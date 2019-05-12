Испания: Примера 2018-2019

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Бетис
1:1
Второй тайм: 83'

Стадион: Зрители: 20078
Уэска
0'
1:0
22' Гол
Хоакин Санчес
1:1
55' Пенальти
Хуанпи Аньор
61' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
65' Желтая карточка
Дигес Адриан
66' Желтая карточка
Галан Хави
70' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
70' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
73' Красная карточка
Пулидо Хорхе
83'
1
Роблес
Жоэль
2
Герреро
Франсис
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
20
Фирпо
Жуниор
34
Каптум
Вилфрид
18
Гуардадо
Андрес
17
Хоакин
Санчес
21
Ло
Чельсо
Джовани
11
Тельо
Кристиан
16
Морон
Лорен
25
Йованович
Александар
II
14
Пулидо
Хорхе
3
Этчейта
Хавьер
4
Дигес
Адриан
12
Галан
Хави
6
Гомес
Мойсес
II
21
Эррера
Янгель
20
Хуанпи
Аньор
8
Мелеро
Гонсало
7
Феррейро
Давид
22
Гальего
Энрике
Бетис
4-2-3-1
Уэска
4-2-3-1

Ход матча

22'
Хоакин Санчес
(Фирпо Жуниор)
1:0
55'
1:1
Хуанпи Аньор
61'
 
Этчейта Хавьер
65'
 
Дигес Адриан
66'
 
Галан Хави
66'
Карвалью Вилльям
Герреро Франсис
 
70'
Гуардадо Андрес
 
70'
 
Мелеро Гонсало
73'
 
Пулидо Хорхе
78'
Хесе Родригес
Каптум Вилфрид
 
80'
 
Мусто Дамиан
Мелеро Гонсало
80'
 
Ривера Кристиан
Хуанпи Аньор

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия
Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:2 Хетафе Валенсия 1:0 Бетис Вальядолид 0:2 Бетис Бетис 1:3 Ренн Бетис 1:1 Алавес Ренн 3:3 Бетис Леганес 3:0 Бетис Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:0 Атлетико М Бетис 3:1 Эспаньол
Уэска Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Уэска 2:6 Валенсия Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 2:0 Эйбар Райо Вальекано 0:0 Уэска
Уэска 0:0 Барселона Леванте 2:2 Уэска Уэска 3:3 Сельта Реал Мадрид 3:2 Уэска Уэска 1:3 Алавес Хетафе 2:1 Уэска Уэска 2:1 Севилья Эспаньол 1:1 Уэска Уэска 0:1 Атлетик Б Жирона 0:2 Уэска Уэска 4:0 Вальядолид Реал Сосьедад 0:0 Уэска Уэска 0:3 Атлетико М Леганес 1:0 Уэска Уэска 2:1 Бетис Валенсия 2:1 Уэска

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Уэска 2:1 Бетис Примера Бетис 3:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Бетис Сегунда Уэска 0:1 Бетис Сегунда
Бетис 1:1 Уэска Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 1:0 Заявка 37 26 8 3 87 - 34 86
2. Атлетико М 1:1 Заявка 37 22 9 6 53 - 27 75
3. Реал Мадрид 1:3 Заявка 37 21 5 11 63 - 44 68
4. Хетафе 0:1 Заявка 37 15 13 9 46 - 32 58
5. Валенсия 3:1 Заявка 37 14 16 7 49 - 35 58
6. Севилья 1:1 Заявка 37 16 8 13 60 - 47 56
7. Атлетик Б 3:0 Заявка 37 13 14 10 41 - 42 53
8. Реал Сосьедад 3:1 Заявка 37 13 11 13 45 - 44 50
9. Эспаньол 2:0 Заявка 37 13 11 13 46 - 50 50
10. Алавес 1:3 Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
11. Эйбар 0:1 Заявка 37 11 13 13 44 - 48 46
12. Бетис 1:1 Заявка 37 12 9 16 41 - 52 45
13. Леганес 0:2 Заявка 37 11 12 14 36 - 41 45
14. Вильярреал 1:0 Заявка 37 10 13 14 47 - 50 43
15. Леванте 1:1 Заявка 37 10 11 16 56 - 64 41
16. Сельта 0:3 Заявка 37 10 10 17 50 - 60 40
17. Вальядолид 1:1 Заявка 37 9 12 16 31 - 49 39
18. Жирона 1:1 Заявка 37 9 11 17 36 - 50 38
19. Райо Вальекано 1:1 Заявка 37 8 8 21 39 - 67 32
20. Уэска 1:1 Заявка 37 6 13 18 41 - 63 31
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Уэска
Бетис
84.7% (127)
Ничья
14% (21)
Уэска
1.3% (2)
1:0 Бетис
30% (45)
2:1 Бетис
27.3% (41)
2:0 Бетис
21.3% (32)
1:1 Ничья
10% (15)
3:0 Бетис
2.7% (4)
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