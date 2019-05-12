Испания: Примера 2018-2019
1:0
16' ПенальтиГарсия Рауль
2:0
17' ГолГарсия Рауль
24' Желтая карточкаБудебуз Ряд
36' Желтая карточкаАраухо Нестор
3:0
40' ГолУильямс Иньяки
45' Желтая карточкаБеньят Эчебария
61' Желтая карточкаМуньяин Икер
64' Желтая карточкаХудт Уэсли
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
12
Юри
Берчиче
16
Гарсия
Дани
19
Ибай
Гомес
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
13
Рубен
Бланко
12
Худт
Уэсли
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
24
Будебуз
Ряд
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гарсия ДаниПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Худт УэслиЗащитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Будебуз РядПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
17'
2:0
24'
36'
40'
3:0
45'
61'
64'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б
Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья
Сельта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона
Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|87 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|1:1 Заявка
|37
|22
|9
|6
|53 - 27
|75
|3.
|Реал Мадрид
|1:3 Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 32
|58
|5.
|Валенсия
|3:1 Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|3:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 42
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|3:1 Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|2:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Алавес
|1:3 Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|11.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|12.
|Бетис
|1:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|41 - 52
|45
|13.
|Леганес
|0:2 Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|15.
|Леванте
|1:1 Заявка
|37
|10
|11
|16
|56 - 64
|41
|16.
|Сельта
|0:3 Заявка
|37
|10
|10
|17
|50 - 60
|40
|17.
|Вальядолид
|1:1 Заявка
|37
|9
|12
|16
|31 - 49
|39
|18.
|Жирона
|1:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 50
|38
|19.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|37
|8
|8
|21
|39 - 67
|32
|20.
|Уэска
|1:1 Заявка
|37
|6
|13
|18
|41 - 63
|31
Атлетик Б
77.5% (117)
Ничья
17.9% (27)
Сельта
4.6% (7)
2:1 Атлетик Б
40.4% (61)
1:0 Атлетик Б
28.5% (43)
1:1 Ничья
13.9% (21)
2:0 Атлетик Б
5.3% (8)
1:2 Сельта
4% (6)
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