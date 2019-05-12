Испания: Примера 2018-2019
29' Желтая карточкаБустинса Унаи
0:1
35' ГолИглесиас Борха
38' Желтая карточкаРесио Хосе
45' Вторая желтая карточкаБустинса Унаи
0:2
71' ПенальтиИглесиас Борха
29
Лунин
Андрей
23
Весга
Микель
13
Лопес
Диего
22
Эрмосо
Марио
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
24
Лэй
У
- Основной состав
-
29 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Весга МикельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
-
16 Арнаис ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
-
24 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Пуадо ХавьерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
35'
0:1
38'
45'
71'
0:2
80'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +8 =5 -7Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес
Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =9 -5Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол
Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эспаньол: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|87 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|1:1 Заявка
|37
|22
|9
|6
|53 - 27
|75
|3.
|Реал Мадрид
|1:3 Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 32
|58
|5.
|Валенсия
|3:1 Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|3:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 42
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|3:1 Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|2:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Алавес
|1:3 Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|11.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|12.
|Бетис
|1:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|41 - 52
|45
|13.
|Леганес
|0:2 Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|15.
|Леванте
|1:1 Заявка
|37
|10
|11
|16
|56 - 64
|41
|16.
|Сельта
|0:3 Заявка
|37
|10
|10
|17
|50 - 60
|40
|17.
|Вальядолид
|1:1 Заявка
|37
|9
|12
|16
|31 - 49
|39
|18.
|Жирона
|1:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 50
|38
|19.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|37
|8
|8
|21
|39 - 67
|32
|20.
|Уэска
|1:1 Заявка
|37
|6
|13
|18
|41 - 63
|31
Леганес
37.3% (56)
Ничья
46.7% (70)
Эспаньол
16% (24)
1:1 Ничья
40.7% (61)
1:0 Леганес
18.7% (28)
2:1 Леганес
14% (21)
1:2 Эспаньол
8% (12)
0:1 Эспаньол
4.7% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...