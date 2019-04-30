Испания: Примера 2018-2019
Атлетико М
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Стадион: Ванда Метрополитано
Севилья
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =1 -6Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Бетис 1:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Хетафе Уэска 0:3 Атлетико М Атлетико М 3:3 Жирона
Севилья Последние 20 матчей: +9 =2 -9Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья
Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04 Эспаньол 0:1 Севилья Славия Прага 4:3 Севилья Севилья 5:2 Реал Сосьедад Севилья 2:2 Славия Прага Уэска 2:1 Севилья Севилья 2:4 Барселона Севилья 2:0 Лацио Вильярреал 3:0 Севилья Лацио 0:1 Севилья Севилья 2:2 Эйбар Сельта 1:0 Севилья
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля Атлетико М 4:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Атлетико М 2:2 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|86 - 34
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|52 - 26
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|21
|5
|10
|62 - 41
|68
|4.
|Хетафе
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|46 - 31
|58
|5.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|59 - 46
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|16
|7
|46 - 34
|55
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|38 - 42
|50
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|42 - 43
|47
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 50
|47
|10.
|Алавес
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|36 - 46
|47
|11.
|Эйбар
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|44 - 47
|46
|12.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|40 - 51
|44
|14.
|Сельта
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|50 - 57
|40
|15.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|55 - 63
|40
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|46 - 50
|40
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|30 - 48
|38
|18.
|Жирона
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 49
|37
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|38 - 66
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|40 - 62
|30
Атлетико М
76.2% (48)
Ничья
20.6% (13)
Севилья
3.2% (2)
2:1 Атлетико М
38.1% (24)
1:0 Атлетико М
19% (12)
1:1 Ничья
12.7% (8)
2:0 Атлетико М
9.5% (6)
2:2 Ничья
6.3% (4)
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