Торино
|Заявка
|36
|15
|15
|6
|48 - 32
|60
|7.
|Рома
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|62 - 47
|59
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|36
|14
|7
|15
|57 - 51
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|52 - 57
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|34 - 51
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|14.
|Парма
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|38 - 55
|38
|15.
|Болонья
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|38 - 50
|37
|16.
|Удинезе
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|34 - 50
|37
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 56
|36
|18.
|Эмполи
|2:0 Заявка
|36
|9
|8
|19
|46 - 66
|35
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Фрозиноне
13.2% (20)
Ничья
34.4% (52)
Удинезе
52.3% (79)
1:1 Draw
29.1% (44)
1:2 Udinese
25.8% (39)
0:1 Udinese
18.5% (28)
1:0 Frosinone
7.3% (11)
0:2 Udinese
4.6% (7)
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