Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

44' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хорошую попытку сделал Брайтвайт Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Отличные скиллы показывает Хуанфран Морено , обводя своих соперников

41' Удар от ворот произведет Эспаньол

41' Санчес Виктор из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

40' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Санчес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Ресио Хосе получил желтую карточку от судьи

38' Удар от ворот произведет Эспаньол

37' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Г О О О О Л - Иглесиас Борха забивает!

35' Вратарь парирует удар, который нанес Лэй У , и мяч снова в игре

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

33' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

29' Бустинса Унаи получил желтую карточку от судьи

29' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Эспаньол

28' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Рока Марк нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

26' Удар от ворот произведет Леганес

25' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

24' Удар от ворот произведет Эспаньол

24' Сиовас Димитрис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

24' Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Эспаньол

19' Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

15' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Леганес

13' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

9' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лунин Андрей взял и забрал мяч на выходе

6' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Брайтвайт Мартин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

5' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

2' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' После дальнего удара, который нанес Росалес Роберто мяч отбит вратарем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эспаньол начинает с центра поля