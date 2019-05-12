Италия: Серия A 2018-2019

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

44' Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Идет дождь, трудные условия для игроков.

43' Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

41' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Ариаудо Лоренцо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

40' Удар от ворот произведет Удинезе

37' Бригенти Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

35' Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Чофани Даниэль из команды Фрозиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Удинезе

31' Окака Стефано получил желтую карточку от судьи

31' Де Пауль Родриго из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

29' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Удинезе

28' Паганини Лука из команды Фрозиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Удар от ворот произведет Удинезе

26' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

26' Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Д'Аллесандро Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

24' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удар от ворот произведет Удинезе

23' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Де Майо Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Де Майо Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Чано Камилло пробил со штрафного прямо в стенку

20' Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

19' Удар от ворот произведет Удинезе

17' Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Удинезе

16' Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Удар от ворот произведет Удинезе

15' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

15' Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Окака Стефано забивает!

11' Отличные скиллы показывает Окака Стефано , обводя своих соперников

10' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

10' Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ариаудо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Фрозиноне

7' ШАНС! Мандрагора Роландо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

7' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Окака Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

4' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Хорошую попытку сделал Де Пауль Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Удар от ворот произведет Удинезе

3' Вальцания Лука не смог попасть в створ ударом издали

2' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля