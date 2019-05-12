Италия: Серия A 2018-2019

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Фрозиноне
1:3
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
11' Гол
Окака Стефано
31' Желтая карточка
Окака Стефано
41' Желтая карточка
Ариаудо Лоренцо
0:2
41' Гол
Самир Каэтано
0:3
45' Гол
Окака Стефано
52' Желтая карточка
Чано Камилло
54' Желтая карточка
Сандро Раньери
1:3
85' Гол
Дионизи Федерико
90' Желтая карточка
Самир Каэтано
90'+5
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Капуано
Марко
7
Паганини
Лука
21
Саммарко
Паоло
16
Вальцания
Лука
33
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
89
Пинамонти
Андреа
9
Чофани
Даниэль
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
38
Мандрагора
Роландо
30
Сандро
Раньери
10
Де
Пауль
Родриго
77
Д'Аллесандро
Марко
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
Фрозиноне
3-4-1-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

11'
0:1
Окака Стефано
31'
 
Окака Стефано
41'
Ариаудо Лоренцо
 
41'
0:2
Самир Каэтано
(Де Пауль Родриго)
45'
0:3
Окака Стефано
(Ласанья Кевин)
52'
Чано Камилло
 
54'
 
Сандро Раньери
62'
 
Хальвредссон Эмиль
Сандро Раньери
65'
Дионизи Федерико
Чофани Даниэль
 
73'
Дзампано Франческо
Чано Камилло
 
76'
 
Нюйтинк Брэм
Трост-Эконг Виллиам
79'
Майелло Раффаэле
Вальцания Лука
 
85'
Дионизи Федерико
(Бегетто Андреа)
1:3
86'
 
Пуссетто Игнасио
Окака Стефано
90'
 
Самир Каэтано

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 6
  • 14 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан
Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан Удинезе 1:1 Фрозиноне
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе
Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 2:1 Болонья Удинезе 6:0 Радомлье Удинезе 1:0 Кьево Торино 1:0 Удинезе Удинезе 1:1 Фиорентина Сампдория 4:0 Удинезе Удинезе 1:2 Парма Удинезе 1:0 Падова Удинезе 2:0 Кальяри СПАЛ 2013 0:0 Удинезе

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Удинезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Удинезе 1:1 Фрозиноне Серия A Удинезе 3:2 Фрозиноне Кубок Фрозиноне 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Фрозиноне Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 35 22 7 6 66 - 31 73
3. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
4. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
5. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
6. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
7. Рома Заявка 35 16 11 8 62 - 47 59
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория 0:2 Заявка 36 14 7 15 57 - 51 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло Заявка 36 9 15 12 52 - 57 42
12. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
13. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
14. Парма Заявка 35 9 11 15 38 - 55 38
15. Болонья Заявка 35 9 10 16 38 - 50 37
16. Удинезе Заявка 36 9 10 17 34 - 50 37
17. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
18. Эмполи 2:0 Заявка 36 9 8 19 46 - 66 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:3 Удинезе
Фрозиноне
13.2% (20)
Ничья
34.4% (52)
Удинезе
52.3% (79)
1:1 Draw
29.1% (44)
1:2 Udinese
25.8% (39)
0:1 Udinese
18.5% (28)
1:0 Frosinone
7.3% (11)
0:2 Udinese
4.6% (7)
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