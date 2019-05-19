Италия: Серия A 2018-2019
Кьево
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Сампдория
1:0
10' ГолЛерис Мехди
14
Бани
Маттиа
12
Цесар
Боштян
11
Лерис
Мехди
15
Коллей
Омар
10
Прает
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бани МаттиаЗащитник
-
12 Цесар БоштянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
-
10 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +2 =5 -13Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория
Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево
Последние игры между собой
Кьево: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сампдория: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Кьево 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кьево Товарищеские матчи Сампдория 0:1 Кьево Серия A Кьево 1:1 Сампдория Серия A Кьево 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Кьево Серия A Сампдория 2:1 Кьево Серия A Кьево 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кьево Серия A Кьево 2:1 Сампдория Серия A Кьево 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Кьево Серия A Кьево 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кьево Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|69 - 27
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|68 - 32
|76
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|54 - 28
|66
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 47
|63
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|7.
|Торино
|Заявка
|36
|15
|15
|6
|48 - 32
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|37
|14
|7
|16
|58 - 52
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|9
|16
|12
|52 - 57
|43
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 51
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Парма
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|39 - 59
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|18.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|46 - 67
|35
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|1:0 Заявка
|37
|3
|12
|22
|26 - 75
|18
Кьево
8.7% (13)
Ничья
22.8% (34)
Сампдория
68.5% (102)
1:2 Сампдория
40.9% (61)
1:1 Ничья
20.1% (30)
0:1 Сампдория
13.4% (20)
0:2 Сампдория
10.1% (15)
1:0 Кьево
4% (6)
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