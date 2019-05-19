Италия: Серия A 2018-2019

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Кьево
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
10' Гол
Лерис Мехди
15'
1
Шемпер
Адриан
14
Бани
Маттиа
12
Цесар
Боштян
5
Барба
Федерико
27
Депаоли
Фабио
11
Лерис
Мехди
8
Диуссе
Ассан
44
Ярошински
Павел
55
Виньято
Эмануэль
31
Пеллиссье
Серхио
9
Степински
Мариуш
33
Рафаэл
Кабрал
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
22
Жуниор
Таварес
10
Прает
Деннис
6
Экдаль
Олбин
16
Линетти
Кароль
92
Дефрель
Грегоре
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Кьево
3-4-1-2
Сампдория
4-3-1-2

Ход матча

10'
Лерис Мехди
(Бани Маттиа)
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево
Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево Кьево 0:3 Рома Эмполи 2:2 Кьево Кьево 3:4 Фиорентина Ювентус 3:0 Кьево Кьево 1:0 Фрозиноне Сампдория 2:0 Кьево
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория
Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Сампдория 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 0:1 Фрозиноне Наполи 3:0 Сампдория Сампдория 4:0 Удинезе Фиорентина 3:3 Сампдория Сампдория 0:2 Милан Ювентус 2:1 Сампдория Сампдория 2:0 Кьево

Последние игры между собой

Кьево: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сампдория: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сампдория 2:0 Кьево Серия A Кьево 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Кьево Серия A Сампдория 1:1 Кьево Серия A
Кьево 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кьево Товарищеские матчи Сампдория 0:1 Кьево Серия A Кьево 1:1 Сампдория Серия A Кьево 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Кьево Серия A Сампдория 2:1 Кьево Серия A Кьево 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кьево Серия A Кьево 2:1 Сампдория Серия A Кьево 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Кьево Серия A Кьево 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кьево Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 28 5 3 69 - 27 89
2. Наполи Заявка 36 23 7 6 68 - 32 76
3. Интер Милан Заявка 36 19 9 8 54 - 28 66
4. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
5. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
6. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
7. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория 0:1 Заявка 37 14 7 16 58 - 52 49
10. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
11. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
12. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
13. Болонья Заявка 36 10 10 16 42 - 51 40
14. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Парма Заявка 36 9 11 16 39 - 59 38
17. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
18. Эмполи Заявка 36 9 8 19 46 - 67 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево 1:0 Заявка 37 3 12 22 26 - 75 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кьево 0:0 Сампдория
Кьево
8.7% (13)
Ничья
22.8% (34)
Сампдория
68.5% (102)
1:2 Сампдория
40.9% (61)
1:1 Ничья
20.1% (30)
0:1 Сампдория
13.4% (20)
0:2 Сампдория
10.1% (15)
1:0 Кьево
4% (6)
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