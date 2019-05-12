Испания: Примера 2018-2019
27' Желтая карточкаДжейсон
49' Желтая карточкаСоарес Дуглас
50' Желтая карточкаБарди Энис
1:0
60' ГолСтуани Кристиан
1:1
62' ГолМоралес Луис
63' Желтая карточкаЛосано Энтони
13
Буну
Яссин
15
Хуанпе
Хуан
20
Муньеса
Марк
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
23
Джейсон
11
Моралес
Луис
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
20 Муньеса МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гарсия АлешПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сакристан Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
-
18 Кабако ЭрикПолузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
27'
49'
50'
60'
1:0
62'
1:1
63'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Жирона Последние 20 матчей: +5 =1 -14Хетафе 2:0 Жирона Жирона 1:0 Севилья Вальядолид 1:0 Жирона Сельта 2:1 Жирона
Жирона 0:1 Вильярреал Жирона 1:2 Эспаньол Атлетико М 2:0 Жирона Жирона 1:2 Атлетик Б Леганес 0:2 Жирона Жирона 2:3 Валенсия Барселона 0:1 Жирона Райо Вальекано 0:2 Жирона Жирона 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Жирона Жирона 0:2 Уэска Эйбар 3:0 Жирона Жирона 1:3 Реал Мадрид Жирона 0:2 Барселона Реал Мадрид 4:2 Жирона Бетис 3:2 Жирона
Леванте Последние 20 матчей: +5 =5 -10Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол
Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте
Последние игры между собой
Жирона: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|87 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|1:1 Заявка
|37
|22
|9
|6
|53 - 27
|75
|3.
|Реал Мадрид
|1:3 Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 32
|58
|5.
|Валенсия
|3:1 Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|3:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 42
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|3:1 Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|2:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Алавес
|1:3 Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|11.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|12.
|Бетис
|1:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|41 - 52
|45
|13.
|Леганес
|0:2 Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|15.
|Леванте
|1:1 Заявка
|37
|10
|11
|16
|56 - 64
|41
|16.
|Сельта
|0:3 Заявка
|37
|10
|10
|17
|50 - 60
|40
|17.
|Вальядолид
|1:1 Заявка
|37
|9
|12
|16
|31 - 49
|39
|18.
|Жирона
|1:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 50
|38
|19.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|37
|8
|8
|21
|39 - 67
|32
|20.
|Уэска
|1:1 Заявка
|37
|6
|13
|18
|41 - 63
|31
Жирона
59.2% (90)
Ничья
33.6% (51)
Леванте
7.2% (11)
1:0 Жирона
29.6% (45)
1:1 Ничья
28.3% (43)
2:1 Жирона
23% (35)
1:2 Леванте
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
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