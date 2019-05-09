Италия: Серия A 2018-2019

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СПАЛ 2013
 
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Стадион:
Наполи

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус
Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево
Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал
Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Наполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Наполи 1:0 СПАЛ 2013 Серия A Наполи 1:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:3 Наполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 35 22 7 6 66 - 31 73
3. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
4. Аталанта Заявка 35 18 8 9 71 - 43 62
5. Милан Заявка 35 16 11 8 49 - 34 59
6. Рома Заявка 35 16 11 8 62 - 47 59
7. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
8. Лацио Заявка 35 16 7 12 50 - 39 55
9. Сампдория Заявка 35 14 7 14 57 - 49 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло Заявка 35 9 15 11 50 - 54 42
12. Кальяри Заявка 35 10 10 15 33 - 49 40
13. Фиорентина Заявка 35 8 16 11 47 - 43 40
14. Парма Заявка 35 9 11 15 38 - 55 38
15. Болонья Заявка 35 9 10 16 38 - 50 37
16. Дженоа Заявка 35 8 12 15 37 - 54 36
17. Удинезе Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 35 8 8 19 44 - 66 32
19. Фрозиноне Заявка 35 5 9 21 28 - 64 24
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Наполи

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 7 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Наполи
    СПАЛ 2013
    9.1% (6)
    Ничья
    15.2% (10)
    Наполи
    75.8% (50)
    1:2 Наполи
    40.9% (27)
    0:2 Наполи
    18.2% (12)
    0:1 Наполи
    10.6% (7)
    1:1 Ничья
    10.6% (7)
    2:1 СПАЛ 2013
    6.1% (4)
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