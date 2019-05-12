Испания: Примера 2018-2019

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Вильярреал
1:0
Второй тайм: 83'

Стадион: Зрители: 17901
Эйбар
0'
1:0
60' Гол
Экамби Карл Токо
64' Желтая карточка
Кукурелья Марк
76' Желтая карточка
Марио Гаспар
83'
13
Андрес
Фернандес
2
Марио
Гаспар
3
Альваро
Гонсалес
4
Фунес
Мори
11
Коста
Хауме
30
Чуквезе
Саму
10
Иборра
Висенте
19
Касорла
Санти
8
Форнальс
Пабло
7
Морено
Херард
17
Экамби
Карл
Токо
1
Дмитрович
Марко
16
Де
Бласис
Пабло
12
Паулу
Оливейра
4
Рамис
Иван
15
Анхель
Хосе
6
Альварес
Серхио
24
Хордан
Хоан
21
Педро
Леон
14
Орельяна
Фабиан
20
Кукурелья
Марк
9
Энрич
Серхи
Вильярреал
4-4-2
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

59'
 
Шарлес Диас
Педро Леон
60'
Экамби Карл Токо
1:0
64'
 
Кукурелья Марк
70'
 
Мари Мигель
Паулу Оливейра
74'
Тригерос Мануэль
Экамби Карл Токо
 
76'
Марио Гаспар
 
82'
 
Кике Гарсия
Энрич Серхи

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес
Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эйбар 0:0 Вильярреал Примера Эйбар 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Эйбар Примера Вильярреал 2:3 Эйбар Примера
Эйбар 2:1 Вильярреал Примера Эйбар 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Эйбар Примера Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Вильярреал Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 1:0 Заявка 37 26 8 3 87 - 34 86
2. Атлетико М 1:1 Заявка 37 22 9 6 53 - 27 75
3. Реал Мадрид 1:3 Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе 0:1 Заявка 37 15 13 9 46 - 32 58
5. Валенсия 3:1 Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья 1:1 Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б 3:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 42 53
8. Реал Сосьедад 3:1 Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол 2:0 Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Алавес 1:3 Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
11. Эйбар 0:1 Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
12. Бетис 1:1 Заявка 37 12 9 16 41 - 52 45
13. Леганес 0:2 Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Вильярреал 1:0 Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
15. Леванте 1:1 Заявка 37 10 11 16 56 - 64 41
16. Сельта 0:3 Заявка 37 10 10 17 50 - 60 40
17. Вальядолид 1:1 Заявка 37 9 12 16 31 - 49 39
18. Жирона 1:1 Заявка 37 9 11 17 36 - 50 38
19. Райо Вальекано 1:1 Заявка 37 8 8 21 39 - 67 32
20. Уэска 1:1 Заявка 37 6 13 18 41 - 63 31
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Эйбар
Вильярреал
85.4% (129)
Ничья
13.2% (20)
Эйбар
1.3% (2)
2:1 Вильярреал
44.4% (67)
1:0 Вильярреал
20.5% (31)
2:0 Вильярреал
15.2% (23)
1:1 Ничья
8.6% (13)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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