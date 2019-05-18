Италия: Серия A 2018-2019

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Дженоа
1:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
22' Желтая карточка
Клаван Рагнар
31' Желтая карточка
Кришито Доменико
0:1
40' Гол
Паволетти Леонардо
77' Желтая карточка
Велозу Мигель
1:1
89' Пенальти
Кришито Доменико
90' Красная карточка
Пеццелла Джузеппе
90'+6
97
Раду
Йонуц
14
Бираски
Давиде
3
Гюнтер
Корай
87
Жуканович
Эрвин
32
Перейра
Педру
II
24
Бесса
Даниэль
21
Радованович
Иван
44
Велозу
Мигель
4
Кришито
Доменико
19
Пандев
Горан
10
Лападула
Джанлука
28
Краньо
Алессио
33
Срна
Дарио
15
Клаван
Рагнар
19
Пизакане
Фабио
12
Каччаторе
Фабрицио
18
Барелла
Николо
6
Брадарич
Филип
21
Ионице
Артур
3
Пеллегрини
Лука
30
Паволетти
Леонардо
9
Черри
Альберто
Дженоа
3-5-2
Кальяри
3-5-2

Ход матча

22'
 
Клаван Рагнар
31'
Кришито Доменико
 
40'
0:1
Паволетти Леонардо
(Брадарич Филип)
46'
Куаме Кристиан
Перейра Педру II
 
66'
 
Педру Жоау III
Паволетти Леонардо
74'
Санабрия Антонио
Лападула Джанлука
 
76'
 
Романья Филиппо
Каччаторе Фабрицио
77'
Велозу Мигель
 
80'
 
Бирса Вальтер
Черри Альберто
82'
Пеццелла Джузеппе
Бираски Давиде
 
89'
Кришито Доменико
1:1
90'
Пеццелла Джузеппе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 4 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Аталанта 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Рома СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Дженоа 0:1 Торино
Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан Удинезе 2:0 Дженоа Дженоа 2:0 ASD Imperia Дженоа 2:0 Ювентус Парма 1:0 Дженоа Дженоа 0:0 Фрозиноне Кьево 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Лацио Болонья 1:1 Дженоа Дженоа 1:1 Сассуоло Эмполи 1:3 Дженоа Дженоа 0:2 Милан Дженоа 1:1 Вюрцбург Кикерс Дженоа 0:0 Фиорентина
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне
Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри Кальяри 2:1 Фиорентина Болонья 2:0 Кальяри Кальяри 2:1 Интер Милан Сампдория 1:0 Кальяри Кальяри 2:1 Парма Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Сассуоло 3:0 Кальяри Кальяри 2:2 Эмполи Кальяри 0:2 Аталанта Удинезе 2:0 Кальяри Кальяри 1:0 Дженоа

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Кальяри: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Кальяри 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A Кальяри 4:1 Дженоа Серия A
Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Дженоа Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 28 5 3 69 - 27 89
2. Наполи Заявка 36 23 7 6 68 - 32 76
3. Интер Милан Заявка 36 19 9 8 54 - 28 66
4. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
5. Рома Заявка 36 17 11 8 64 - 47 62
6. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
7. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория Заявка 36 14 7 15 58 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 36 9 15 12 52 - 57 42
11. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
12. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
13. Болонья Заявка 36 10 10 16 42 - 51 40
14. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Парма Заявка 36 9 11 16 39 - 59 38
17. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
18. Эмполи Заявка 36 9 8 19 46 - 67 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево Заявка 36 2 12 22 25 - 75 15
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Кальяри
Дженоа
76.7% (112)
Ничья
18.5% (27)
Кальяри
4.8% (7)
1:0 Дженоа
32.9% (48)
2:1 Дженоа
26.7% (39)
2:0 Дженоа
16.4% (24)
1:1 Ничья
15.1% (22)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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