Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Фирпо Жуниор из команды Бетис делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

80' Удар от ворот произведет Уэска

80' Матч возобновлен

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

79' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

79' Сегодняшная посещаемость составляет 20078 болельщиков

78' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Матч возобновлен

75' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Фирпо Жуниор из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Рефери не любит споров - именно за это Мелеро Гонсало сейчас получил желтую

70' Рефери не любит споров - именно за это Гуардадо Андрес сейчас получил желтую

69' Удар от ворот произведет Уэска

69' ШАНС! Морон Лорен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

69' Плохо сыграл Йованович Александар II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Морон Лорен имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

65' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Дигес Адриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Уэска

61' Ло Чельсо Джовани не смог попасть в створ ударом издали

60' Отличные скиллы показывает Эррера Янгель , обводя своих соперников

60' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

59' Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Г О О О О Л - Хуанпи Аньор из команды Уэска забивает с точки!

54' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хуанпи Аньор получает желтую карточку за нырок

51' Плохо сыграл Бартра Марк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Гуардадо Андрес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

47' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.