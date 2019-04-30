Испания: Примера 2018-2019

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Валенсия
 
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Стадион:
Алавес

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия Валенсия 0:1 Эйбар
Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид
Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Алавес Кубок Короля
Алавес 1:2 Валенсия Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Алавес Примера
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 36 25 8 3 86 - 34 83
2. Атлетико М Заявка 36 22 8 6 52 - 26 74
3. Реал Мадрид Заявка 36 21 5 10 62 - 41 68
4. Хетафе Заявка 36 15 13 8 46 - 31 58
5. Севилья Заявка 36 16 7 13 59 - 46 55
6. Валенсия Заявка 36 13 16 7 46 - 34 55
7. Атлетик Б Заявка 36 12 14 10 38 - 42 50
8. Реал Сосьедад Заявка 36 12 11 13 42 - 43 47
9. Эспаньол Заявка 36 12 11 13 44 - 50 47
10. Алавес Заявка 36 12 11 13 36 - 46 47
11. Эйбар Заявка 36 11 13 12 44 - 47 46
12. Леганес Заявка 36 11 12 13 36 - 39 45
13. Бетис Заявка 36 12 8 16 40 - 51 44
14. Сельта Заявка 36 10 10 16 50 - 57 40
15. Леванте Заявка 36 10 10 16 55 - 63 40
16. Вильярреал Заявка 36 9 13 14 46 - 50 40
17. Вальядолид Заявка 36 9 11 16 30 - 48 38
18. Жирона Заявка 36 9 10 17 35 - 49 37
19. Райо Вальекано Заявка 36 8 7 21 38 - 66 31
20. Уэска Заявка 36 6 12 18 40 - 62 30
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Алавес

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Валенсия - Алавес
    Валенсия
    91.9% (57)
    Ничья
    6.5% (4)
    Алавес
    1.6% (1)
    2:0 Валенсия
    35.5% (22)
    2:1 Валенсия
    27.4% (17)
    1:0 Валенсия
    21% (13)
    3:1 Валенсия
    3.2% (2)
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