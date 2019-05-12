Испания: Примера 2018-2019

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Леганес
0:2
Второй тайм: 84'

Стадион: Зрители: 10597
Эспаньол
0'
29' Желтая карточка
Бустинса Унаи
0:1
35' Гол
Иглесиас Борха
38' Желтая карточка
Ресио Хосе
45' Вторая желтая карточка
Бустинса Унаи
0:2
71' Пенальти
Иглесиас Борха
84'
29
Лунин
Андрей
2
Хуанфран
Морено
3
Бустинса
Унаи
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
24
Омеруо
Кеннет
27
Оскар
Родригес
8
Ресио
Хосе
23
Весга
Микель
26
Эн-Несири
Юссеф
25
Брайтвайт
Мартин
13
Лопес
Диего
8
Росалес
Роберто
5
Налдо
Гомес
22
Эрмосо
Марио
28
Педроса
Адриа
14
Мелендо
Оскар
21
Рока
Марк
4
Санчес
Виктор
10
Дардер
Серхи
7
Иглесиас
Борха
24
Лэй
У
Леганес
4-1-3-2
Эспаньол
4-4-2

Ход матча

29'
Бустинса Унаи
 
35'
0:1
Иглесиас Борха
38'
Ресио Хосе
 
45'
Бустинса Унаи
 
71'
0:2
Иглесиас Борха
71'
Арнаис Хосе
Оскар Родригес
 
76'
Каррильо Гидо
Брайтвайт Мартин
 
79'
 
Дуарте Оскар
Эрмосо Марио
80'
 
Гарсия Серхио
Лэй У
81'
Эль-Жар Набиль
Ресио Хосе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес
Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте Леганес 1:1 Валенсия Реал Сосьедад 3:0 Леганес Леганес 3:0 Бетис Райо Вальекано 1:2 Леганес Леганес 2:2 Эйбар Барселона 3:1 Леганес Леганес 1:0 Реал Мадрид Леганес 1:0 Уэска Реал Мадрид 3:0 Леганес
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол
Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эспаньол: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Эспаньол 1:0 Леганес Примера Леганес 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Леганес Примера Леганес 0:1 Эспаньол Примера
Эспаньол 3:0 Леганес Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 1:0 Заявка 37 26 8 3 87 - 34 86
2. Атлетико М 1:1 Заявка 37 22 9 6 53 - 27 75
3. Реал Мадрид 1:3 Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе 0:1 Заявка 37 15 13 9 46 - 32 58
5. Валенсия 3:1 Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья 1:1 Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б 3:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 42 53
8. Реал Сосьедад 3:1 Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол 2:0 Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Алавес 1:3 Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
11. Эйбар 0:1 Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
12. Бетис 1:1 Заявка 37 12 9 16 41 - 52 45
13. Леганес 0:2 Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Вильярреал 1:0 Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
15. Леванте 1:1 Заявка 37 10 11 16 56 - 64 41
16. Сельта 0:3 Заявка 37 10 10 17 50 - 60 40
17. Вальядолид 1:1 Заявка 37 9 12 16 31 - 49 39
18. Жирона 1:1 Заявка 37 9 11 17 36 - 50 38
19. Райо Вальекано 1:1 Заявка 37 8 8 21 39 - 67 32
20. Уэска 1:1 Заявка 37 6 13 18 41 - 63 31
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 0:2 Эспаньол
Леганес
37.3% (56)
Ничья
46.7% (70)
Эспаньол
16% (24)
1:1 Ничья
40.7% (61)
1:0 Леганес
18.7% (28)
2:1 Леганес
14% (21)
1:2 Эспаньол
8% (12)
0:1 Эспаньол
4.7% (7)
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