Италия: Серия A 2018-2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Кальяри

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

43' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Кальяри

43' Пандев Горан из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Г О О О О Л - Паволетти Леонардо классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

40' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Перейра Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Ионице Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Пеллегрини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

34' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Кальяри

33' Велозу Мигель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Пеллегрини Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Срна Дарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Кришито Доменико получил желтую карточку от судьи

30' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

29' Вратарь парирует удар, который нанес Пандев Горан , и мяч снова в игре

28' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бесса Даниэль из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

25' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

24' Удар от ворот произведет Кальяри

24' Бесса Даниэль из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Краньо Алессио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Клаван Рагнар получил желтую карточку от судьи

22' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Удар от ворот произведет Кальяри

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

19' Удар от ворот произведет Кальяри

19' Пандев Горан из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

19' Отличные скиллы показывает Пандев Горан , обводя своих соперников

18' Матч возобновлен

18' Перейра Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Кальяри

16' Велозу Мигель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

14' Удар от ворот произведет Дженоа

14' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Барелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Кальяри

13' Кришито Доменико не смог попасть в створ ударом издали

13' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Кальяри

11' Выглядело как неплохой момент. Бесса Даниэль из команды Дженоа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

10' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

9' Матч возобновлен

8' Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 10%, [team2]: 90%.

4' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Срна Дарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кальяри начинает с центра поля