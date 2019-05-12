Испания: Примера 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Беньят Эчебария - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

44' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Сельта

43' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

40' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки забивает!

39' Удар от ворот произведет Сельта

38' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

36' Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Араухо Нестор получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

34' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

27' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

25' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Будебуз Ряд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе

24' Ибай Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Араухо Нестор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Хорошую попытку сделал Лоботка Станислав . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Отличные скиллы показывает Лоботка Станислав , обводя своих соперников

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

20' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Атлетик Б нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

19' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Отличный командный гол!

17' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

14' Выглядело как неплохой момент. Лоботка Станислав из команды Сельта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

14' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

5' Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.