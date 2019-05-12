Испания: Примера 2018-2019
Вильярреал
1:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 17901
Эйбар
1:0
60' ГолЭкамби Карл Токо
64' Желтая карточкаКукурелья Марк
76' Желтая карточкаМарио Гаспар
11
Коста
Хауме
30
Чуквезе
Саму
15
Анхель
Хосе
24
Хордан
Хоан
21
Педро
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
30 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фуэго ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Риесго АсьерВратарь
-
29 Мари МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Милья ПереПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
60'
1:0
64'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =4 -7Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес
Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:1 Зенит Леванте 0:2 Вильярреал Зенит 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Алавес Атлетико М 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Спортинг Л Вильярреал 3:0 Севилья Спортинг Л 0:1 Вильярреал Вальядолид 0:0 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано Леванте 2:2 Эйбар Атлетик Б 3:3 Эйбар Эйбар 1:2 Вальядолид Алавес 1:1 Эйбар Эйбар 1:0 Сельта Атлетик Б 1:0 Эйбар Эйбар 2:2 Хетафе Севилья 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Жирона Леганес 2:2 Эйбар Эйбар 3:0 Эспаньол Барселона 3:0 Эйбар Эйбар 0:0 Вильярреал
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|87 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|1:1 Заявка
|37
|22
|9
|6
|53 - 27
|75
|3.
|Реал Мадрид
|1:3 Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 32
|58
|5.
|Валенсия
|3:1 Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|3:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 42
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|3:1 Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|2:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Алавес
|1:3 Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|11.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|12.
|Бетис
|1:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|41 - 52
|45
|13.
|Леганес
|0:2 Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|15.
|Леванте
|1:1 Заявка
|37
|10
|11
|16
|56 - 64
|41
|16.
|Сельта
|0:3 Заявка
|37
|10
|10
|17
|50 - 60
|40
|17.
|Вальядолид
|1:1 Заявка
|37
|9
|12
|16
|31 - 49
|39
|18.
|Жирона
|1:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 50
|38
|19.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|37
|8
|8
|21
|39 - 67
|32
|20.
|Уэска
|1:1 Заявка
|37
|6
|13
|18
|41 - 63
|31
Вильярреал
85.4% (129)
Ничья
13.2% (20)
Эйбар
1.3% (2)
2:1 Вильярреал
44.4% (67)
1:0 Вильярреал
20.5% (31)
2:0 Вильярреал
15.2% (23)
1:1 Ничья
8.6% (13)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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