Италия: Серия A 2018-2019
СПАЛ 2013
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Стадион: Паоло Мацца
Наполи
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус
Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Торино Парма 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Болонья Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево
Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал
Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи Наполи 4:2 Удинезе Ред Булл Зальцбург 3:1 Наполи Сассуоло 1:1 Наполи Наполи 3:0 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:2 Ювентус Парма 0:4 Наполи Наполи 2:0 Цюрих Наполи 0:0 Торино Цюрих 1:3 Наполи Фиорентина 0:0 Наполи Наполи 3:0 Сампдория
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Наполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|66 - 31
|73
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|4.
|Аталанта
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|71 - 43
|62
|5.
|Милан
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|49 - 34
|59
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|62 - 47
|59
|7.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|8.
|Лацио
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|50 - 39
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|57 - 49
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|50 - 54
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|33 - 49
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|8
|16
|11
|47 - 43
|40
|14.
|Парма
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|38 - 55
|38
|15.
|Болонья
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|38 - 50
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|37 - 54
|36
|17.
|Удинезе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 66
|32
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|28 - 64
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
СПАЛ 2013
9.1% (6)
Ничья
15.2% (10)
Наполи
75.8% (50)
1:2 Наполи
40.9% (27)
0:2 Наполи
18.2% (12)
0:1 Наполи
10.6% (7)
1:1 Ничья
10.6% (7)
2:1 СПАЛ 2013
6.1% (4)
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