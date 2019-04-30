Испания: Примера 2018-2019
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия Валенсия 0:1 Эйбар
Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид
Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар Вильярреал 1:2 Алавес Алавес 0:0 Сельта Бетис 1:1 Алавес Алавес 2:0 Леванте Реал Мадрид 3:0 Алавес Алавес 0:1 Райо Вальекано Хетафе 4:0 Алавес Жирона 1:1 Алавес Алавес 2:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:1 Алавес
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|86 - 34
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|52 - 26
|74
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|21
|5
|10
|62 - 41
|68
|4.
|Хетафе
|Заявка
|36
|15
|13
|8
|46 - 31
|58
|5.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|59 - 46
|55
|6.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|16
|7
|46 - 34
|55
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|38 - 42
|50
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|42 - 43
|47
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|44 - 50
|47
|10.
|Алавес
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|36 - 46
|47
|11.
|Эйбар
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|44 - 47
|46
|12.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|40 - 51
|44
|14.
|Сельта
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|50 - 57
|40
|15.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|55 - 63
|40
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|46 - 50
|40
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|30 - 48
|38
|18.
|Жирона
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 49
|37
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|38 - 66
|31
|20.
|Уэска
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|40 - 62
|30
Валенсия
91.9% (57)
Ничья
6.5% (4)
Алавес
1.6% (1)
2:0 Валенсия
35.5% (22)
2:1 Валенсия
27.4% (17)
1:0 Валенсия
21% (13)
3:1 Валенсия
3.2% (2)
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