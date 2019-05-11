Италия: Серия A 2018-2019

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Милан
 
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Стадион:
Фрозиноне

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио
Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио Ювентус 2:1 Милан Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо Милан 2:3 Интер Милан Кьево 1:2 Милан Милан 1:0 Сассуоло Лацио 0:0 Милан Милан 3:0 Эмполи Аталанта 1:3 Милан Милан 3:0 Кальяри Рома 1:1 Милан Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Фрозиноне 0:0 Милан Серия A Милан 3:3 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 2:4 Милан Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 36 28 5 3 69 - 27 89
2. Наполи Заявка 36 23 7 6 68 - 32 76
3. Интер Милан Заявка 36 19 9 8 54 - 28 66
4. Аталанта Заявка 36 19 8 9 73 - 44 65
5. Рома Заявка 36 17 11 8 64 - 47 62
6. Милан Заявка 36 17 11 8 50 - 34 62
7. Торино Заявка 36 15 15 6 48 - 32 60
8. Лацио Заявка 36 17 7 12 52 - 40 58
9. Сампдория Заявка 36 14 7 15 58 - 51 49
10. СПАЛ 2013 Заявка 36 11 9 16 40 - 50 42
11. Сассуоло Заявка 36 9 15 12 52 - 57 42
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 42 - 51 40
13. Кальяри Заявка 36 10 10 16 34 - 51 40
14. Фиорентина Заявка 36 8 16 12 47 - 44 40
15. Парма Заявка 36 9 11 16 39 - 59 38
16. Удинезе Заявка 36 9 10 17 34 - 50 37
17. Дженоа Заявка 36 8 12 16 38 - 56 36
18. Эмполи Заявка 36 9 8 19 46 - 67 35
19. Фрозиноне Заявка 36 5 9 22 29 - 67 24
20. Кьево Заявка 36 2 12 22 25 - 75 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Фрозиноне

    До начала игры, которая состоится 19.05.2019, осталось 2 дня 15 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Милан - Фрозиноне
    Милан
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    Фрозиноне
    0% (0)
    2:0 Милан
    50% (27)
    1:0 Милан
    18.5% (10)
    2:1 Милан
    13% (7)
    3:0 Милан
    11.1% (6)
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