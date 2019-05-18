Италия: Серия A 2018-2019
Дженоа
1:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Кальяри
22' Желтая карточкаКлаван Рагнар
31' Желтая карточкаКришито Доменико
0:1
40' ГолПаволетти Леонардо
77' Желтая карточкаВелозу Мигель
1:1
89' ПенальтиКришито Доменико
90' Красная карточкаПеццелла Джузеппе
97
Раду
Йонуц
19
Пандев
Горан
33
Срна
Дарио
21
Ионице
Артур
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Срна ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
31'
40'
77'
89'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
4 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +4 =9 -7Аталанта 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Рома СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Дженоа 0:1 Торино
Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан Удинезе 2:0 Дженоа Дженоа 2:0 ASD Imperia Дженоа 2:0 Ювентус Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =2 -11Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне
Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Кальяри: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Дженоа Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|69 - 27
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|68 - 32
|76
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|54 - 28
|66
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|64 - 47
|62
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|7.
|Торино
|Заявка
|36
|15
|15
|6
|48 - 32
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|58 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|52 - 57
|42
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|12.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 51
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Парма
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|39 - 59
|38
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|18.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|46 - 67
|35
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|36
|2
|12
|22
|25 - 75
|15
Дженоа
76.7% (112)
Ничья
18.5% (27)
Кальяри
4.8% (7)
1:0 Дженоа
32.9% (48)
2:1 Дженоа
26.7% (39)
2:0 Дженоа
16.4% (24)
1:1 Ничья
15.1% (22)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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