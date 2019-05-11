Италия: Серия A 2018-2019

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Ювентус
 
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Стадион:
Аталанта

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина
Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус Ювентус 3:3 Парма Аталанта 3:0 Ювентус
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта Аталанта 2:0 Удинезе
Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Аталанта 3:0 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок
Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A Аталанта 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Аталанта Серия A Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 28 5 3 69 - 27 89
2. Наполи Заявка 36 23 7 6 68 - 32 76
3. Интер Милан Заявка 36 19 9 8 54 - 28 66
4. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
5. Рома Заявка 36 17 11 8 64 - 47 62
6. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
7. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория Заявка 36 14 7 15 58 - 51 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 36 11 9 16 40 - 50 42
11. Сассуоло Заявка 36 9 15 12 52 - 57 42
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 42 - 51 40
13. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
14. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
15. Парма Заявка 36 9 11 16 39 - 59 38
16. Удинезе Заявка 36 9 10 17 34 - 50 37
17. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
18. Эмполи Заявка 36 9 8 19 46 - 67 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево Заявка 36 2 12 22 25 - 75 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Аталанта

    До начала игры, которая состоится 19.05.2019, осталось 2 дня 17 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта
    Ювентус
    64.8% (35)
    Ничья
    27.8% (15)
    Аталанта
    7.4% (4)
    2:1 Ювентус
    37% (20)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    2:0 Ювентус
    20.4% (11)
    1:0 Ювентус
    5.6% (3)
    1:2 Аталанта
    3.7% (2)
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