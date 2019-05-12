Испания: Примера 2018-2019
Бетис
1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 20078
Уэска
1:0
22' ГолХоакин Санчес
1:1
55' ПенальтиХуанпи Аньор
61' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
65' Желтая карточкаДигес Адриан
66' Желтая карточкаГалан Хави
70' Желтая карточкаГуардадо Андрес
70' Желтая карточкаМелеро Гонсало
73' Красная карточкаПулидо Хорхе
20
Фирпо
Жуниор
16
Морон
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Лайнес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мусто ДамианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
22'
1:0
55'
1:1
61'
65'
66'
70'
70'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия
Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол
Уэска Последние 20 матчей: +5 =7 -8Уэска 2:6 Валенсия Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 2:0 Эйбар Райо Вальекано 0:0 Уэска
Уэска 0:0 Барселона Леванте 2:2 Уэска Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска
Последние игры между собой
Бетис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|87 - 34
|86
|2.
|Атлетико М
|1:1 Заявка
|37
|22
|9
|6
|53 - 27
|75
|3.
|Реал Мадрид
|1:3 Заявка
|37
|21
|5
|11
|63 - 44
|68
|4.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 32
|58
|5.
|Валенсия
|3:1 Заявка
|37
|14
|16
|7
|49 - 35
|58
|6.
|Севилья
|1:1 Заявка
|37
|16
|8
|13
|60 - 47
|56
|7.
|Атлетик Б
|3:0 Заявка
|37
|13
|14
|10
|41 - 42
|53
|8.
|Реал Сосьедад
|3:1 Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 44
|50
|9.
|Эспаньол
|2:0 Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 50
|50
|10.
|Алавес
|1:3 Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|11.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|37
|11
|13
|13
|44 - 48
|46
|12.
|Бетис
|1:1 Заявка
|37
|12
|9
|16
|41 - 52
|45
|13.
|Леганес
|0:2 Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|45
|14.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|37
|10
|13
|14
|47 - 50
|43
|15.
|Леванте
|1:1 Заявка
|37
|10
|11
|16
|56 - 64
|41
|16.
|Сельта
|0:3 Заявка
|37
|10
|10
|17
|50 - 60
|40
|17.
|Вальядолид
|1:1 Заявка
|37
|9
|12
|16
|31 - 49
|39
|18.
|Жирона
|1:1 Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 50
|38
|19.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|37
|8
|8
|21
|39 - 67
|32
|20.
|Уэска
|1:1 Заявка
|37
|6
|13
|18
|41 - 63
|31
Бетис
84.7% (127)
Ничья
14% (21)
Уэска
1.3% (2)
1:0 Бетис
30% (45)
2:1 Бетис
27.3% (41)
2:0 Бетис
21.3% (32)
1:1 Ничья
10% (15)
3:0 Бетис
2.7% (4)
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