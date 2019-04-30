Испания: Примера 2018-2019

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Атлетико М
 
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Стадион:
Севилья

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона
Севилья Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья
Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Севилья 1:1 Атлетико М Примера Севилья 2:5 Атлетико М Примера Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля
Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля Атлетико М 4:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Атлетико М 2:2 Севилья Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 36 25 8 3 86 - 34 83
2. Атлетико М Заявка 36 22 8 6 52 - 26 74
3. Реал Мадрид Заявка 36 21 5 10 62 - 41 68
4. Хетафе Заявка 36 15 13 8 46 - 31 58
5. Севилья Заявка 36 16 7 13 59 - 46 55
6. Валенсия Заявка 36 13 16 7 46 - 34 55
7. Атлетик Б Заявка 36 12 14 10 38 - 42 50
8. Реал Сосьедад Заявка 36 12 11 13 42 - 43 47
9. Эспаньол Заявка 36 12 11 13 44 - 50 47
10. Алавес Заявка 36 12 11 13 36 - 46 47
11. Эйбар Заявка 36 11 13 12 44 - 47 46
12. Леганес Заявка 36 11 12 13 36 - 39 45
13. Бетис Заявка 36 12 8 16 40 - 51 44
14. Сельта Заявка 36 10 10 16 50 - 57 40
15. Леванте Заявка 36 10 10 16 55 - 63 40
16. Вильярреал Заявка 36 9 13 14 46 - 50 40
17. Вальядолид Заявка 36 9 11 16 30 - 48 38
18. Жирона Заявка 36 9 10 17 35 - 49 37
19. Райо Вальекано Заявка 36 8 7 21 38 - 66 31
20. Уэска Заявка 36 6 12 18 40 - 62 30
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Севилья

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья
    Атлетико М
    76.2% (48)
    Ничья
    20.6% (13)
    Севилья
    3.2% (2)
    2:1 Атлетико М
    38.1% (24)
    1:0 Атлетико М
    19% (12)
    1:1 Ничья
    12.7% (8)
    2:0 Атлетико М
    9.5% (6)
    2:2 Ничья
    6.3% (4)
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