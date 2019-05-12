Испания: Примера 2018-2019

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Атлетик Б
3:0
Второй тайм: 84'

Стадион: Зрители: 42494
Сельта
0'
1:0
16' Пенальти
Гарсия Рауль
2:0
17' Гол
Гарсия Рауль
24' Желтая карточка
Будебуз Ряд
36' Желтая карточка
Араухо Нестор
3:0
40' Гол
Уильямс Иньяки
45' Желтая карточка
Беньят Эчебария
61' Желтая карточка
Муньяин Икер
64' Желтая карточка
Худт Уэсли
84'
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
12
Юри
Берчиче
7
Беньят
Эчебария
16
Гарсия
Дани
19
Ибай
Гомес
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
12
Худт
Уэсли
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
5
Йокушлу
Окай
14
Лоботка
Станислав
24
Будебуз
Ряд
10
Аспас
Яго
9
Макси
Гомес
Атлетик Б
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

Ход матча

16'
Гарсия Рауль
1:0
17'
Гарсия Рауль
(Муньяин Икер)
2:0
24'
 
Будебуз Ряд
36'
 
Араухо Нестор
40'
Уильямс Иньяки
3:0
45'
Беньят Эчебария
 
61'
Муньяин Икер
 
63'
 
Буфаль Софьян
Макси Гомес
64'
 
Худт Уэсли
72'
 
Хосабед Санчес
Йокушлу Окай
76'
Кордоба Иньиго
Ибай Гомес
 
79'
Сусаета Маркель
Муньяин Икер
 
82'
Адурис Ариц
Уильямс Иньяки
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б
Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья
Сельта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона
Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта Сельта 1:4 Леванте Хетафе 3:1 Сельта Сельта 1:0 Севилья Вальядолид 2:1 Сельта Сельта 1:2 Валенсия Райо Вальекано 4:2 Сельта Сельта 1:2 Атлетик Б Барселона 2:0 Сельта

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Атлетик Б Примера Сельта 0:3 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Сельта Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 1:0 Заявка 37 26 8 3 87 - 34 86
2. Атлетико М 1:1 Заявка 37 22 9 6 53 - 27 75
3. Реал Мадрид 1:3 Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе 0:1 Заявка 37 15 13 9 46 - 32 58
5. Валенсия 3:1 Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья 1:1 Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б 3:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 42 53
8. Реал Сосьедад 3:1 Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол 2:0 Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Алавес 1:3 Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
11. Эйбар 0:1 Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
12. Бетис 1:1 Заявка 37 12 9 16 41 - 52 45
13. Леганес 0:2 Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Вильярреал 1:0 Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
15. Леванте 1:1 Заявка 37 10 11 16 56 - 64 41
16. Сельта 0:3 Заявка 37 10 10 17 50 - 60 40
17. Вальядолид 1:1 Заявка 37 9 12 16 31 - 49 39
18. Жирона 1:1 Заявка 37 9 11 17 36 - 50 38
19. Райо Вальекано 1:1 Заявка 37 8 8 21 39 - 67 32
20. Уэска 1:1 Заявка 37 6 13 18 41 - 63 31
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Сельта
Атлетик Б
77.5% (117)
Ничья
17.9% (27)
Сельта
4.6% (7)
2:1 Атлетик Б
40.4% (61)
1:0 Атлетик Б
28.5% (43)
1:1 Ничья
13.9% (21)
2:0 Атлетик Б
5.3% (8)
1:2 Сельта
4% (6)
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