Испания: Примера 2018-2019

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Жирона
1:1
Второй тайм: 83'

Стадион: Зрители: 13342
Леванте
0'
27' Желтая карточка
Джейсон
49' Желтая карточка
Соарес Дуглас
50' Желтая карточка
Барди Энис
1:0
60' Гол
Стуани Кристиан
1:1
62' Гол
Моралес Луис
63' Желтая карточка
Лосано Энтони
83'
13
Буну
Яссин
34
Фернандес
Валери
5
Алькала
Педро
15
Хуанпе
Хуан
20
Муньеса
Марк
12
Соарес
Дуглас
8
Понс
Пере
6
Гранель
Алекс
19
Лосано
Энтони
9
Порту
Кристиан
7
Стуани
Кристиан
25
Айтор
Фернандес
12
Коке
Хорхе
II
14
Везу
Рубен
4
Робер
Пьер
3
Антонио
Гарсия
10
Барди
Энис
17
Вукчевич
Никола
24
Кампанья
Хосе
23
Джейсон
2
Майораль
Борха
11
Моралес
Луис
Жирона
4-4-2
Леванте
4-3-3

Ход матча

4'
 
Лопес Педро
Антонио Гарсия
20'
 
Постиго Серхио
Робер Пьер
27'
 
Джейсон
49'
Соарес Дуглас
 
50'
 
Барди Энис
60'
Стуани Кристиан
1:0
62'
1:1
Моралес Луис
(Лопес Педро)
63'
Лосано Энтони
 
71'
Сони Кевен
Лосано Энтони
 
71'
Мохика Хоан
Соарес Дуглас
 
79'
 
Кабако Эрик
Постиго Серхио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Жирона Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Хетафе 2:0 Жирона Жирона 1:0 Севилья Вальядолид 1:0 Жирона Сельта 2:1 Жирона
Жирона 0:1 Вильярреал Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона
Леванте Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол
Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте

Последние игры между собой

Жирона: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Леванте 2:2 Жирона Примера Жирона 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Жирона Кубок Короля Леванте 1:2 Жирона Примера
Жирона 0:2 Леванте Кубок Короля Леванте 2:1 Жирона Сегунда Жирона 2:1 Леванте Сегунда Жирона 0:4 Леванте Сегунда Леванте 3:2 Жирона Сегунда Жирона 0:0 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Жирона Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 1:0 Заявка 37 26 8 3 87 - 34 86
2. Атлетико М 1:1 Заявка 37 22 9 6 53 - 27 75
3. Реал Мадрид 1:3 Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе 0:1 Заявка 37 15 13 9 46 - 32 58
5. Валенсия 3:1 Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья 1:1 Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б 3:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 42 53
8. Реал Сосьедад 3:1 Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол 2:0 Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Алавес 1:3 Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
11. Эйбар 0:1 Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
12. Бетис 1:1 Заявка 37 12 9 16 41 - 52 45
13. Леганес 0:2 Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Вильярреал 1:0 Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
15. Леванте 1:1 Заявка 37 10 11 16 56 - 64 41
16. Сельта 0:3 Заявка 37 10 10 17 50 - 60 40
17. Вальядолид 1:1 Заявка 37 9 12 16 31 - 49 39
18. Жирона 1:1 Заявка 37 9 11 17 36 - 50 38
19. Райо Вальекано 1:1 Заявка 37 8 8 21 39 - 67 32
20. Уэска 1:1 Заявка 37 6 13 18 41 - 63 31
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Жирона 1:1 Леванте
Жирона
59.2% (90)
Ничья
33.6% (51)
Леванте
7.2% (11)
1:0 Жирона
29.6% (45)
1:1 Ничья
28.3% (43)
2:1 Жирона
23% (35)
1:2 Леванте
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
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