Италия: Серия A 2018-2019
Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Ювентус
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +10 =5 -5Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри Интер Милан 1:1 Рома Рома 1:0 Удинезе
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс
СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус Лацио 1:2 Ювентус
Последние игры между собой
Рома: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A Ювентус 3:0 Рома Кубок Рома 1:1 Ювентус Серия A Рома 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 0:2 Рома Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|69 - 25
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|7
|6
|66 - 31
|73
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|52 - 28
|63
|4.
|Аталанта
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|71 - 43
|62
|5.
|Милан
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|49 - 34
|59
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|62 - 47
|59
|7.
|Торино
|Заявка
|35
|14
|15
|6
|45 - 30
|57
|8.
|Лацио
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|50 - 39
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|57 - 49
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|39 - 48
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|50 - 54
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|33 - 49
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|8
|16
|11
|47 - 43
|40
|14.
|Парма
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|38 - 55
|38
|15.
|Болонья
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|38 - 50
|37
|16.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|37 - 54
|36
|17.
|Удинезе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 49
|34
|18.
|Эмполи
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|44 - 66
|32
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|28 - 64
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|35
|2
|12
|21
|25 - 73
|15
Рома
26.9% (18)
Ничья
44.8% (30)
Ювентус
28.4% (19)
1:1 Ничья
41.8% (28)
2:1 Рома
19.4% (13)
1:2 Ювентус
17.9% (12)
1:0 Рома
6% (4)
0:1 Ювентус
3% (2)
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