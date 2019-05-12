Испания: Примера 2018-2019

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

50' Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Валери Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Вукчевич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Леванте

46' Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Валери Фернандес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

43' Удар от ворот произведет Леванте

43' Муньеса Марк из команды Жирона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

43' Удар от ворот произведет Жирона

43' Джейсон из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

43' Джейсон из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

42' Плохо сыграл Хуанпе Хуан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Леванте

40' Валери Фернандес из команды Жирона делает неудачный навес.

40' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Соперник делает почти голевой пас, но Айтор Фернандес из команды Леванте начеку и спасает ситуацию.

40' Гранель Алекс из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

40' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

39' Удар от ворот произведет Жирона

39' Джейсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.

39' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

35' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Жирона

27' Джейсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Стуани Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

25' Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Валери Фернандес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

24' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

23' Моралес Луис из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

17' Робер Пьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Валери Фернандес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

16' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

16' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

14' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хорошую попытку сделал Порту Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Валери Фернандес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...

11' Отличные скиллы показывает Валери Фернандес, обводя своих соперников

10' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

10' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

9' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Леванте

8' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Плохо сыграл Кампанья Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Удар от ворот произведет Леванте

6' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Везу Рубен из команды Леванте

6' Стуани Кристиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

5' Удар от ворот произведет Леванте

5' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

5' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Жирона

2' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Антонио Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Антонио Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Жирона начинает с центра поля