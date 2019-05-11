Италия: Серия A 2018-2019
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио Болонья 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 0:5 Аталанта Фрозиноне 3:0 Паганезе Кьево 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Милан
Последние игры между собой
Милан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|69 - 27
|89
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|68 - 32
|76
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|19
|9
|8
|54 - 28
|66
|4.
|Аталанта
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|73 - 44
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|64 - 47
|62
|6.
|Милан
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|50 - 34
|62
|7.
|Торино
|Заявка
|36
|15
|15
|6
|48 - 32
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|52 - 40
|58
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|58 - 51
|49
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|40 - 50
|42
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|52 - 57
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 51
|40
|13.
|Кальяри
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|34 - 51
|40
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|8
|16
|12
|47 - 44
|40
|15.
|Парма
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|39 - 59
|38
|16.
|Удинезе
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|34 - 50
|37
|17.
|Дженоа
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 56
|36
|18.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|46 - 67
|35
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|29 - 67
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|36
|2
|12
|22
|25 - 75
|15
Милан
96.3% (52)
Ничья
3.7% (2)
Фрозиноне
0% (0)
2:0 Милан
50% (27)
1:0 Милан
18.5% (10)
2:1 Милан
13% (7)
3:0 Милан
11.1% (6)
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