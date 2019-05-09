Италия: Серия A 2018-2019

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Рома
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри Интер Милан 1:1 Рома Рома 1:0 Удинезе
Сампдория 0:1 Рома Рома 2:2 Фиорентина Рома 1:4 Наполи СПАЛ 2013 2:1 Рома Рома 2:1 Эмполи Порту 3:1 Рома Лацио 3:0 Рома Фрозиноне 2:3 Рома Рома 2:1 Болонья Рома 2:1 Порту Кьево 0:3 Рома Рома 1:1 Милан Фиорентина 7:1 Рома Аталанта 3:3 Рома Рома 3:2 Торино Рома 4:0 Виртус Энтелла
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс
СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

Рома: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов
Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A Ювентус 3:0 Рома Кубок Рома 1:1 Ювентус Серия A Рома 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 0:2 Рома Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 35 28 5 2 69 - 25 89
2. Наполи Заявка 35 22 7 6 66 - 31 73
3. Интер Милан Заявка 35 18 9 8 52 - 28 63
4. Аталанта Заявка 35 18 8 9 71 - 43 62
5. Милан Заявка 35 16 11 8 49 - 34 59
6. Рома Заявка 35 16 11 8 62 - 47 59
7. Торино Заявка 35 14 15 6 45 - 30 57
8. Лацио Заявка 35 16 7 12 50 - 39 55
9. Сампдория Заявка 35 14 7 14 57 - 49 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 35 11 9 15 39 - 48 42
11. Сассуоло Заявка 35 9 15 11 50 - 54 42
12. Кальяри Заявка 35 10 10 15 33 - 49 40
13. Фиорентина Заявка 35 8 16 11 47 - 43 40
14. Парма Заявка 35 9 11 15 38 - 55 38
15. Болонья Заявка 35 9 10 16 38 - 50 37
16. Дженоа Заявка 35 8 12 15 37 - 54 36
17. Удинезе Заявка 35 8 10 17 31 - 49 34
18. Эмполи Заявка 35 8 8 19 44 - 66 32
19. Фрозиноне Заявка 35 5 9 21 28 - 64 24
20. Кьево Заявка 35 2 12 21 25 - 73 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 12.05.2019, осталось 2 дня 9 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Рома - Ювентус
    Рома
    26.9% (18)
    Ничья
    44.8% (30)
    Ювентус
    28.4% (19)
    1:1 Ничья
    41.8% (28)
    2:1 Рома
    19.4% (13)
    1:2 Ювентус
    17.9% (12)
    1:0 Рома
    6% (4)
    0:1 Ювентус
    3% (2)
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