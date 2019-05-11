Италия: Серия A 2018-2019
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Аталанта
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +10 =4 -6Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина
Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта Аталанта 2:0 Удинезе
Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A Аталанта 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Аталанта Серия A Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|69 - 27
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|68 - 32
|76
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|54 - 28
|66
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|64 - 47
|62
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|7.
|Торино
|Заявка
|36
|15
|15
|6
|48 - 32
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|58 - 51
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 50
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|52 - 57
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 51
|40
|13.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|34 - 51
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|15.
|Парма
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|39 - 59
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|34 - 50
|37
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 56
|36
|18.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|46 - 67
|35
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|36
|2
|12
|22
|25 - 75
|15
Ювентус
64.8% (35)
Ничья
27.8% (15)
Аталанта
7.4% (4)
2:1 Ювентус
37% (20)
1:1 Ничья
24.1% (13)
2:0 Ювентус
20.4% (11)
1:0 Ювентус
5.6% (3)
1:2 Аталанта
3.7% (2)
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